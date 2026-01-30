Atraparon a "roba caños" que tenía en vilo a un barrio de La Plata

VIDEO.- Un barrio de La Plata conmocionado por el presunto femicidio: hablaron los vecinos de Rocío
Un nuevo episodio de robo de caños de gas generó preocupación este viernes en el barrio de Tolosa, donde varias viviendas resultaron afectadas por la sustracción de conexiones de bronce de los medidores.
El hecho ocurrió en la zona de calle 531 entre 2 bis y 3, cuando vecinos advirtieron que autores ignorados habían robado caños de los medidores de gas, una modalidad delictiva que se repitió en varias casas de la cuadra.
Tras un llamado al 911, personal de la Comisaría 6ª de Tolosa realizó un rastrillaje por la zona y, en 531 entre 4 y 5, identificó a un joven que merodeaba cabinas de gas con una bolsa en sus manos. Al requisarlo, constataron que llevaba 25 recortes de caños de bronce, correspondientes a conexiones de gas.
Continuando con las averiguaciones, los efectivos comprobaron que entre calles 1 y 7 y de 528 a 532 había numerosas cabinas violentadas, confirmando la magnitud del daño ocasionado en el barrio.
El aprehendido es un joven de 20 años, en situación de calle, quien quedó acusado por el delito de robo. Los elementos sustraídos fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia.
📸 La imagen muestra los recortes de caños de bronce incautados, evidencia del accionar delictivo que dejó a varias viviendas sin suministro y expuestas a un serio riesgo.
La causa quedó en manos de la Fiscalía en turno, a cargo del Dr. Álvaro Garganta, que avaló el procedimiento policial y dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes.
