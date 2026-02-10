El rey se aleja de Andrés: colaborará por el caso Epstein

El rey Carlos III decidió dar un paso más en su distanciamiento de su hermano Andrés y dejó en claro que está dispuesto a colaborar con la Policía británica si se abre formalmente una investigación sobre los lazos del expríncipe con Jeffrey Epstein. Así lo indicó un portavoz del Palacio de Buckingham, en un mensaje inusual por su dureza y por la forma explícita en que el monarca marca límites dentro de la propia familia real.

Según el comunicado, Carlos III ha manifestado “en palabras y a través de acciones sin precedentes” su profunda preocupación por las acusaciones que siguen emergiendo sobre la conducta de Andrew Mountbatten-Windsor.

Aunque subrayó que corresponde al propio Andrés responder por las denuncias que lo involucran, el rey aseguró que la Casa Real cooperará con la Policía del Valle del Támesis si las autoridades lo solicitan. “Los pensamientos y la solidaridad de Sus Majestades están con las víctimas de cualquier forma de abuso”, remarcó el portavoz.

El pronunciamiento llega en un contexto de creciente presión pública y política. La policía evalúa si Andrés filtró información confidencial a Epstein durante su etapa como enviado especial del Reino Unido para Comercio e Inversión, cuando habría compartido itinerarios e informes oficiales de viajes a Asia.

Esos documentos son ahora analizados en una investigación por presunta mala conducta en un cargo público y posible violación de secretos oficiales.

Las revelaciones del caso Epstein también han comenzado a erosionar la imagen de la monarquía.

ABUCHEOS Y SEÑALAMIENTOS

Durante una visita reciente a Lancashire, el propio rey fue abucheado por un grupo de personas, y alguien le gritó: “¿Desde cuándo sabías lo de Andrés?”. La escena reflejó el desgaste institucional que provoca el goteo constante de correos, fotografías y mensajes que vinculan al expríncipe con el financiero estadounidense.

En los últimos días salieron a la luz imágenes comprometedoras y correos en los que Epstein se coordinaba con Andrés para enviarle mujeres jóvenes, además de promesas de favores y encuentros en espacios vinculados a la realeza. A esto se suman evidencias de intercambios de información oficial con fines personales y lucrativos.

Carlos III ya había tomado decisiones drásticas: en octubre le retiró a su hermano todos los títulos y honores, incluido el de príncipe, y la semana pasada lo obligó a abandonar Royal Lodge, la mansión cercana al castillo de Windsor donde residía desde hacía décadas. Andrés fue trasladado a una vivienda más modesta dentro de la finca privada de Sandringham, propiedad personal del rey.

El mensaje es claro: la corona busca proteger a la institución, incluso si eso implica soltarle la mano a uno de los suyos. Mientras la investigación avanza y el silencio de Andrés se mantiene, Carlos III intenta marcar un punto de inflexión frente a uno de los escándalos más dañinos para la monarquía británica en años.