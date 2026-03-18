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La Brujita Verón protagoniza la promo de la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal" de Netflix

18 de Marzo de 2026 | 13:50

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Finalmente se confirmó que la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal", llega a Netflix el 20 de marzo. Se trata del regreso del implacable Tommy Shelby en un contexto aún más oscuro como lo es la Segunda Guerra Mundial.

Pero lo que llamó la atención fue que la plataforma eligió a un "actor" platense para promocionarla en Argentina. Se trata de Juan Sebastián Verón, actual presidente e ídolo de Estudiantes, quien protagoniza la promo.

Vestido con traje y una boina característica del personaje de la famosa serie, se mete en una conversación en donde lo tildan de "inglés", cuando en realidad no hablaban de él. Allí, rememora la icónica pelea que la Brujita mantuvo con el periodista Eduardo Feinmann, quien en una entrevista le sugirió que "la gente dice que te vendiste" en el partido ante Inglaterra del Mundial de Sudáfrica 2002, pero en realidad se referían al filme.

"No digas mucha gente. Por que acá la gente no está. Lo estás diciendo vos", se le escucha a Verón en el avance tras los comentarios de otras personas sentadas alrededor de una mesa. Cuando le aclaran que estaban hablando de Tommy Shelby y no de él, pide disculpas y se explaya: "Sí, la peli de Peaky Blinders se viene con todo". 

 

Lo cierto es que la película dirigida por Tom Harper y escrita por el creador de la saga, Steven Knight, ya tiene fecha de estreno y recupera el pulso épico y estilizado que convirtió a la serie británica en un fenómeno global, pero amplifica su escala con una narrativa que combina conspiraciones políticas, tensiones familiares y la inevitable confrontación con el pasado.

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Al frente del elenco vuelve el ganador del Oscar Cillian Murphy, quien retoma su papel como el legendario líder de los Shelby. Lo acompañan Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Barry Keoghan y Stephen Graham, conformando un reparto que mezcla caras históricas de la franquicia con nuevas incorporaciones clave para la historia.

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