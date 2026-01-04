Indicadores

Bolsa

El índice S&P Merval de la Bolsa porteña apenas avanzó 20,4% medido en pesos y anotó una caída de 5,9% en dólares en 2025. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron resultado mayormente negativos en 2025

Títulos públicos

El riesgo país cerró 2025 en 571 puntos y se redujo 64 unidades en el año, tras pasar por un pico de 1.454 puntos en septiembre. La performance del riesgo país es el correlato de la mejora de los bonos argentinos en el mercado internacional

Dólar

El dólar oficial cerró a $1.455 para la venta. La divisa mayorista cerró el 2025 con un alza de $423 y un alza promedio del 41,82%, mientras que la inflación en ese período se estima que estuvo cerca del 32%, según consultoras privadas

Euro

El Euro oficial subió muy levemente a $1.780. En el mercado paralelo el blue subió hasta los $1.826,75. El Euro tarjeta también subió hasta los $2.314 marcado un avance semanal de $32,91, equivalente al 1,52 por ciento

Oro

El precio de la onza troy de oro en Nueva York cotizó a U$S4.335, menos que el viernes pasado. Retrocedió U$S195, lo que representó una caída de -4,3% en una semana, tras hilvanar una serie de subas muy sólida.

Tasas

La calma que había predominado se quebró de forma abrupta en el tramo final de 2025. Las tasas de interés de muy corto plazo escalaron a niveles inusuales. La tasa de caución bursátil a un día se acomodó en torno al 57 por ciento