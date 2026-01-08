Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes |ANTE MILLONARIOS, ESTARÁ EN JUEGO LA COPA MIGUEL ÁNGEL RUSSO

Nacional se bajó del amistoso contra el Xeneize: ¿lo reemplaza Olimpia?

Boca está a full

8 de Enero de 2026 | 03:12
Edición impresa

Boca tenía programado dos partidos amistosos en el país ante clubes extranjeros como parte de su pretemporada. Tras oficializar el primero de ellos ante Millonarios en La Bombonera, Nacional se bajó del encuentro del domingo 18 de enero en San Nicolás y ya hay un posible nuevo rival.

“A veces los entrenadores prefieren ponerse a prueba contra equipos exigentes, y otras veces buscan entrenar de forma más cerrada. Jadson dijo que su idea era no jugar amistosos”, explicó Ricardo Vairo, presidente del Bolso, sobre la decisión basada en el deseo del entrenador. Nacional tampoco participará de la Serie Río de La Plata.

Ante esta noticia, el Xeneize fue en busca de un nuevo equipo al cual enfrentar y, según confirmaron desde Paraguay, le extendió una invitación a Olimpia.

Sin embargo, el Decano tiene pactado para ese día un encuentro ante Juventud de Las Piedras en Maldonado, el cual debería reprogramar en caso de aceptar el ofrecimiento del club de la Ribera.

MILLONARIOS, PRIMER RIVAL

El primer amistoso de Boca será frente a Millonarios de Colombia, en La Bombonera. Un duelo que estará cargado de emotividad ya que se pondrá en disputa la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al fallecido entrenador, que dejó huella en ambas instituciones.

Desde un inicio, la idea de Juan Román Riquelme fue que uno de los encuentros preparatorios se lleve adelante en La Bombonera. Una forma de mantener al equipo cerca de los hinchas y darles la oportunidad de concurrir al estadio a aquellos que no tienen la posibilidad de ingresar el resto del año.

