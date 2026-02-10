La inflación en CABA se aceleró al 3,1% en enero

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 3,1% en enero y marcó el mayor registro mensual en diez meses, de acuerdo con el informe publicado por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). El indicador mostró una aceleración de 0,4 puntos porcentuales frente al 2,7% de diciembre.

En términos interanuales, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) acumuló un alza de 31,7%, apenas 0,1 punto por debajo del registro de diciembre. Con el resultado de enero, el índice consolidó la tendencia de subas por encima del 2% mensual que se observa desde septiembre.

Según el reporte oficial, la variación del mes estuvo explicada principalmente por los incrementos en Recreación y cultura, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Seguros y servicios financieros y Transporte.

Los aumentos por división fueron los siguientes: recreación y cultura: 7,4%; restaurantes y hoteles: 5,3%; alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,0%; seguros y servicios financieros: 4,0%; transporte: 3,7%.

El mayor salto se registró en los bienes y servicios estacionales, que avanzaron 15,8% impulsados por consumos vinculados a las vacaciones. Se destacaron el transporte aéreo de pasajeros (42,9%), los paquetes turísticos (41,6%) y los servicios de alojamiento (26,4%).

Durante enero, los bienes aumentaron 2,3%, por debajo de los servicios, que treparon 3,5%. En la comparación interanual, los bienes acumularon una suba de 26,2% y los servicios de 35,0%.

La agrupación Resto IPCBA —considerada un proxy de la inflación núcleo— avanzó 2,2% en el mes y desaceleró su variación interanual a 32,9%, 0,7 puntos menos que en diciembre. Por su parte, los precios regulados subieron 1,7% en enero y 30,9% interanual.

El indicador porteño funciona como referencia previa al índice nacional que difundirá el INDEC, previsto para el 10 de febrero. Las consultoras privadas estiman que la inflación a nivel país rondará el 2,5%.

El dato se conoce en medio de la controversia por la postergación de la actualización metodológica del índice nacional. A diferencia del organismo estadístico nacional, el IDECBA ya aplica una fórmula basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18 con base 2021, metodología que estaba prevista para implementarse en todo el país este año.