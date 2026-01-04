El primer domingo del 2026 estará agradable en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana

El primer domingo de 2026 se presenta con condiciones climáticas estables y agradables en La Plata, ideal para actividades al aire libre y reuniones familiares. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por un cielo algo nublado y temperaturas que irán de frescas por la mañana a cálidas durante la tarde.

La temperatura mínima prevista para este domingo es de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C. Además, se esperan vientos leves del sudeste, lo que contribuirá a mantener un ambiente templado y sin sobresaltos térmicos a lo largo del día.

De cara al inicio de la semana, el lunes mantendrá una tendencia similar, aunque con un leve ascenso de las marcas térmicas. El cielo continuará algo nublado y el ambiente será fresco a cálido, con vientos leves que rotarán al sector norte.

Para el lunes, el SMN anticipa una mínima de 16°C y una máxima de 28°C, configurando un comienzo de semana con temperaturas más propias del verano, pero sin condiciones extremas. De este modo, La Plata tendrá un arranque de año con buen tiempo y clima favorable, al menos durante las primeras jornadas de enero.