Policiales |UN POLICÍA Y UN PRESUNTO DELINCUENTE PERDIERON LA VIDA

Balas, horror y muerte en el asentamiento “El 18”

Efectivos de la UTOI trabajaban en un blindaje en esa zona caliente de Billinghurst, San Martín, donde se desató un infierno

Balas, horror y muerte en el asentamiento “El 18”

El asentamiento “El 18” está ubicado en Billinghurst, San Martín / Web

6 de Enero de 2026 | 03:10
Edición impresa

Un procedimiento preventivo desplegado durante la madrugada de ayer en el partido bonaerense de San Martín derivó en un feroz enfrentamiento armado entre efectivos policiales y un grupo de delincuentes en el barrio “El 18”, en la localidad de Billinghurst. Como saldo del tiroteo, tres integrantes de la Policía bonaerense resultaron heridos de bala y uno de ellos falleció horas después, pese a haber sido trasladado de urgencia a un centro asistencial.

El hecho se produjo en el marco del denominado Operativo Blindaje, un plan de seguridad orientado a reforzar la presencia policial en zonas consideradas críticas. Según fuentes del caso, el episodio comenzó alrededor de las tres de la madrugada, cuando personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) realizaba controles de identificación sobre la calle Sargento Cabral.

En ese contexto, dos hombres intentaron escapar al advertir la presencia policial y se internaron en los pasillos del asentamiento. Los uniformados iniciaron una persecución a pie que culminó con la aprehensión de ambos sospechosos dentro de una vivienda, donde además fue secuestrado un chaleco antibalas.

Mientras se desarrollaba ese procedimiento, un tercer individuo abrió fuego contra los policías, lo que desató un intenso intercambio de disparos en el interior del barrio. Como consecuencia del enfrentamiento, tres efectivos resultaron heridos y debieron ser trasladados de urgencia a distintos hospitales de la zona. Pese a los esfuerzos médicos, uno de los agentes murió a causa de las lesiones sufridas. Los otros dos permanecían internados, fuera de peligro y bajo observación.

La gravedad del episodio motivó el inmediato despliegue de refuerzos policiales, con la llegada de otras unidades afectadas al Operativo Blindaje y personal especializado en investigaciones complejas, que trabajaron en la asistencia de los heridos y el aseguramiento del perímetro.

Horas más tarde, sobre la avenida Eva Perón, fue encontrado el cuerpo sin vida de uno de los presuntos agresores. Se trata de un hombre mayor de edad, que habría fallecido como consecuencia de los disparos recibidos durante el enfrentamiento. Su identidad no había sido confirmada oficialmente.

Además, otro sospechoso fue detenido cuando intentaba escapar por los pasillos del barrio. En total, tres personas quedaron a disposición de la Justicia, entre ellas un joven que registraba un pedido de averiguación de paradero activo en una causa tramitada por un juzgado de menores.

En el lugar del hecho, los peritos secuestraron un arma de fuego calibre 9 milímetros con la numeración suprimida y varios envoltorios que contenían una sustancia compatible con cocaína fraccionada, la cual será sometida a peritajes para determinar su peso y composición.

