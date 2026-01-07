En Provincia el déficit financiero sumó $1,4 billones en un trimestre

Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
La provincia de Buenos Aires cerró los primeros nueve meses de 2025 con un déficit financiero de $1,4 billones.
De acuerdo con el informe de Ejecución Presupuestaria del tercer trimestre, elaborado por el Ministerio de Economía bonaerense, pese al resultado financiero negativo la Provincia logró sostener el ahorro corriente en un escenario de fuerte ajuste a nivel nacional.
En ese marco, la administración pública no financiera registró un superávit económico de $264.500 millones, equivalente al 1,1% de los ingresos corrientes, lo que refleja que los recursos habituales alcanzaron para cubrir el funcionamiento del Estado, según Ámbito. Sin embargo, al incorporar el pago de intereses de la deuda y los gastos de capital, el resultado se tornó deficitario, con un rojo primario de $520.374 millones y el mencionado déficit financiero.
Según el trabajo del organismo que conduce el ministro Pablo López, entre enero y septiembre de 2025, los ingresos totales de la Provincia ascendieron a $24,8 billones, con una suba nominal del 50% interanual y un crecimiento real del 2,5%, apenas por encima de la inflación.
El dato relevante es que el crecimiento estuvo explicado en gran medida por los recursos tributarios de origen provincial, que aumentaron 50,6% nominal y 2,9% real, mientras que los recursos de origen nacional cayeron 0,8% en términos reales.
El principal sostén volvió a ser Ingresos Brutos, que explicó la mayor parte de la recaudación y logró cerrar el período con una mejora real marginal del 0,3%. El desempeño estuvo condicionado durante el primer semestre por una elevada base de comparación, vinculada a ingresos extraordinarios registrados en 2024, como pagos excepcionales del sector financiero y anticipos de grandes contribuyentes, que no se repitieron este año.
También se destacó el impuesto de Sellos, que más que duplicó su recaudación interanual.
POR MES*
