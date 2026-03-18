Diputado del PRO compró un rifle por Mercado Libre, el delivery lo llevó al Congreso y activaron protocolo de seguridad

Un episodio insólito se vivió este miércoles en el Congreso nacional, cuando el diputado del PRO Javier Sánchez Wrba recibió un paquete con un rifle de aire comprimido que había comprado online, lo que derivó en un operativo de seguridad dentro del edificio.

Según explicó el propio legislador, el arma —de uso recreativo y venta libre— fue adquirida a través de Mercado Libre, pero por un error en la carga de datos terminó siendo enviada al Anexo de la Cámara de Diputados en lugar de su domicilio particular.

El inconveniente se generó cuando el paquete ingresó al edificio y, durante el control de rutina, fue escaneado. El contenido despertó sospechas y motivó la activación de un protocolo de seguridad ante la posibilidad de que se tratara de un arma real.

Frente a la situación, Sánchez Wrba tuvo que formalizar una aclaración ante el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. En una nota, el diputado explicó: “Compré por Mercado Libre un aire comprimido de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio”.

Para respaldar su versión, el legislador adjuntó la factura de compra, dejando constancia de que se trataba de un rifle recreativo y no de un arma de fuego.

El episodio no pasó desapercibido en los pasillos del Congreso, donde generó sorpresa por el despliegue de seguridad que provocó un simple error en la dirección de entrega.