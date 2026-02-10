Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Presidida por Adorni, vuelve a reunirse la mesa política

Presidida por Adorni, vuelve a reunirse la mesa política

Archivo

10 de Febrero de 2026 | 03:38
Edición impresa

Con el foco puesto en la reforma laboral que se tratará mañana en el recinto del Senado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presidirá hoy una nueva reunión de la mesa política del Gobierno en la que también se sentarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El encuentro tendrá lugar 24 horas antes del debate laboral y servirá para canalizar las posturas de cada integrante de la mesa, a la par que se terminará de definir la estrategia parlamentaria del oficialismo en la Cámara Alta.

Además, trascendió que uno de los temas convocantes será el capítulo fiscal del proyecto laboral. Ese que tiene que ver con la reducción de Ganancias a las empresas y que, por tratarse de una masa coparticipable con las provincias, cuestionan algunos gobernadores.

 

