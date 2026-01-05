VIDEO. La Plata: impactante choque en 19 y 32 en medio de una persecución

Dos jóvenes resultaron heridos tras una persecución policial en la intersección de 19 y 532 que terminó con las víctimas embestidas por una camioneta Toyota Yaris gris. Ocurrió esta tarde.

Los dos jóvenes viajaban sin casco en una motocicleta Honda Wave 110cc sin patente cuando fueron interceptados por efectivos de la Policía Motorizada. Para escapar, llevaron a cabo peligrosas maniobras que podrían haber terminado en una tragedia fatal.

Todo comenzó cuando personal policial intentó identificarlos, lo que provocó la rápida huída de ambos en el rodado y una persecución que paralizó la zona. Al llegar a 19 y 32, aceleraron con el semáforo en rojo y fueron arrollados antes de cruzar 532.

Los dos jóvenes de 18 años terminaron desparramados en el asfalto. Una ambulancia del SAME los trasladó al Hospital de Gonnet y al de Romero con politraumatismos sin riesgo de vida.

Personal policial realizó las pericias e incautó el rodado que no tenía patente. Los dos ocupantes fueron imputados por “averiguación de ilícito, resistencia a la autoridad, lesiones culposas e infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.