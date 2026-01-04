La primeras imágenes de Nicolás Maduro en la cárcel de Nueva York
La primeras imágenes de Nicolás Maduro en la cárcel de Nueva York
Venezolanos en la Ciudad, del miedo a la esperanza en el exilio
En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden
Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
Inflación a la baja, superávit fiscal y un crecimiento que pierde impulso
Choque y vuelco en el centro de La Plata: de milagro no hubo heridos graves
El primer domingo del 2026 estará agradable en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes
Un gigante se quiere quedar con el icónico shopping Los Gallegos
Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy domingo con el diario EL DIA
Expectativas 2026: el delicado equilibrio entre credibilidad y riesgo
Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El primer domingo de 2026 se presenta con condiciones climáticas estables y agradables en La Plata, ideal para actividades al aire libre y reuniones familiares. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por un cielo algo nublado y temperaturas que irán de frescas por la mañana a cálidas durante la tarde.
La temperatura mínima prevista para este domingo es de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C. Además, se esperan vientos leves del sudeste, lo que contribuirá a mantener un ambiente templado y sin sobresaltos térmicos a lo largo del día.
De cara al inicio de la semana, el lunes mantendrá una tendencia similar, aunque con un leve ascenso de las marcas térmicas. El cielo continuará algo nublado y el ambiente será fresco a cálido, con vientos leves que rotarán al sector norte.
Para el lunes, el SMN anticipa una mínima de 16°C y una máxima de 28°C, configurando un comienzo de semana con temperaturas más propias del verano, pero sin condiciones extremas. De este modo, La Plata tendrá un arranque de año con buen tiempo y clima favorable, al menos durante las primeras jornadas de enero.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí