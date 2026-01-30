Que hay detrás del silencio de María Susini respecto a Facundo Arana: controversia y misterio

Mientras Facundo Arana habló con la prensa, María Susini elige callar. Así, en la tele se rumorea una hipótesis sobre lo que esconde este conflicto.

Sin dudas, la separación de Facundo Arana y María Susini sigue generando controversia. Allí, se mezclan el silencio inicial de los protagonistas y la actitud que cada uno tomó una vez confirmada la noticia..

Recordemos que, con la intención de frenar las especulaciones, Arana habló con los medios para admitir la ruptura de su pareja aunque aclaró, que estaba dispuesto a dar pelea para recuperar a su mujer.

Pero, por su parte, la modelo, se negó a hacer declaraciones a la prensa y esquivó a todos los móviles que la buscaron.

Ahora, en la tele, tiraron info para comenzar a entender el motivo real del silencio de María. "Ella tiene pánico de hablar", disparó Angie Balbiani, dando a entender que, habría una historia previa a la ruptura que incluiría situaciones delicadas: "Lo que se rumorea es una mujer con pánico de hablar. Que si abre la boca, podría cambiar la imagen que tenemos de Facundo Arana".

Asimismo, se aseguró que "las acciones comerciales serían lo único que tienen en común", señalaron sobre la ex pareja.

Por un lado llegaron confesiones casi de manera inmediata. Por el otro, se eligió el silencio. Lo cierto es que, se intenta entender qué fue lo que quebró esta relación de casi 20 años. Todo un misterio.