Trump acusó a Maduro de ser "un tipo violento" y de matar "a millones de personas"
Trump acusó a Maduro de ser "un tipo violento" y de matar "a millones de personas"
La Plata, sin agua y sin luz este martes: los barrios afectados
¿Se cobra entrada para ingresar a la República de los Niños de La Plata?
VIDEO.- Duro relato: fotógrafa de La Plata se fue a la Costa con su familia y le desvalijaron la casa
Buscan a "Negro", el perro del Cuartel de Bomberos La Plata que desapareció hace dos días
Alerta hantavirus: murió un chico de 14 años en el interior bonaerense
“Tengo 24 cm de razones”: el fuerte descargo de Wanda Nara con guiño a Martín Migueles
Moria Casán apuró a Cinthia Fernández por los rumores de embarazo y así reaccionó la modelo: "Discúlpenme"
Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
Gimnasia vs Camioneros por Copa Argentina: confirmaron la fecha
La sùper Gripe H3N2 avanza en Argentina: confirmaron nuevos contagios
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Fuegos del cielo, guerra de siete meses y caída de líderes: las profecías de Nostradamus para 2026
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Detuvieron a un camillero en La Plata por robo a una paciente
¡Guerra del chocolate! Escándalo en la familia de Ricardo Fort: “Me cerraron las puertas de la empresa"
Fernando Carrillo defendió a Nicolás Maduro y Cinthia Fernández lo destrozó: "Me das asco"
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Bon Odori 2026 en La Plata: confirmaron el cronograma y este año sortean un viaje a Japón
Un héroe salvó la vida de un nene de 12 años en La Plata gracias a la maniobra de RCP
Extrema tensión en un barrio de La Plata: ardió un árbol y el fuego se propagó hacia dos casas
Ignacio Miramón será presentado mañana tras firmar contrato con Gimnasia
"Vengo con muchas expectativas": Román Gómez llegó a Brasil y listo para jugar en Bahía
Advierten por la llegada de la primera ciclogénesis a La Plata: para cuándo se espera
La preservación y el mantenimiento de la Catedral de La Plata, en la agenda municipal y provincial
El platense Tomás Etcheverry logró algo "imposible" y se dio un regalo de Reyes en Hong Kong
"¡Dame toda la plata!": delincuentes armados asaltaron a Nicolás Wiñazki
Por las inundaciones prorrogan la emergencia agropecuaria a varios distritos bonaerenses
Estatales y docentes aguardan el llamado a las paritarias salariales: la paciencia se agota y ya hablan de paros
Múltiples reclamos de usuarios de La Plata por la falta crónica de agua y cortes de luz
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Fue al referirse a la captura de quien era el presidente de Venezuela
Escuchar esta nota
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a Nicolás Maduro y justificó su detención asegurando que es "un tipo violento" y al que acusó de matar "a millones de personas".
El mandatario se refirió a la situación del destituido presidente de Venezuela al hablar ante legisladores que dejan su cargo.
"Es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas", aseguró.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí