Nacional se bajó del amistoso contra el Xeneize: ¿lo reemplaza Olimpia?

Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”
Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”
Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos
El relato de una “traición”: un empresario despojado de US$ 250 mil
Barrios casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama
Ser turista en La Plata: joyas ignoradas por propios y ajenos
Un banco chino prestó plata para que el Gobierno cancele deuda
VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata
En pleno escándalo, disolvieron tres empresas fantasma ligadas a la AFA
Nombres en danza, otra reunión y contactos por la conducción del PJ
El agro va a una cosecha récord, pero igual entrarán menos dólares
Nación avanzaría con la privatización de cinco hospitales en la Provincia
Revés para Cristina: le patearon para adelante el pedido de tener más visitas
El Gobierno vuelve a la carga contra intendentes y amenaza con denuncias
Ringuelet, un barrio en alerta que pide a gritos más seguridad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Boca tenía programado dos partidos amistosos en el país ante clubes extranjeros como parte de su pretemporada. Tras oficializar el primero de ellos ante Millonarios en La Bombonera, Nacional se bajó del encuentro del domingo 18 de enero en San Nicolás y ya hay un posible nuevo rival.
“A veces los entrenadores prefieren ponerse a prueba contra equipos exigentes, y otras veces buscan entrenar de forma más cerrada. Jadson dijo que su idea era no jugar amistosos”, explicó Ricardo Vairo, presidente del Bolso, sobre la decisión basada en el deseo del entrenador. Nacional tampoco participará de la Serie Río de La Plata.
Ante esta noticia, el Xeneize fue en busca de un nuevo equipo al cual enfrentar y, según confirmaron desde Paraguay, le extendió una invitación a Olimpia.
Sin embargo, el Decano tiene pactado para ese día un encuentro ante Juventud de Las Piedras en Maldonado, el cual debería reprogramar en caso de aceptar el ofrecimiento del club de la Ribera.
El primer amistoso de Boca será frente a Millonarios de Colombia, en La Bombonera. Un duelo que estará cargado de emotividad ya que se pondrá en disputa la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al fallecido entrenador, que dejó huella en ambas instituciones.
Desde un inicio, la idea de Juan Román Riquelme fue que uno de los encuentros preparatorios se lleve adelante en La Bombonera. Una forma de mantener al equipo cerca de los hinchas y darles la oportunidad de concurrir al estadio a aquellos que no tienen la posibilidad de ingresar el resto del año.
LEA TAMBIÉN
Advíncula rescindió y volverá al fútbol peruano
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí