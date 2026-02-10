Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión

¿Qué necesita el crédito para romper su techo de cristal?

GUSTAVO STOK

10 de Febrero de 2026 | 01:00
Edición impresa

eleconomista.com.ar

“Quiero que los bancos trabajen de bancos”. La frase, repetida durante la campaña electoral por el entonces candidato Javier Milei, hacía referencia a la necesidad de que los bancos dejen de financiar al Estado mediante la compra de bonos del Tesoro y del Banco Central para retornar a su función original de captar depósitos y otorgar créditos. Más de dos años después, aquel deseo fue cumplido hasta ahora en forma parcial. “Los bancos están trabajando mucho más de bancos que hace dos años dado que están volcando más crédito al sector privado, pero con eso solo retornamos a los niveles de 2017/2018”, dijo Guillermo Barbero, socio en First Corporate Finance Advisors. “Todavía no logramos quebrar ese techo de cristal porque, con tasas de interés altas y plazos cortos, los bancos solo acceden a prestar montos bajos para garantizarse el repago”, agregó.

Con la eliminación del déficit fiscal desde el inicio de la actual gestión, el Estado redujo su necesidad de recursos, lo que llevó a los bancos a reorientar su foco y a incrementar el financiamiento al sector privado. Ese drástico cambio de condiciones con respecto al escenario que existía hasta diciembre de 2023, sumado a la tendencia descendente de las tasas de interés nominales y a la eliminación de diversas regulaciones, impulsó un salto del stock de préstamos en términos reales superior al 50% en 2024. Ese ritmo sostenido se mantuvo durante el primer semestre del año pasado.

Sin embargo, la carrera se frenó en el tercer trimestre de 2025. Tras la sustitución de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFIs) que provocó una fuerte inyección de pesos en el mercado, el Gobierno echó mano a la suba de encajes y al alza de las tasas de interés para evitar que la mayor liquidez corriera al dólar.

Esa dinámica fue amplificada por la incertidumbre electoral que impulsó una fortísima dolarización de las carteras. La expectativa era que con el proceso electoral ya superado, y más aún con el resultado favorable obtenido por el gobierno nacional, el nivel de las tasas descendiera con fuerza y volviera a rearmarse el círculo virtuoso de expansión del crédito. No obstante, si bien las tasas bajaron, no retornaron al nivel que registraban en el primer trimestre del año pasado, lo que mantiene frenada la expansión del crédito, sobre todo para las operaciones en pesos.

INTERROGANTES

Ese escenario abre interrogantes de corto y mediano plazo. En lo inmediato, una rápida recuperación del crédito es una de las pocas opciones que tiene el actual esquema económico para dinamizar los niveles de consumo y actividad que, en el mejor de los casos, hoy están estancados. En tanto, si la mirada se extiende a más largo plazo, años de marchas y contramarchas de la economía derivaron en una incertidumbre estructural que sigue imponiendo un techo bajo con el que vienen chocando las cíclicas recuperaciones del crédito en los últimos 25 años.

LE PUEDE INTERESAR

Epstein: el Dalái Lama abre el paraguas

LE PUEDE INTERESAR

Concientizar a los motociclistas sobre el riesgo que corren

Si bien el stock de préstamos medidos en relación al PBI pasó del 5% a fines de 2023 a cerca del 12% al cierre del año pasado, el salto se frenó en niveles que son apenas la mitad de los registrados a fines del 2000, un año antes de la crisis que derivó en el corralito y la pesificación asimétrica. El nivel alcanzado luce aún más bajo si la comparación se hace con el ratio promedio de préstamos/PBI en los países de la región, que ronda el 44%.

QUÉ FALTA

Para que el crédito en Argentina pueda cerrar la amplia brecha que aún lo separa tanto de los niveles alcanzados a comienzos de siglo como de los registros actuales en Chile, Brasil o Uruguay, desde los bancos apuntan a que, en primer lugar, es condición ineludible que se consolide una mejora de la macroeconomía.

“Sostener una inflación baja genera un círculo virtuoso: habilita tasas reales positivas, incentiva el ahorro dentro del sistema financiero y amplía los saldos prestables disponibles para financiar a la economía”, dijo Ana Bartesaghi, Chief Investor Relations Officer de Banco Supervielle. “El mayor acceso al crédito también potencia la actividad económica, incrementando la demanda de financiamiento para capital de trabajo, y este proceso contribuye a la generación de empleo, al aumento del ingreso disponible de las familias y, en consecuencia, al crecimiento del consumo”, agregó.

Con el freno a partir de mayo de 2025 de la tendencia descendente de la inflación y, con eso, de la recuperación de los ingresos reales, sumado a un amesetamiento de los niveles de actividad, el crédito comenzó a exhibir señales de agotamiento.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento

VIDEO. A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

VIDEO. El Lobo tuvo demasiados errores y sufrió una derrota justa

VIDEO. “Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata

Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes

El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado
+ Leidas

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Estudiantes y un alivio económico tras un fallo favorable de la FIFA

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Kicillof y Alak presentaron el final de la obra del acueducto Norte: "La Plata esperaba esto hace 80 años"

Distintos barrios de la Ciudad, sin agua por obras
Últimas noticias de Opinión

Epstein: el Dalái Lama abre el paraguas

Concientizar a los motociclistas sobre el riesgo que corren

Opinan los lectores

Misiones y el éxodo joven: ¿por qué cruzan a Brasil para trabajar en la cosecha?
Policiales
Un anestesiólogo se distrajo con el celular y murió un nene de 4 años: no irá preso
Condenaron a prisión perpetua al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Drama, tensión y rescate en La Plata por una adolescente que intentó tirarse desde un balcón
VIDEO. “Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata
Quedó libre el acusado por un accidente y fuga
Información General
Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral
Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres
Bastián fue trasladado a una clínica para su recuperación
Espectáculos
Ricardo Arjona, nueva función y récord en Argentina: ¿cuándo y dónde comprar las entradas?
La curiosa reacción de Marcelo Tinelli tras los besos entre Juanita y Tomás Mazza
La China Suárez al borde de la censura en Instagram por fotos infartantes: mirá la galería completa
Nació el bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó: cambio de planes de último momento para el parto
VIDEO. Sorpresiva eliminación en MasterChef Celebrity: quién dejó el reality
Deportes
VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza
En algunos años Carrillo también tendrá estatua
Eduardo Domínguez: “Es un grupo que trabaja con una idea clara”
VIDEO. José Sosa, titular, capitán y distinción: "Vivo el día a día y lo disfruto"
VIDEO. La polémica: ¿hubo penal contra Carrillo?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla