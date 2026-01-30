Alcaraz derrotó a Zverev y es el primer finalista del Abierto de Australia 2026

El tenista español Carlos Alcaraz (1°) consiguió una victoria inolvidable en cinco sets ante el alemán Alexander Zverev (3°) y se metió en la gran final del Abierto de Australia, que es el primer Grand Slam del año.

Alcaraz, que va en busca de su séptimo título de Grand Slam, se impuso por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5, luego de 5 horas y 27 minutos de juego.

El encuentro comenzó con un sólido Alcaraz en el primer set, a quien le alcanzó con solo un quiebre para tomar ventaja e imponerse por 6-4.

Ya en la segunda manga, Zverev elevó mucho su nivel e incluso llegó a sacar para set, pero le falló el pulso en los momentos claves y Alcaraz pudo dar vuelta la historia para recuperar el break y luego quedarse con el tie-break.

A partir de allí comenzó el drama, ya que los calambres atacaron sin piedad al español e incluso parecía que iba a tomar la decisión de retirarse del encuentro. Incluso se dio un tenso momento cuando Alcaraz pidió atención médica y Zverev fue contundente, al señalar que no se puede tomar esta medida por calambres: “¿Cómo dejás que le traten por unos calambres? Esto es una mierda, están protegiendo a estos dos (por Alcaraz y Sinner) todo el tiempo”.

Esta merma en el físico de Alcaraz le permitió a Zverev igualar el encuentro tras quedarse con el tie-break tanto en el tercer como en el cuarto set, llevando el partido a una dramática definición.

En el set final Zverev consiguió un rápido quiebre y llegó a sacar 5-4 para partido, pero Alcaraz protagonizó un verdadero milagro en Melbourne y se recuperó con dos quiebres consecutivos para finalmente llevarse la victoria y el boleto a la gran final.

Alcaraz, de solo 22 años, va en busca de su primer título en el Abierto de Australia, que le permitiría convertirse en el jugador más joven en la Era Abierta en ganar los cuatro Grand Slam (Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open).

Alcaraz espera por el ganador del partido entre el italiano Jannik Sinner (2°) y el serbio Novak Djokovic (4°).