Indicadores

EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
Venezolanos en la Ciudad, del miedo a la esperanza en el exilio
En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden
Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
Inflación a la baja, superávit fiscal y un crecimiento que pierde impulso
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes
Un gigante se quiere quedar con el icónico shopping Los Gallegos
Expectativas 2026: el delicado equilibrio entre credibilidad y riesgo
Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios
Creció 33,8% la venta de motos y se patentaron más de 650.000 unidades
Bolsa
El índice S&P Merval de la Bolsa porteña apenas avanzó 20,4% medido en pesos y anotó una caída de 5,9% en dólares en 2025. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron resultado mayormente negativos en 2025
Títulos públicos
El riesgo país cerró 2025 en 571 puntos y se redujo 64 unidades en el año, tras pasar por un pico de 1.454 puntos en septiembre. La performance del riesgo país es el correlato de la mejora de los bonos argentinos en el mercado internacional
Dólar
El dólar oficial cerró a $1.455 para la venta. La divisa mayorista cerró el 2025 con un alza de $423 y un alza promedio del 41,82%, mientras que la inflación en ese período se estima que estuvo cerca del 32%, según consultoras privadas
LE PUEDE INTERESAR
Humor económico
Euro
El Euro oficial subió muy levemente a $1.780. En el mercado paralelo el blue subió hasta los $1.826,75. El Euro tarjeta también subió hasta los $2.314 marcado un avance semanal de $32,91, equivalente al 1,52 por ciento
Oro
El precio de la onza troy de oro en Nueva York cotizó a U$S4.335, menos que el viernes pasado. Retrocedió U$S195, lo que representó una caída de -4,3% en una semana, tras hilvanar una serie de subas muy sólida.
Tasas
La calma que había predominado se quebró de forma abrupta en el tramo final de 2025. Las tasas de interés de muy corto plazo escalaron a niveles inusuales. La tasa de caución bursátil a un día se acomodó en torno al 57 por ciento
POR MES*
