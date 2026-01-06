Trump acusó a Maduro de ser "un tipo violento" y de matar "a millones de personas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a Nicolás Maduro y justificó su detención asegurando que es "un tipo violento" y al que acusó de matar "a millones de personas".

El mandatario se refirió a la situación del destituido presidente de Venezuela al hablar ante legisladores que dejan su cargo.

"Es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas", aseguró.