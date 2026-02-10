Wall Street festeja otro récord histórico

Estudiantes venció a Riestra 1 a 0 gracias a Carrillo, el mejor nueve del país, que volvió a facturar
Wall Street volvió a sonreír ayer y cerró la jornada en verde, con su principal indicador marcando un nuevo hito. El Dow Jones de Industriales avanzó un leve pero simbólico 0,04 % y terminó en un récord histórico de 50.135 puntos, consolidando la recuperación iniciada tras el rebote del viernes pasado. El S&P 500 también acompañó el optimismo con una suba del 0,47 %, hasta los 6.964 puntos, mientras que el Nasdaq lideró las ganancias al trepar un 0,90 %, impulsado por el buen desempeño del sector tecnológico.
La sesión no estuvo exenta de dudas al inicio, pero el mercado logró revertir las pérdidas tempranas y mantener al Dow por encima del umbral psicológico de los 50.000 puntos, cruzado por primera vez la semana anterior. Para los analistas, el avance del Nasdaq refleja un clima de cautela optimista: persisten las preguntas sobre la inteligencia artificial, pero el temor que dominó días atrás comienza a disiparse.
Entre las acciones destacadas, Nvidia y Microsoft subieron un 2,8 % y un 3,21 %, respectivamente, mientras que Oracle se disparó un 9,64 %. Broadcom (empresa de software) también ganó terreno, favorecida por anuncios de mayor gasto en IA por parte de grandes compañías.
En paralelo, el petróleo intermedio de Texas subió un 1,3 % y cerró en 64,36 dólares el barril, atento a las tensiones entre Estados Unidos e Irán y a las negociaciones nucleares en curso. Un escenario geopolítico que sigue en el radar de los inversores, pero que no logró opacar el tono positivo de la jornada en Nueva York.
