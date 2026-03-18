Cayó uno de los acusados de intentar robar una sucursal del Banco Nación de La Plata

Tras varios meses de investigación, la Policía logró dar un paso clave en el intento de robo a una sucursal del Banco de la Nación Argentina en La Plata: uno de los presuntos integrantes de la banda fue detenido y se secuestraron elementos clave para la causa.

El hecho se remonta al 12 de julio de 2025, cuando la gerente de la entidad ubicada en calle 4 entre 35 y 36 recibió un alerta del sistema de monitoreo por la activación de alarmas durante la madrugada. Tras dar aviso al 911, personal policial ingresó al banco y обнаружó una abertura en el techo, justo en el sector de la caja fuerte.

Según se reconstruyó, al menos tres delincuentes ingresaron por los techos y permanecieron en el interior durante aproximadamente dos horas. Para evitar ser detectados, bloquearon los sensores de movimiento con mantas de aluminio y utilizaron herramientas de corte para intentar abrir una de las cajas de seguridad.

Sin embargo, el plan falló: el humo generado por una amoladora activó los sensores, lo que disparó la alarma y obligó a los sospechosos a huir sin llevarse dinero.

Investigación y detención

A partir de ese momento, personal de la DDI La Plata inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. Así lograron identificar la participación de al menos cuatro personas que llegaron al lugar en dos vehículos: un Fiat Cronos y un Toyota Yaris, ambos blancos.

Los investigadores siguieron el recorrido de los autos hasta la Autovía Buenos Aires–La Plata, donde se dirigieron hacia la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, detectaron que uno de los vehículos tenía patentes robadas el día previo en José C. Paz, mientras que el otro pertenecía a una empresa de alquiler.

El seguimiento del rodado alquilado permitió identificar a uno de los sospechosos, quien había estado en la zona del banco tanto el día del hecho como el día anterior, datos que coincidían con registros de GPS y antenas telefónicas.

Con esa información, se realizaron allanamientos en la localidad de San Justo, partido de La Matanza. En uno de los domicilios se concretó la detención de un hombre mayor de edad, además del secuestro de un celular, prendas de vestir y herramientas que coincidirían con las utilizadas durante el intento de robo.

Banda organizada

Para los investigadores, el modus operandi evidencia una planificación previa y un accionar coordinado. El uso de vehículos, inhibición de sensores y herramientas específicas refuerza la hipótesis de una banda especializada en este tipo de delitos.

La causa, caratulada como “robo calificado en poblado y en banda en grado de tentativa”, es llevada adelante por la UFI N° 6 de La Plata, que en las próximas horas indagará al detenido mientras continúan las tareas para dar con el resto de los implicados.