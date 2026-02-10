Ataque a piedrazos en 25 y 75

El autor del ataque fue detenido. Lo acusan por daño agravado / Web

Un hombre de 43 años se presentó en la Delegación Comunal de Altos de San Lorenzo, dicen, a pedir trabajo. Pero como no lo consiguió, ofuscado, atacó a piedrazos el edificio, que está en 25 y 75.

En el lugar hubo importantes destrozos, sobre todo en los vidrios, que motivaron la intervención policial. Primero para interiorizarse del caso y después para lanzarse a la búsqueda del sospechoso, que cayó enseguida.

En la típica imagen de su detención lucía un vendaje en una de sus piernas, aunque se desconoce si resultó herido por su propio accionar o ya tenía una lesión preexistente.

Voceros ligados al hecho indicaron que en la misma delegación, por si fuera poco, también se registró un robo de cuatro palas anchas, aunque sus responsables no están aún identificados.