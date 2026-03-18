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Política y Economía |En el teatro municipal coliseo podestá

Lo que dejó el lanzamiento de la usina de ideas de Kicillof, con una fuerte mirada nacional

Con críticas a la gestión de Milei, el Gobernador llamó a la construcción de un proyecto alternativo para “todo el país” en 2027

Lo que dejó el lanzamiento de la usina de ideas de Kicillof, con una fuerte mirada nacional

JUNTO A ALAK, BIANCO Y LOS COORDINADORES DEL CEDAF, KICILLOF CRITICÓ LA GESTIÓN LIBERTARIA Y HABLÓ DE UN PROYECTO DE ESCALA NACIONAL/G. CALVELO

18 de Marzo de 2026 | 00:46
Edición impresa

El gobernador, Axel Kicillof, lanzó ayer un centro de estudios con contenidos políticos, sociales y económicos con mirada nacional, para la construcción de su futura plataforma electoral, de cara a 2027. Lo hizo partiendo de un diagnóstico con fuertes críticas al proyecto de Javier Milei y acompañado por el intendente platense, Julio Alak, que denominó a La Plata “el kilómetro cero” del puntapié de un proyecto que “deje la escuela económica austríaca de lado, con un candidato a presidente que exprese las ideas criollas hacia el interior” del país.

El flamante Centro de Estudios Derecho al Futuro (Cedaf) se fundó en la premisa de rebatir lo que el Gobernador denominó “10 mentiras del gobierno de Javier Milei y una realidad o zoncera”. Desde el teatro municipal Coliseo Podestá, donde lo escucharon representantes de facultades de distintas universidades, organizaciones intermedias, ministros y sindicalistas de distintos gremios bonaerenses, Kicillof dijo que el impulso de la creación del Cedaf se basó en “la bronca de escuchar una y otra vez que a la Argentina le está yendo bien, cuando no es así.

Al relatar lo que consideró “falacias” del relato libertario sobre el rumbo del país, el mandatario provincial comenzó con la que afirma que “la economía crece”. En ese sentido, dijo que es falso porque “desde que asumió Milei el comercio cae 5,5 por ciento; la industria, 9,2 por ciento y la construcción, 14,9 por ciento. Si hay crecimiento, a la mayoría no le llega”, dijo.

En segundo lugar, refutó la afirmación de que en el país “hay inversión”. Y aseguró que “en base a datos oficiales vemos que la inversión extranjera directa es negativa por primera vez en 20 años”. Y sostuvo que “los niveles de inversión están por debajo que en 2023”.

Respecto de la tercera “mentira”, la de que “el empleo crece”, el Gobernador aseguró que desde diciembre de 2023 “cayeron 235 puestos de trabajo del sector privado y 35 mil del sector público, al tiempo que aumentó la informalidad y el cuentapropismo”.

En cuarto lugar, Kicillof criticó la afirmación del gobierno nacional que sostiene que 15 millones de personas dejaron de ser pobres. “Los salarios privados cayeron 4 por ciento; los públicos un 36 por ciento y las jubilaciones, un 18 por ciento. No hay manera de que esté cayendo la pobreza con esos datos”, sostuvo.

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Respecto de la afirmación del Presidente de que “la inflación está bajo control”, criticó que “cancelaron el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) para esconder nuevos aumentos” y que “hace ocho meses que la inflación mensual viene creciendo, haciéndolo más que los ingresos”. Y recordó: “En 2015, último año del gobierno de Cristina, cuando yo era ministro, la inflación fue del 23,8 por ciento. Menos que ahora”.

El bonaerense también refutó a quienes dicen que “hay superávit fiscal”. Y dijo que esa conclusión es “una ilusión después de esconder gastos debajo de la alfombra”.

También se metió con la polémica de los impuestos. “Dicen que bajaron los impuestos y que el problema son las provincias y los municipios. Nosotros decimos que los impuestos nacionales representan más del 80 por ciento del total de los impuestos que pagan los trabajadores y las pymes, y que no tuvieron ninguna reducción”.

En ese contexto concluyó que es “falso” que al ajuste lo haya pagado la casta, sino que “lo pagan la obra pública, las jubilaciones, las provincias y los municipios”.

Al presentar al Cedaf, que estará a cargo de la exministra de Trabajo Malena Ruiz Malec, el exministro de Infraestructura Agustín Simone y el extitular de Aerolíneas Argentinas Pablo Ceriani, el Gobernador proyectó su diagnóstico con una perspectiva a nivel nacional. Y si bien no dijo que será candidato a Presidente en 2027, tampoco desmintió las proclamaciones del auditorio ni el llamado de su equipo a acompañarlo en ese propósito.

“Kilómetro 0”
La elección del teatro Coliseo Podestá como escenario del lanzamiento del Cedaf, acompañado de Julio Alak, no fue casual. En el inicio de la presentación se remarcó que La Plata representa el “Kilómetro 0” del nuevo proyecto nacional

 

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