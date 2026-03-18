El petróleo otra vez por encima de los 100 dólares y podría impactar en el precio de la nafta

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Llegó a los 108 dólares, en medio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán
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El barril de petróleo Brent se afirma por encima de los 100 dólares, lo que acrecienta la preocupación por el impacto de los combustibles en la Argentina y su consecuencia inflacionaria.
La cotización alcanzó este miércoles los 108 dólares, lo que implica un alza de 4,5%.
Si bien el CEO de YPF, Horacio Marín, prometió que no se produciría cimbronazos en los precios de los combustibles en el país, lo concreto es que en dos semanas aumentaron 10%.
Este alza pega de llenó en la inflación que de acuerdo a las mediciones privadas vuelve a situarse cerca de 3% para marzo.
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