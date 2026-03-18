Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los $4.000.000 del Cartonazo se fueron a Altos de San Lorenzo: mañana, la nueva tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo

El petróleo otra vez por encima de los 100 dólares y podría impactar en el precio de la nafta

Llegó a los 108 dólares, en medio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán

El petróleo otra vez por encima de los 100 dólares y podría impactar en el precio de la nafta
18 de Marzo de 2026 | 12:26

Escuchar esta nota

El barril de petróleo Brent se afirma por encima de los 100 dólares, lo que acrecienta la preocupación por el impacto de los combustibles en la Argentina y su consecuencia inflacionaria.

La cotización alcanzó este miércoles los 108 dólares, lo que implica un alza de 4,5%.

Si bien el CEO de YPF, Horacio Marín, prometió que no se produciría cimbronazos en los precios de los combustibles en el país, lo concreto es que en dos semanas aumentaron 10%.

Este alza pega de llenó en la inflación que de acuerdo a las mediciones privadas vuelve a situarse cerca de 3% para marzo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Análisis | Cristina en el banquillo: un alegato político para atacar a la Justicia

VIDEO.- Estudiantes sacó un triunfo de la galera y se lo dio vuelta a Gimnasia (M) en 5 minutos

Gimnasia, entre la heroica de Insfrán y el debut de Cabrera: ¿quién ataja en Tucumán?

Avances rumbo al juicio contra el cura acusado de abuso en La Plata

Misterio en El Retiro: una muerte que enciende interrogantes

VIDEO. De La Plata al mundo: la historia de Eva, una mini reina que desfilará en Milán

“Chihuahua desubicada”: Cinthia Fernández y Callejón, a los gritos

Vendió un auto con fallas, lo amenazaron, se fue del país y mataron a su madre a tiros
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO.- Estudiantes sacó un triunfo de la galera y se lo dio vuelta a Gimnasia (M) en 5 minutos

Perder todo en una ráfaga de furia climática: cruel relato platense

Los números de la suerte del miércoles 18 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Gimnasia, entre la heroica de Insfrán y el debut de Cabrera: ¿quién ataja en Tucumán?

Dolor en La Plata por la muerte de la profesora e investigadora Silvia Cristina Mallo

Cacique Medina: “Fue un triunfo tranquilizador”

Tras el temporal, amaneció fresco en La Plata: cuándo llegan de nuevo las lluvias a la Región
Últimas noticias de El Mundo

Israel anunció que mató al ministro de Inteligencia de Irán

Golpe al régimen iraní: decapitan la cúpula de seguridad

Trump pospone su viaje a China y se enfoca en la guerra en Medio Oriente

Duro revés: se cae el “juicio del siglo” en el Vaticano
Información General
Bono extra para jubilados y pensionados de ANSES en abril: ¿de cuánto será?
Argentina fuera de la OMS: qué pierde y qué gana el país al salir
Detectan en el país la cepa más agresiva de la viruela del mono
Argentina, afuera de la Organización Mundial de la Salud: los motivos
Alerta epidemiológica por la "Viruela del Mono": confirman el primer caso de una variante más contagiosa y severa
Deportes
Se confirmó dónde jugará Argentina el partido amistoso frente a Guatemala
VIDEO. Piovi destacó la efectividad y pone como objetivo "regalarle al hincha una victoria en casa"
VIDEO.- Estudiantes sacó un triunfo de la galera y se lo dio vuelta a Gimnasia (M) en 5 minutos
Tiago Palacios recuperó su brillo decisivo y gestó lo que necesitaba Medina
Cacique Medina: “Fue un triunfo tranquilizador”
Policiales
Conmoción en La Plata: un hombre murió mientras caminaba por Camino Centenario
Nadie está seguro en La Plata: así se metieron a robar en un barrio cerrado de Gorina
Se complicó la situación de la influencer que usó el CUIT de Kicillof para hacer compras
Vendió un auto con fallas, lo amenazaron, se fue del país y mataron a su madre a tiros
Misterio en El Retiro: una muerte que enciende interrogantes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla