Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |El tercero de 2015

En Provincia el déficit financiero sumó $1,4 billones en un trimestre

En Provincia el déficit financiero sumó $1,4 billones en un trimestre
7 de Enero de 2026 | 02:00
Edición impresa

La provincia de Buenos Aires cerró los primeros nueve meses de 2025 con un déficit financiero de $1,4 billones.

De acuerdo con el informe de Ejecución Presupuestaria del tercer trimestre, elaborado por el Ministerio de Economía bonaerense, pese al resultado financiero negativo la Provincia logró sostener el ahorro corriente en un escenario de fuerte ajuste a nivel nacional.

En ese marco, la administración pública no financiera registró un superávit económico de $264.500 millones, equivalente al 1,1% de los ingresos corrientes, lo que refleja que los recursos habituales alcanzaron para cubrir el funcionamiento del Estado, según Ámbito. Sin embargo, al incorporar el pago de intereses de la deuda y los gastos de capital, el resultado se tornó deficitario, con un rojo primario de $520.374 millones y el mencionado déficit financiero.

Según el trabajo del organismo que conduce el ministro Pablo López, entre enero y septiembre de 2025, los ingresos totales de la Provincia ascendieron a $24,8 billones, con una suba nominal del 50% interanual y un crecimiento real del 2,5%, apenas por encima de la inflación.

El dato relevante es que el crecimiento estuvo explicado en gran medida por los recursos tributarios de origen provincial, que aumentaron 50,6% nominal y 2,9% real, mientras que los recursos de origen nacional cayeron 0,8% en términos reales.

El principal sostén volvió a ser Ingresos Brutos, que explicó la mayor parte de la recaudación y logró cerrar el período con una mejora real marginal del 0,3%. El desempeño estuvo condicionado durante el primer semestre por una elevada base de comparación, vinculada a ingresos extraordinarios registrados en 2024, como pagos excepcionales del sector financiero y anticipos de grandes contribuyentes, que no se repitieron este año.

LE PUEDE INTERESAR

Críticas al DNU que cambia la ley de Inteligencia

LE PUEDE INTERESAR

La CGT, contra el recorte a la contribución patronal

También se destacó el impuesto de Sellos, que más que duplicó su recaudación interanual.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata

El escándalo del Senado: un club de La Plata echó a uno de los detenidos acusado de abuso

Monotributo 2026: fecha límite para la recategorización y cómo hacer el trámite

En fotos | El candombe de La Plata inauguró su 2026 con la llamada colectiva de San Baltasar en Tolosa

"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones

Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación

Ignacio Miramón será presentado mañana tras firmar contrato con Gimnasia

Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
+ Leidas

Muerte y destrucción: lo que dejó el ataque de EE UU

Lluvia de denuncias: escala una presunta estafa en la Ciudad

Trump les agradeció a los medios por no difundir

Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia

¿Opción militar para anexar Groenlandia?

Según Trump, Venezuela le “entregará” petróleo

Caos en Europa, golpeada por la nieve y el hielo

Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Últimas noticias de Política y Economía

Argentina ratificó en la OEA su apoyo al operativo de EE UU en Venezuela

Con la nueva reforma laboral, la Provincia pierde $238 mil millones

Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA

La Libertad Avanza acelera con la Boleta Única en la Provincia
Espectáculos
“Stranger Things”: ¿Por qué los fans aseguran que hoy se verá el verdadero final?
Luciano Castro, ¿infiel?: la verdad sobre el affaire que le rompió el corazón a Siciliani
Argentina, en carrera “Belén” mantiene viva la esperanza en los Oscar
Christian Petersen recibió el alta: “Los médicos no saben qué me disparó esto”
“Intrusos” al rojo vivo: una panelista se fue (o la fueron) y crece una feroz interna
Deportes
El campeón pone primera en City Bell
El debut copero será en cancha de Banfield
¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?
Román Gómez se sumó al Bahía de Brasil
Todo al nueve: a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado
Policiales
Lluvia de denuncias: escala una presunta estafa en la Ciudad
Wiñazki sufrió un asalto y negoció con los ladrones
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Otro robo protagonizado por menores en Tolosa
Información General
Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación
Alerta hantavirus: murió un chico de 14 años en el interior bonaerense

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla