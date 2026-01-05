Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

VIDEO. La Plata: impactante choque en 19 y 32 en medio de una persecución

5 de Enero de 2026 | 20:45

Dos jóvenes resultaron heridos tras una persecución policial en la intersección de 19 y 532 que terminó con las víctimas embestidas por una camioneta Toyota Yaris gris. Ocurrió esta tarde. 

Los dos jóvenes viajaban sin casco en una motocicleta Honda Wave 110cc sin patente cuando fueron interceptados por efectivos de la Policía Motorizada. Para escapar, llevaron a cabo peligrosas maniobras que podrían haber terminado en una tragedia fatal. 

Todo comenzó cuando personal policial intentó identificarlos, lo que provocó la rápida huída de ambos en el rodado y una persecución que paralizó la zona. Al llegar a 19 y 32, aceleraron con el semáforo en rojo y fueron arrollados antes de cruzar 532.

Los dos jóvenes de 18 años terminaron desparramados en el asfalto. Una ambulancia del SAME los trasladó al Hospital de Gonnet y al de Romero con politraumatismos sin riesgo de vida. 

Personal policial realizó las pericias e incautó el rodado que no tenía patente. Los dos ocupantes fueron imputados por “averiguación de ilícito, resistencia a la autoridad, lesiones culposas e infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

 

Multimedia

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

