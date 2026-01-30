Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Streamer y humorista: quien es el nuevo novio de Ángela Torres

30 de Enero de 2026 | 14:28

Ángela Torres está finalmente de novia con Marcos Giles, esta historia que comenzó como una chicana en vivo hoy tiene un rótulo fijo.

Según se supo, el streamer y humorista Giles comenzó a estar como invitado especial en el programa de streaming que comparten junto a Nico Occhiato, Flor Jazmín, Momi Giardina y Santi Talledo tras la ausencia de Flor algunos días.

En ese contexto, conoció a la cantante, a la cual no le sacó los ojos de encima desde el minuto uno, y empezó a regalarle flores y vestirse de oso para sorprenderla, lo que sumó un formato distinto al show.

Aunque esos chistes fueron incrementando, la ficción pasó a la realidad cuando los encontraron retirándose juntos de Luzu, o en la fiesta Bresh al bailar la canción “Rabiosa” de Shakira.

Además, salió a la luz que tuvieron una cita en la casa de Marcos cuando la sorprendió con una noche de tacos que no salió del todo bien, ya que hubo algunos percances con la comida, los cuales fueron comentados por él en el streaming de Mernosketti.

Luego de varios encuentros y salidas, realizaron un sketch de casamiento donde, con el streamer Davo Xeneixe (quien hizo de cura), se casaron y sellaron la boda con el primer beso en vivo.

Ahora ambos se encuentran en Pinamar por la temporada de verano que realiza su lugar de trabajo; allí hubo varias anécdotas en donde daban por real su relación, como una foto de ambos dormidos en el sillón de la casa de la costa o por cómo se llaman entre ellos al decirse “gordo” o “gorda”.

Finalmente, las fans de este ship tan amado por la comunidad y por los usuarios de las distintas redes sociales, dio su broche de oro hoy, ya que Giles contrató una avioneta que sostenía un cartel que decía “¿Ángela, querés ser mi novia?”, a lo que ella respondió: “Sí, me muero de ganas” y terminaron con un beso.__IP__

Esto se dio en el final del último programa de la temporada, donde lo visualizaron miles de personas de manera presencial en la costa de Pinamar.

