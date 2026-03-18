Conmoción en La Plata: un hombre murió mientras caminaba por Camino Centenario

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Un dramático episodio generó conmoción este miércoles en La Plata, donde un hombre falleció en plena vía pública mientras transitaba por Camino Centenario.
El hecho ocurrió a la altura del Arroyo Rodríguez, en la localidad de Gonnet, una zona de importante circulación vehicular y peatonal. Según los primeros datos, la víctima se encontraba caminando cuando, de manera repentina, se descompensó y cayó al suelo.
“Aparentemente se descompensó”, relató un testigo que presenció la escena y dio aviso a las autoridades.
De acuerdo al parte policial, el hombre fue identificado como Carlos Horacio Farzoni, de 67 años. Personal del Comando de Patrullas La Plata acudió al lugar tras un llamado que alertaba sobre un masculino inconsciente tendido al costado del camino.
Al arribar, los efectivos solicitaron asistencia médica de urgencia. Una ambulancia del servicio VITAL, a cargo de una médica, se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento del hombre.
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La denunciante, una joven de 25 años, relató que momentos antes había observado al hombre desvanecido, por lo que decidió comunicarse con el servicio de emergencias.
En el lugar trabajaron agentes de la Guardia Urbana, efectivos policiales y peritos, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las causales del deceso.
La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte” e interviene la UFI en turno de La Plata. Si bien todo apunta a una descompensación, serán las pericias las que confirmen qué fue lo que ocurrió.
El hecho generó impacto entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona, en un sector muy transitado de la región.
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