Denuncian el secuestro de un aliado clave de Machado

La oposición venezolana volvió a denunciar un grave episodio de persecución política tras la nueva detención de Juan Pablo Guanipa, aliado cercano de María Corina Machado, apenas horas después de haber recuperado la libertad. El exparlamentario, de 61 años, había pasado casi nueve meses preso acusado de conspiración y fue excarcelado el domingo, en el marco de un proceso de liberaciones impulsado por el gobierno interino. Sin embargo, su salida duró poco: durante la madrugada siguiente, fuerzas de seguridad lo detuvieron nuevamente, en un operativo que la oposición calificó como un “secuestro”.

Machado fue tajante al referirse al hecho. “Es la demostración de que estamos enfrentando no solamente un régimen criminal, sino un régimen que le tiene terror a la verdad, que tiene terror al ciudadano”, afirmó en declaraciones a la prensa desde Washington. La dirigente aseguró además que lo ocurrido no alterará su decisión de regresar al país ni su reclamo de elecciones libres.

Durante las pocas horas en libertad, Guanipa se mostró activo políticamente. Visitó familiares de presos políticos, recorrió Caracas en caravana y volvió a exigir una salida democrática.

“Creo que esto tiene que terminar con el respeto a la voluntad del pueblo venezolano”, dijo tras salir de prisión. Y agregó: “El día 28 de julio del año 2024 el pueblo se manifestó, allí hubo una decisión popular”, en referencia a las polémicas elecciones en las que Nicolás Maduro se proclamó reelecto pese a que el opositor Edmundo González fue quien sacó más votos.

La fiscalía sostuvo que Guanipa violó las condiciones de su libertad condicional al realizar declaraciones públicas. “Sale declarando y amenazando”, afirmó el fiscal general Tarek William Saab. No obstante, la familia del opositor niega esa versión y denuncia una desaparición forzada. “Hablar, declarar y expresarse no es un delito”, remarcó su hijo, Ramón Guanipa, quien exigió una fe de vida inmediata: “No nos han dicho ni dónde está mi padre ni a dónde será trasladado”. El nuevo arresto reavivó las críticas internacionales y volvió a evidenciar la fragilidad de la apertura política en Venezuela, en un clima de creciente tensión entre el oficialismo y una oposición que busca reorganizarse y recuperar espacio público.