Policiales |INVESTIGAN LAS CIRCUNSTANCIAS

Le pegaron tres tiros a un hombre en Ensenada y está fuera de peligro

La víctima no quiso instar la acción penal y dijo que lo arreglaría a su manera. Por eso se inició una causa de oficio. Se salvó de milagro

Le pegaron tres tiros a un hombre en Ensenada y está fuera de peligro

Con tres disparos, el herido fue asistido en el hospital Cestino / Web

6 de Enero de 2026 | 03:09
Edición impresa

La madrugada en Ensenada volvió a quedar marcada por la violencia. Un nuevo ataque a balazos en plena vía pública dejó como saldo a un hombre herido y una secuencia cargada de interrogantes que mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad. El episodio se suma a una seguidilla de hechos armados en la Región que, en las últimas semanas, vienen generando preocupación entre vecinos y autoridades.

Todo ocurrió cerca de la 01.30 de la mañana en avenida Bossinga y Hernández, cuando un llamado al sistema de emergencias advirtió sobre la presencia de una persona herida por disparos de arma de fuego.

Móviles policiales que patrullaban el área acudieron de inmediato, pero al aproximarse al lugar señalado observaron una escena tan veloz como confusa: un automóvil oscuro se alejaba a gran velocidad, mientras una mujer, visiblemente alterada, indicaba que estaban trasladando al herido al hospital Cestino.

Los efectivos iniciaron un seguimiento con balizas y sirenas, logrando llegar minutos después al centro de salud. Allí constataron el ingreso de un hombre con múltiples heridas provocadas por proyectiles. Una que quedo alojada sobre la pierna izquierda casi a la altura de la cadera, otro en la pierna derecha con entrada y salida a la altura de la tibia, y otra con un roce en la mano izquierda por debajo de la muñeca.

Según los primeros relatos, la víctima habría salido de su vivienda tras escuchar ruidos en el exterior y fue sorprendida por varios sujetos. Sin mediar palabras, uno de los atacantes efectuó varias detonaciones y el grupo escapó rápidamente en un vehículo rojo, perdiéndose en la oscuridad de la noche.

A pesar de la violencia del ataque, el herido se mantuvo consciente y fuera de peligro. Los médicos confirmaron que presentaba lesiones en ambas piernas y una herida superficial en una de sus manos. Sin embargo, lo que más desconcertó a los investigadores no fue solo la brutalidad del hecho, sino la conducta posterior de la víctima.

Lejos de colaborar con la pesquisa, el hombre se negó a brindar detalles sobre lo ocurrido, rechazó formalizar una denuncia y pidió que el personal policial se retirara. Incluso manifestó que no necesitaba asistencia y que el conflicto sería resuelto “por sus propios medios”, una frase que encendió aún más las alarmas.

Horas después, y mientras aún recibía atención médica, el herido decidió retirarse voluntariamente del hospital acompañado por su pareja, reiterando su negativa a cualquier intervención policial. El hermetismo absoluto dejó a los investigadores con escasa información y una escena sin demasiadas respuestas.

Pese a la falta de denuncia, la Policía inició actuaciones de oficio por lesiones leves y abuso de arma de fuego, mientras se intenta reconstruir el recorrido de los agresores y establecer el móvil del ataque. No se descarta ninguna hipótesis, en un contexto donde los enfrentamientos armados, los ajustes de cuentas y los ataques nocturnos se repiten con mayor frecuencia.

El caso se suma a una creciente sensación de inseguridad que atraviesa a otros puntos de la Región, donde los episodios de violencia con armas de fuego se volvieron cada vez más habituales.

Balaceras, heridos que se niegan a declarar y agresores que logran escapar sin dejar rastros conforman un escenario inquietante.

Por ahora, el ataque permanece envuelto en misterio. Y en el barrio, la pregunta se repite en voz baja: ¿qué hay detrás de un tiroteo del que nadie quiere hablar?

SITUACIÓN COMPLEJA

En este contexto, en relación a otros episodios recientes en La Plata y alrededores, se suma la percepción de inacción de las fuerzas de seguridad, una crítica que se repite entre vecinos y comerciantes.

La falta de patrullajes preventivos y la escasa presencia del Estado después de los hechos alimentan la sensación de desprotección. Para muchos, los operativos llegan siempre tarde, cuando el daño ya está hecho.

En paralelo, las fallas del sistema judicial profundizan el problema. La reiteración de causas que avanzan lentamente, la dificultad para sostener investigaciones sin denuncias formales y la ausencia de respuestas concretas refuerzan un círculo de impunidad que termina favoreciendo a los delincuentes.

 

