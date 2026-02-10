¿Qué necesita el crédito para romper su techo de cristal?

eleconomista.com.ar

“Quiero que los bancos trabajen de bancos”. La frase, repetida durante la campaña electoral por el entonces candidato Javier Milei, hacía referencia a la necesidad de que los bancos dejen de financiar al Estado mediante la compra de bonos del Tesoro y del Banco Central para retornar a su función original de captar depósitos y otorgar créditos. Más de dos años después, aquel deseo fue cumplido hasta ahora en forma parcial. “Los bancos están trabajando mucho más de bancos que hace dos años dado que están volcando más crédito al sector privado, pero con eso solo retornamos a los niveles de 2017/2018”, dijo Guillermo Barbero, socio en First Corporate Finance Advisors. “Todavía no logramos quebrar ese techo de cristal porque, con tasas de interés altas y plazos cortos, los bancos solo acceden a prestar montos bajos para garantizarse el repago”, agregó.

Con la eliminación del déficit fiscal desde el inicio de la actual gestión, el Estado redujo su necesidad de recursos, lo que llevó a los bancos a reorientar su foco y a incrementar el financiamiento al sector privado. Ese drástico cambio de condiciones con respecto al escenario que existía hasta diciembre de 2023, sumado a la tendencia descendente de las tasas de interés nominales y a la eliminación de diversas regulaciones, impulsó un salto del stock de préstamos en términos reales superior al 50% en 2024. Ese ritmo sostenido se mantuvo durante el primer semestre del año pasado.

Sin embargo, la carrera se frenó en el tercer trimestre de 2025. Tras la sustitución de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFIs) que provocó una fuerte inyección de pesos en el mercado, el Gobierno echó mano a la suba de encajes y al alza de las tasas de interés para evitar que la mayor liquidez corriera al dólar.

Esa dinámica fue amplificada por la incertidumbre electoral que impulsó una fortísima dolarización de las carteras. La expectativa era que con el proceso electoral ya superado, y más aún con el resultado favorable obtenido por el gobierno nacional, el nivel de las tasas descendiera con fuerza y volviera a rearmarse el círculo virtuoso de expansión del crédito. No obstante, si bien las tasas bajaron, no retornaron al nivel que registraban en el primer trimestre del año pasado, lo que mantiene frenada la expansión del crédito, sobre todo para las operaciones en pesos.

INTERROGANTES

Ese escenario abre interrogantes de corto y mediano plazo. En lo inmediato, una rápida recuperación del crédito es una de las pocas opciones que tiene el actual esquema económico para dinamizar los niveles de consumo y actividad que, en el mejor de los casos, hoy están estancados. En tanto, si la mirada se extiende a más largo plazo, años de marchas y contramarchas de la economía derivaron en una incertidumbre estructural que sigue imponiendo un techo bajo con el que vienen chocando las cíclicas recuperaciones del crédito en los últimos 25 años.

Si bien el stock de préstamos medidos en relación al PBI pasó del 5% a fines de 2023 a cerca del 12% al cierre del año pasado, el salto se frenó en niveles que son apenas la mitad de los registrados a fines del 2000, un año antes de la crisis que derivó en el corralito y la pesificación asimétrica. El nivel alcanzado luce aún más bajo si la comparación se hace con el ratio promedio de préstamos/PBI en los países de la región, que ronda el 44%.

QUÉ FALTA

Para que el crédito en Argentina pueda cerrar la amplia brecha que aún lo separa tanto de los niveles alcanzados a comienzos de siglo como de los registros actuales en Chile, Brasil o Uruguay, desde los bancos apuntan a que, en primer lugar, es condición ineludible que se consolide una mejora de la macroeconomía.

“Sostener una inflación baja genera un círculo virtuoso: habilita tasas reales positivas, incentiva el ahorro dentro del sistema financiero y amplía los saldos prestables disponibles para financiar a la economía”, dijo Ana Bartesaghi, Chief Investor Relations Officer de Banco Supervielle. “El mayor acceso al crédito también potencia la actividad económica, incrementando la demanda de financiamiento para capital de trabajo, y este proceso contribuye a la generación de empleo, al aumento del ingreso disponible de las familias y, en consecuencia, al crecimiento del consumo”, agregó.

Con el freno a partir de mayo de 2025 de la tendencia descendente de la inflación y, con eso, de la recuperación de los ingresos reales, sumado a un amesetamiento de los niveles de actividad, el crédito comenzó a exhibir señales de agotamiento.