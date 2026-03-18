Los médicos bonaerenses advierten por la "peligrosa" salida de Argentina de la OMS
Los médicos bonaerenses advierten por la "peligrosa" salida de Argentina de la OMS
Cayó uno de los acusados de intentar robar una sucursal del Banco Nación de La Plata
VIDEO. ¡Qué actor! Verón protagoniza la promo de la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal"
Tiene 14 años, se fundió el colegio en donde estaba y no encuentra lugar de La Plata: "Ya no sé qué hacer".
Conmoción en La Plata: un hombre murió mientras caminaba por Camino Centenario
Nadie está seguro en La Plata: así se metieron a robar en un barrio cerrado de Gorina
Se confirmó dónde jugará Argentina el partido amistoso frente a Guatemala
El petróleo otra vez por encima de los 100 dólares y podría impactar en el precio de la nafta
El Gobierno flexibilizó el otorgamiento de patentes farmacéuticas: ¿qué cambia?
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Avances rumbo al juicio contra el cura acusado de abuso en La Plata
Misterio en El Retiro: una muerte que enciende interrogantes
MasterChef Celebrity: quiénes son los finalistas y cómo se define el reality de Telefe
Gran Hermano: Manu ganó el liderazgo, fulminó a una rival y reconfiguró la estrategia de la casa
Bono extra para jubilados y pensionados de ANSES en abril: ¿de cuánto será?
Lázaro Báez fue beneficiado por la Ley de Inocencia Fiscal que impulsó Milei
Dolor en La Plata por la muerte de la profesora e investigadora Silvia Cristina Mallo
El estacionamiento medido de La Plata ya cuesta más caro: subió a $1.000 en hora pico
Perder todo en una ráfaga de furia climática: cruel relato platense
Se complicó la situación de la influencer que usó el CUIT de Kicillof para hacer compras
Zeppelin Puzzles: surgieron en la pandemia, crearon una Liga Argentina de Rompecabezas y llega a La Plata
Tras el temporal, amaneció fresco en La Plata: cuándo llegan de nuevo las lluvias a la Región
“Chihuahua desubicada”: Cinthia Fernández y Callejón, a los gritos
Arana: en medio de una crisis, tomó una decisión irreversible
Alak recorrió las obras de una escuela de Gonnet e inauguró una pavimentación clave para su acceso
Las PASO, en la mira: el Gobierno acelera la reforma electoral y negocia cambios
Protesta docente con la marchas de antorchas y el paro sigue paralizando facultades y colegios de la UNLP
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tras varios meses de investigación, la Policía logró dar un paso clave en el intento de robo a una sucursal del Banco de la Nación Argentina en La Plata: uno de los presuntos integrantes de la banda fue detenido y se secuestraron elementos clave para la causa.
El hecho se remonta al 12 de julio de 2025, cuando la gerente de la entidad ubicada en calle 4 entre 35 y 36 recibió un alerta del sistema de monitoreo por la activación de alarmas durante la madrugada. Tras dar aviso al 911, personal policial ingresó al banco y обнаружó una abertura en el techo, justo en el sector de la caja fuerte.
Según se reconstruyó, al menos tres delincuentes ingresaron por los techos y permanecieron en el interior durante aproximadamente dos horas. Para evitar ser detectados, bloquearon los sensores de movimiento con mantas de aluminio y utilizaron herramientas de corte para intentar abrir una de las cajas de seguridad.
Sin embargo, el plan falló: el humo generado por una amoladora activó los sensores, lo que disparó la alarma y obligó a los sospechosos a huir sin llevarse dinero.
A partir de ese momento, personal de la DDI La Plata inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. Así lograron identificar la participación de al menos cuatro personas que llegaron al lugar en dos vehículos: un Fiat Cronos y un Toyota Yaris, ambos blancos.
Los investigadores siguieron el recorrido de los autos hasta la Autovía Buenos Aires–La Plata, donde se dirigieron hacia la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, detectaron que uno de los vehículos tenía patentes robadas el día previo en José C. Paz, mientras que el otro pertenecía a una empresa de alquiler.
El seguimiento del rodado alquilado permitió identificar a uno de los sospechosos, quien había estado en la zona del banco tanto el día del hecho como el día anterior, datos que coincidían con registros de GPS y antenas telefónicas.
Con esa información, se realizaron allanamientos en la localidad de San Justo, partido de La Matanza. En uno de los domicilios se concretó la detención de un hombre mayor de edad, además del secuestro de un celular, prendas de vestir y herramientas que coincidirían con las utilizadas durante el intento de robo.
Para los investigadores, el modus operandi evidencia una planificación previa y un accionar coordinado. El uso de vehículos, inhibición de sensores y herramientas específicas refuerza la hipótesis de una banda especializada en este tipo de delitos.
La causa, caratulada como “robo calificado en poblado y en banda en grado de tentativa”, es llevada adelante por la UFI N° 6 de La Plata, que en las próximas horas indagará al detenido mientras continúan las tareas para dar con el resto de los implicados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí