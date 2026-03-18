Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Diputado del PRO compró un rifle por Mercado Libre, el delivery lo llevó al Congreso y activaron protocolo de seguridad

Diputado del PRO compró un rifle por Mercado Libre, el delivery lo llevó al Congreso y activaron protocolo de seguridad
18 de Marzo de 2026 | 15:34

Escuchar esta nota

Un episodio insólito se vivió este miércoles en el Congreso nacional, cuando el diputado del PRO Javier Sánchez Wrba recibió un paquete con un rifle de aire comprimido que había comprado online, lo que derivó en un operativo de seguridad dentro del edificio.

Según explicó el propio legislador, el arma —de uso recreativo y venta libre— fue adquirida a través de Mercado Libre, pero por un error en la carga de datos terminó siendo enviada al Anexo de la Cámara de Diputados en lugar de su domicilio particular.

El inconveniente se generó cuando el paquete ingresó al edificio y, durante el control de rutina, fue escaneado. El contenido despertó sospechas y motivó la activación de un protocolo de seguridad ante la posibilidad de que se tratara de un arma real.

Frente a la situación, Sánchez Wrba tuvo que formalizar una aclaración ante el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. En una nota, el diputado explicó: “Compré por Mercado Libre un aire comprimido de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio”.

Para respaldar su versión, el legislador adjuntó la factura de compra, dejando constancia de que se trataba de un rifle recreativo y no de un arma de fuego.

El episodio no pasó desapercibido en los pasillos del Congreso, donde generó sorpresa por el despliegue de seguridad que provocó un simple error en la dirección de entrega.

LE PUEDE INTERESAR

Lanzaron en La Plata un sistema de seguridad que integra el 911, el SAME y el COM en tiempo real

LE PUEDE INTERESAR

Megacausa IOMA: elevan a juicio a 19 imputados acusados de corrupción
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Análisis | Cristina en el banquillo: un alegato político para atacar a la Justicia

VIDEO.- Estudiantes sacó un triunfo de la galera y se lo dio vuelta a Gimnasia (M) en 5 minutos

Gimnasia, entre la heroica de Insfrán y el debut de Cabrera: ¿quién ataja en Tucumán?

Avances rumbo al juicio contra el cura acusado de abuso en La Plata

Misterio en El Retiro: una muerte que enciende interrogantes

VIDEO. De La Plata al mundo: la historia de Eva, una mini reina que desfilará en Milán

“Chihuahua desubicada”: Cinthia Fernández y Callejón, a los gritos

Vendió un auto con fallas, lo amenazaron, se fue del país y mataron a su madre a tiros
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO.- Estudiantes sacó un triunfo de la galera y se lo dio vuelta a Gimnasia (M) en 5 minutos

Tiene 14 años, se fundió el colegio en donde estaba y no encuentra lugar de La Plata: "Ya no sé qué hacer"

Los números de la suerte del miércoles 18 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Perder todo en una ráfaga de furia climática: cruel relato platense

Gimnasia, entre la heroica de Insfrán y el debut de Cabrera: ¿quién ataja en Tucumán?

Dolor en La Plata por la muerte de la profesora e investigadora Silvia Cristina Mallo

Cacique Medina: “Fue un triunfo tranquilizador”
Últimas noticias de Política y Economía

Lanzaron en La Plata un sistema de seguridad que integra el 911, el SAME y el COM en tiempo real

Megacausa IOMA: elevan a juicio a 19 imputados acusados de corrupción

Tandil: detectan inconsistencias por casi $400 millones en cuentas municipales

Tandil será sede del primer encuentro regional por el Plan de Infraestructura bonaerense
Espectáculos
VIDEO. ¡Qué actor! Verón protagoniza la promo de la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal"
Gran Hermano: Manu ganó el liderazgo, fulminó a una rival y reconfiguró la estrategia de la casa
MasterChef Celebrity: quiénes son los finalistas y cómo se define el reality de Telefe
“Chihuahua desubicada”: Cinthia Fernández y Callejón, a los gritos
Bersuit celebra los 25 años de un disco que fue “defender un título”
Información General
Bono extra para jubilados y pensionados de ANSES en abril: ¿de cuánto será?
Argentina fuera de la OMS: qué pierde y qué gana el país al salir
Detectan en el país la cepa más agresiva de la viruela del mono
Argentina, afuera de la Organización Mundial de la Salud: los motivos
Alerta epidemiológica por la "Viruela del Mono": confirman el primer caso de una variante más contagiosa y severa
Policiales
Cayó uno de los acusados de intentar robar una sucursal del Banco Nación de La Plata
Conmoción en La Plata: un hombre murió mientras caminaba por Camino Centenario
Nadie está seguro en La Plata: así se metieron a robar en un barrio cerrado de Gorina
Se complicó la situación de la influencer que usó el CUIT de Kicillof para hacer compras
Vendió un auto con fallas, lo amenazaron, se fue del país y mataron a su madre a tiros
Deportes
Del Pincha a la Selección: Tomás Palacios, la gran sorpresa de los convocados por Scaloni para la fecha FIFA
Se confirmó dónde jugará Argentina el partido amistoso frente a Guatemala
VIDEO. Piovi destacó la efectividad y pone como objetivo "regalarle al hincha una victoria en casa"
VIDEO.- Estudiantes sacó un triunfo de la galera y se lo dio vuelta a Gimnasia (M) en 5 minutos
Tiago Palacios recuperó su brillo decisivo y gestó lo que necesitaba Medina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla