Denuncian el secuestro de un aliado clave de Machado

Estudiantes venció a Riestra 1 a 0 gracias a Carrillo, el mejor nueve del país, que volvió a facturar
Estudiantes venció a Riestra 1 a 0 gracias a Carrillo, el mejor nueve del país, que volvió a facturar
Gimnasia jugó muy mal y perdió 2 a 0 ante la modestia de Barracas justo antes del clásico
Propietarios de taxis piden un ajuste tarifario por inflación y suba de costos, ¿qué dice la nueva presentación?
Mañana declara el novio de Rocío Alvarito, la joven que murió tras caer de un balcón en La Plata
Provincia actualizó el mapa de riesgo del Arroyo El Gato e informó cuáles son las zonas con peligro de inundación
Pidió trabajo en una delegación de La Plata, no le dieron y rompió todo a su paso
Meridiano V se prepara para dos días de carnaval con murgas, candombe y samba
“La Toretto”: adelantan un paso clave rumbo al juicio oral en La Plata
“Él estaba ahí”: Daniela Celis contó la experiencia paranormal que vivió durante el coma de Thiago Medina
Alejandro Sabella eterno, el elegido del pueblo pincharrata para su próxima estatua
El juicio a la banda de falsos policías comenzó con pruebas perdidas y dudas sobre la acusación
Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses
Moria Casán dio detalles sobre el noviazgo de Sofía Gala y Fito Páez
Corte en 7 y 50: marcha de antorchas en rechazo a la reforma laboral
Furia Scaglione de GH blanqueó su relación con el futbolista Nicolás Rodríguez
El dólar tuvo su mayor baja en 3 meses y el Banco Central compró U$S 176 millones
"Todos a llevar sus ahorros al banco", Caputo celebró con una arenga el nuevo blanqueo
El soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos era extorsionado por presos de La Plata
Se abre una nueva oportunidad para la inscripción a las cursadas del Instituto Superior FEMEBA
Tras el abrupto aumento, ¿cuánto costará viajar entre La Plata y Buenos Aires?
Edwin Cetré acompañó a Estudiantes desde el palco de UNO mientras se define su paso a Boca
Piden colaboración para sostener la alimentación de mascotas en un reconocido refugio de en Villa Elisa
Sanae Takaichi, la “dama de hierro” japonesa que consolida su liderazgo
Incendio de campos en Arturo Seguí mantuvo en vilo a los vecinos
La Plata sin agua este lunes: a qué zona afectan las obras de Absa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La detención de Juan Pablo Guanipa, horas después de ser liberado, reaviva las denuncias por persecución política en Venezuela
La oposición venezolana volvió a denunciar un grave episodio de persecución política tras la nueva detención de Juan Pablo Guanipa, aliado cercano de María Corina Machado, apenas horas después de haber recuperado la libertad. El exparlamentario, de 61 años, había pasado casi nueve meses preso acusado de conspiración y fue excarcelado el domingo, en el marco de un proceso de liberaciones impulsado por el gobierno interino. Sin embargo, su salida duró poco: durante la madrugada siguiente, fuerzas de seguridad lo detuvieron nuevamente, en un operativo que la oposición calificó como un “secuestro”.
Machado fue tajante al referirse al hecho. “Es la demostración de que estamos enfrentando no solamente un régimen criminal, sino un régimen que le tiene terror a la verdad, que tiene terror al ciudadano”, afirmó en declaraciones a la prensa desde Washington. La dirigente aseguró además que lo ocurrido no alterará su decisión de regresar al país ni su reclamo de elecciones libres.
Durante las pocas horas en libertad, Guanipa se mostró activo políticamente. Visitó familiares de presos políticos, recorrió Caracas en caravana y volvió a exigir una salida democrática.
“Creo que esto tiene que terminar con el respeto a la voluntad del pueblo venezolano”, dijo tras salir de prisión. Y agregó: “El día 28 de julio del año 2024 el pueblo se manifestó, allí hubo una decisión popular”, en referencia a las polémicas elecciones en las que Nicolás Maduro se proclamó reelecto pese a que el opositor Edmundo González fue quien sacó más votos.
La fiscalía sostuvo que Guanipa violó las condiciones de su libertad condicional al realizar declaraciones públicas. “Sale declarando y amenazando”, afirmó el fiscal general Tarek William Saab. No obstante, la familia del opositor niega esa versión y denuncia una desaparición forzada. “Hablar, declarar y expresarse no es un delito”, remarcó su hijo, Ramón Guanipa, quien exigió una fe de vida inmediata: “No nos han dicho ni dónde está mi padre ni a dónde será trasladado”. El nuevo arresto reavivó las críticas internacionales y volvió a evidenciar la fragilidad de la apertura política en Venezuela, en un clima de creciente tensión entre el oficialismo y una oposición que busca reorganizarse y recuperar espacio público.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí