Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |LE SOLTÓ LA MANO A SU HERMANO

El rey se aleja de Andrés: colaborará por el caso Epstein

El Palacio de Buckingham marca distancia y se ofrece a ayudar a la policía mientras avanzan las pesquisas por presuntas filtraciones y abusos que agitan a la monarquía

El rey se aleja de Andrés: colaborará por el caso Epstein

El rey Carlos III de Inglaterra (der.) y su hermano Andrés, años atrás / AP

10 de Febrero de 2026 | 01:23
Edición impresa

El rey Carlos III decidió dar un paso más en su distanciamiento de su hermano Andrés y dejó en claro que está dispuesto a colaborar con la Policía británica si se abre formalmente una investigación sobre los lazos del expríncipe con Jeffrey Epstein. Así lo indicó un portavoz del Palacio de Buckingham, en un mensaje inusual por su dureza y por la forma explícita en que el monarca marca límites dentro de la propia familia real.

Según el comunicado, Carlos III ha manifestado “en palabras y a través de acciones sin precedentes” su profunda preocupación por las acusaciones que siguen emergiendo sobre la conducta de Andrew Mountbatten-Windsor.

Aunque subrayó que corresponde al propio Andrés responder por las denuncias que lo involucran, el rey aseguró que la Casa Real cooperará con la Policía del Valle del Támesis si las autoridades lo solicitan. “Los pensamientos y la solidaridad de Sus Majestades están con las víctimas de cualquier forma de abuso”, remarcó el portavoz.

El pronunciamiento llega en un contexto de creciente presión pública y política. La policía evalúa si Andrés filtró información confidencial a Epstein durante su etapa como enviado especial del Reino Unido para Comercio e Inversión, cuando habría compartido itinerarios e informes oficiales de viajes a Asia.

Esos documentos son ahora analizados en una investigación por presunta mala conducta en un cargo público y posible violación de secretos oficiales.

Las revelaciones del caso Epstein también han comenzado a erosionar la imagen de la monarquía.

LE PUEDE INTERESAR

Guillermo y Kate Middleton, conmovidos por las revelaciones y preocupados por las víctimas

LE PUEDE INTERESAR

Si la indultan, Maxwell declararía ante el Congreso

ABUCHEOS Y SEÑALAMIENTOS

Durante una visita reciente a Lancashire, el propio rey fue abucheado por un grupo de personas, y alguien le gritó: “¿Desde cuándo sabías lo de Andrés?”. La escena reflejó el desgaste institucional que provoca el goteo constante de correos, fotografías y mensajes que vinculan al expríncipe con el financiero estadounidense.

En los últimos días salieron a la luz imágenes comprometedoras y correos en los que Epstein se coordinaba con Andrés para enviarle mujeres jóvenes, además de promesas de favores y encuentros en espacios vinculados a la realeza. A esto se suman evidencias de intercambios de información oficial con fines personales y lucrativos.

Carlos III ya había tomado decisiones drásticas: en octubre le retiró a su hermano todos los títulos y honores, incluido el de príncipe, y la semana pasada lo obligó a abandonar Royal Lodge, la mansión cercana al castillo de Windsor donde residía desde hacía décadas. Andrés fue trasladado a una vivienda más modesta dentro de la finca privada de Sandringham, propiedad personal del rey.

El mensaje es claro: la corona busca proteger a la institución, incluso si eso implica soltarle la mano a uno de los suyos. Mientras la investigación avanza y el silencio de Andrés se mantiene, Carlos III intenta marcar un punto de inflexión frente a uno de los escándalos más dañinos para la monarquía británica en años.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan

Estudiantes venció a Riestra 1 a 0 gracias a Carrillo, el mejor nueve del país, que volvió a facturar

Gimnasia jugó muy mal y perdió 2 a 0 ante la modestia de Barracas justo antes del clásico

En La Plata, de ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados

Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse

Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia

Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
+ Leidas

Epstein: el Dalái Lama abre el paraguas

¿Qué necesita el crédito para romper su techo de cristal?

Los números de la suerte del martes 10 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Bastián fue trasladado a una clínica para su recuperación

Wall Street festeja otro récord histórico

Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres

El rey se aleja de Andrés: colaborará por el caso Epstein

Guillermo y Kate Middleton, conmovidos por las revelaciones y preocupados por las víctimas
Últimas noticias de El Mundo

Guillermo y Kate Middleton, conmovidos por las revelaciones y preocupados por las víctimas

Si la indultan, Maxwell declararía ante el Congreso

El expríncipe está en el radar de las autoridades

El premier británico, bajo presión para que renuncie
Policiales
Mañana declara el novio de Rocío Alvarito, la joven que murió tras caer de un balcón en La Plata
El juicio a la banda de falsos policías comenzó con pruebas perdidas y dudas sobre la acusación
Pidió trabajo en una delegación de La Plata, no le dieron y rompió todo a su paso
“La Toretto”: adelantan un paso clave rumbo al juicio oral en La Plata
Incendio de campos en Arturo Seguí mantuvo en vilo a los vecinos
Deportes
Domínguez: "El equipo sigue sumando"
Uno por uno: los puntajes de Estudiantes
Estudiantes venció a Riestra 1 a 0 gracias a Carrillo, el mejor nueve del país, que volvió a facturar
VIDEO. Estudiantes vs Deportivos Riestra: Guido Carrillo abrió el marcador en UNO
VIDEO. Polémica en el VAR: Tello no sancionó un penal a Carrillo y cobró una falta previa
Información General
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres
Bastián fue trasladado a una clínica para su recuperación
El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia: quiénes son y cuándo se reúnen
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla