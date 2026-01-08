Los Tamagotchi cumplen 30 años y todavía siguen causando furor

Los Tamagotchi, unas mascotas virtuales que necesitan alimento y cuidado para no morir, fueron todo un boom en los años, cuando se popularizaron a nivel mundial. Hoy, tres décadas después, siguen conquistando tanto a la Generación Z, amante de lo retro, como a padres que los recuerdan con nostalgia.

Su fabricante, Bandai Namco, asegura haber Los Tamagotchi cumplen 30 años y siguen causando furor, y para celebrar su trigésimo aniversario, la compañía inauguró ayer en Tokio una exhibición que recorre la evolución del juguete: desde aquel personaje pixelado en una pantalla en blanco y negro hasta los modelos actuales, con pantallas a color y conexión wifi.

Los Tamagotchi - cuyo nombre es un acrónimo de las palabras japonesas para “huevo” y “reloj”- se han convertido en un popular accesorio de moda entre los jóvenes en años recientes, según Bandai, y sus ventas -sin incluir su línea de videojuegos- se han multiplicado por siete en cinco años desde 2019, asegura la empresa.

Las mascotas digitales, que requieren atención cuando tienen hambre, están enfermas o han defecado en el suelo virtual, crecen a medida que los usuarios las cuidan, pero pueden morir si se las descuida.

El año pasado, el minorista británico Hamleys incluyó al Tamagotchi en su lista de los 100 mejores juguetes de todos los tiempos, junto a juguetes como Lego y el cubo de Rubik.