Sanae Takaichi, la “dama de hierro” japonesa que consolida su liderazgo

Sanae Takaichi consolidó su liderazgo al frente de Japón tras las elecciones parlamentarias del último domingo, en las que el Partido Liberal Demócrata (PLD) obtuvo una supermayoría de dos tercios en la Cámara Baja. El resultado no solo confirmó su popularidad, sino que le dio a la primera mujer en gobernar el país una base parlamentaria sólida para avanzar con una agenda ambiciosa en materia de defensa, economía y política exterior.

Con posiciones nacionalistas, una ética de trabajo casi obsesiva y una imagen que rompe moldes -exbaterísta de heavy metal incluido-, Takaichi logró conectar con sectores amplios del electorado, especialmente jóvenes, pese a sostener una ideología ultraconservadora alejada de las reivindicaciones feministas tradicionales.

Asumió el liderazgo del PLD en octubre, cuando el partido atravesaba uno de sus momentos más delicados: inflación persistente, escándalos de financiación y el crecimiento del movimiento populista antiinmigración Sanseito.

Desde su llegada al poder, imprimió un tono firme. Endureció el discurso contra la inmigración y adoptó una postura confrontativa frente a China. En noviembre incluso sugirió que Japón podría intervenir militarmente si Beijing atacara a Taiwán, una declaración que desató tensiones inmediatas y represalias comerciales chinas, incluyendo restricciones a exportaciones estratégicas. No era una posición nueva: como ministra de Seguridad Económica, ya había advertido sobre el avance militar chino y defendido un mayor alineamiento con Taipéi.

Su nacionalismo también se expresó en gestos simbólicos, como sus visitas al santuario Yasukuni, un sitio profundamente polémico en Asia por honrar a criminales de guerra. Aun así, Takaichi combina dureza política con un costado inesperado.

Hace pocas semanas se volvió viral al tocar canciones de K-pop junto al presidente surcoreano Lee Jae Myung, una escena que sorprendió incluso a quienes dudaron de su autenticidad.

ADMIRADORA DE THATCHER

Discípula del ex primer ministro Shinzo Abe y admiradora declarada de Margaret Thatcher, la “Dama de Hierro” británica, Takaichi mantiene posiciones conservadoras en temas de género. Se opone a reformar la ley que obliga a los matrimonios a compartir apellido y, pese a prometer un gabinete con equilibrio “nórdico”, solo designó a dos mujeres entre 19 ministros.

En economía apuesta a una política monetaria expansiva y fuerte gasto fiscal para contener la inflación. “Trabajaré, trabajaré y trabajaré”, prometió al asumir.