La detención de Maduro: la ONU criticó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó hoy su profunda preocupación por la intervención militar estadounidense en Venezuela que, según ella, "socavó un principio fundamental del derecho internacional".

"Ningún Estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado", declaró Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en una conferencia de prensa brindada en Ginebra.

Fuerzas especiales estadounidenses capturaron el sábado al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en un operativo apoyado por bombardeos en Caracas. Shamdasani rechazó los argumentos que Estados Unidos ofreció para justificar la intervención militar en el país caribeño.

Washington "ha justificado su intervención alegando el historial de violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno venezolano, sin embargo la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos no debe lograrse mediante una intervención militar unilateral que viola el derecho internacional", subrayó la portavoz.

Destacó, por otro lado, que la oficina de Derechos Humanos de la ONU lleva una década denunciando de manera constante "el continuo deterioro de la situación en Venezuela", y que ahora teme "que la actual inestabilidad y la mayor militarización del país, como consecuencia de la intervención de Estados Unidos, empeore la situación".