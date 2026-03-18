Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los $4.000.000 del Cartonazo se fueron a Altos de San Lorenzo: mañana, la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Conmoción en La Plata: un hombre murió mientras caminaba por Camino Centenario

Conmoción en La Plata: un hombre murió mientras caminaba por Camino Centenario
18 de Marzo de 2026 | 13:34

Escuchar esta nota

Un dramático episodio generó conmoción este miércoles en La Plata, donde un hombre falleció en plena vía pública mientras transitaba por Camino Centenario.

El hecho ocurrió a la altura del Arroyo Rodríguez, en la localidad de Gonnet, una zona de importante circulación vehicular y peatonal. Según los primeros datos, la víctima se encontraba caminando cuando, de manera repentina, se descompensó y cayó al suelo.

“Aparentemente se descompensó”, relató un testigo que presenció la escena y dio aviso a las autoridades.

De acuerdo al parte policial, el hombre fue identificado como Carlos Horacio Farzoni, de 67 años. Personal del Comando de Patrullas La Plata acudió al lugar tras un llamado que alertaba sobre un masculino inconsciente tendido al costado del camino.

Al arribar, los efectivos solicitaron asistencia médica de urgencia. Una ambulancia del servicio VITAL, a cargo de una médica, se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento del hombre.

LE PUEDE INTERESAR

Nadie está seguro en La Plata: así se metieron a robar en un barrio cerrado de Gorina

LE PUEDE INTERESAR

Se complicó la situación de la influencer que usó el CUIT de Kicillof para hacer compras

La denunciante, una joven de 25 años, relató que momentos antes había observado al hombre desvanecido, por lo que decidió comunicarse con el servicio de emergencias.

En el lugar trabajaron agentes de la Guardia Urbana, efectivos policiales y peritos, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las causales del deceso.

La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte” e interviene la UFI en turno de La Plata. Si bien todo apunta a una descompensación, serán las pericias las que confirmen qué fue lo que ocurrió.

El hecho generó impacto entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona, en un sector muy transitado de la región.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Análisis | Cristina en el banquillo: un alegato político para atacar a la Justicia

VIDEO.- Estudiantes sacó un triunfo de la galera y se lo dio vuelta a Gimnasia (M) en 5 minutos

Gimnasia, entre la heroica de Insfrán y el debut de Cabrera: ¿quién ataja en Tucumán?

Avances rumbo al juicio contra el cura acusado de abuso en La Plata

Misterio en El Retiro: una muerte que enciende interrogantes

VIDEO. De La Plata al mundo: la historia de Eva, una mini reina que desfilará en Milán

“Chihuahua desubicada”: Cinthia Fernández y Callejón, a los gritos

Vendió un auto con fallas, lo amenazaron, se fue del país y mataron a su madre a tiros
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO.- Estudiantes sacó un triunfo de la galera y se lo dio vuelta a Gimnasia (M) en 5 minutos

Perder todo en una ráfaga de furia climática: cruel relato platense

Los números de la suerte del miércoles 18 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Gimnasia, entre la heroica de Insfrán y el debut de Cabrera: ¿quién ataja en Tucumán?

Dolor en La Plata por la muerte de la profesora e investigadora Silvia Cristina Mallo

Cacique Medina: “Fue un triunfo tranquilizador”

Tras el temporal, amaneció fresco en La Plata: cuándo llegan de nuevo las lluvias a la Región
Últimas noticias de Policiales

Nadie está seguro en La Plata: así se metieron a robar en un barrio cerrado de Gorina

Se complicó la situación de la influencer que usó el CUIT de Kicillof para hacer compras

Vendió un auto con fallas, lo amenazaron, se fue del país y mataron a su madre a tiros

Misterio en El Retiro: una muerte que enciende interrogantes
La Ciudad
Bono extra para jubilados y pensionados de ANSES en abril: ¿de cuánto será?
Tiene 14 años, se fundió el colegio en donde estaba y no encuentra lugar de La Plata: "Ya no sé qué hacer".
Los médicos bonaerenses advierten por la "peligrosa" salida de Argentina de la OMS
Alak recorrió las obras de una escuela de Gonnet e inauguró una pavimentación clave para su acceso
Zeppelin Puzzles: surgieron en la pandemia, crearon una Liga Argentina de Rompecabezas y llega a La Plata
Deportes
Se confirmó dónde jugará Argentina el partido amistoso frente a Guatemala
VIDEO. Piovi destacó la efectividad y pone como objetivo "regalarle al hincha una victoria en casa"
VIDEO.- Estudiantes sacó un triunfo de la galera y se lo dio vuelta a Gimnasia (M) en 5 minutos
Tiago Palacios recuperó su brillo decisivo y gestó lo que necesitaba Medina
Cacique Medina: “Fue un triunfo tranquilizador”
Espectáculos
Gran Hermano: Manu ganó el liderazgo, fulminó a una rival y reconfiguró la estrategia de la casa
MasterChef Celebrity: quiénes son los finalistas y cómo se define el reality de Telefe
“Chihuahua desubicada”: Cinthia Fernández y Callejón, a los gritos
Bersuit celebra los 25 años de un disco que fue “defender un título”
Tras ganar el Gardel, Ariel Prat se presenta en La Plata
Información General
Bono extra para jubilados y pensionados de ANSES en abril: ¿de cuánto será?
Argentina fuera de la OMS: qué pierde y qué gana el país al salir
Detectan en el país la cepa más agresiva de la viruela del mono
Argentina, afuera de la Organización Mundial de la Salud: los motivos
Alerta epidemiológica por la "Viruela del Mono": confirman el primer caso de una variante más contagiosa y severa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla