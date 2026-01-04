Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Economía Dominical

Indicadores

Indicadores
4 de Enero de 2026 | 04:00
Edición impresa

Bolsa

El índice S&P Merval de la Bolsa porteña apenas avanzó 20,4% medido en pesos y anotó una caída de 5,9% en dólares en 2025. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron resultado mayormente negativos en 2025

Títulos públicos

El riesgo país cerró 2025 en 571 puntos y se redujo 64 unidades en el año, tras pasar por un pico de 1.454 puntos en septiembre. La performance del riesgo país es el correlato de la mejora de los bonos argentinos en el mercado internacional

Dólar

El dólar oficial cerró a $1.455 para la venta. La divisa mayorista cerró el 2025 con un alza de $423 y un alza promedio del 41,82%, mientras que la inflación en ese período se estima que estuvo cerca del 32%, según consultoras privadas

LE PUEDE INTERESAR

Humor económico

LE PUEDE INTERESAR

La Plata y ciudades de la Región arriba en el ranking de transparencia fiscal

Euro

El Euro oficial subió muy levemente a $1.780. En el mercado paralelo el blue subió hasta los $1.826,75. El Euro tarjeta también subió hasta los $2.314 marcado un avance semanal de $32,91, equivalente al 1,52 por ciento

Oro

El precio de la onza troy de oro en Nueva York cotizó a U$S4.335, menos que el viernes pasado. Retrocedió U$S195, lo que representó una caída de -4,3% en una semana, tras hilvanar una serie de subas muy sólida.

Tasas

La calma que había predominado se quebró de forma abrupta en el tramo final de 2025. Las tasas de interés de muy corto plazo escalaron a niveles inusuales. La tasa de caución bursátil a un día se acomodó en torno al 57 por ciento

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. En modo “piraña”: cuatro motochorros y asaltaron a dos adolescentes en La Plata

Jornada crítica por incendios en La Plata: tres focos de fuego pusieron en alerta a distintos barrios

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

Noche de furia en A. Seguí: hubo diez detenidos y dos policías heridos tras incidentes por el caso de abuso sexual
+ Leidas

VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

Machado llamó a “tomar el poder” y Trump dijo que ella no tiene apoyo

Cómo la CIA se infiltró en el entorno de Maduro

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina

Tras los cortes de agua, vendrán más aumentos

La Plata, la ciudad con más casos de hantavirus

Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
Últimas noticias de Economía Dominical

Inflación a la baja, superávit fiscal y un crecimiento que pierde impulso

Acciones y bonos, con ganadores y perdedores en un 2025 de sube y baja

La volatilidad marcó el año financiero del dólar

Un gigante se quiere quedar con el icónico shopping Los Gallegos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla