Se define el Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy en el diario EL DIA 

El Mundo

Trump acusó a Maduro de ser "un tipo violento" y de matar "a millones de personas"

Fue al referirse a la captura de quien era el presidente de Venezuela

6 de Enero de 2026 | 13:29

Escuchar esta nota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a Nicolás Maduro y justificó su detención asegurando que es "un tipo violento" y al que acusó de matar "a millones de personas".

El mandatario se refirió a la situación del destituido presidente de Venezuela al hablar ante legisladores que dejan su cargo.

"Es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas", aseguró.

