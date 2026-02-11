Colapinto continúa con las pruebas de Fórmula 1

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral
Franco Colapinto continuará con su preparación de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1, cuando se lleven a cabo los tests en Bahréin.
La actividad en el Circuito Internacional de Bahréin, que cuenta con 15 curvas y una extensión de 5,412 kilómetros, comenzará a las 4 de la madrugada (hora de Argentina) y se extenderán durante cuatro horas. Luego habrá un descanso para reiniciar con las pruebas en el espadio de 9 a 13, de nuestro país.
Los tests de pretemporada en Bahréin continuarán mañana y pasado que mantendrán el mismo formato con respecto a los horarios. En lo que respecta a la televisación de los mismos, solamente se compartirán en vivo las imágenes de la última hora por sesión. Esta se llevara a cabo por las señales de Disney Plus y Fox Sports.
Esto se debe principalmente a que a varios equipos todavía les quedan varios detalles por pulir, ya que la temporada 2026 tiene muchísimas modificaciones en el reglamento y el diseño de los monoplazas con respecto al 2025.
Estas serán las segundas pruebas de pretemporada para los pilotos de Fórmula 1, ya que hace pocas semanas tuvieron la posibilidad de girar en el Circuito de Montmeló, en Barcelona, donde Franco Colapinto tuvo una muy buena actuación e incluso llegó a dar una gran cantidad de vueltas para ganar confianza con su Alpine A526.
Cabe aclara que estos no serán los últimos tests de pretemporada de máxima categoría, ya que entre el próximo 18 y 20 del corriente mes habrá actividad también en el Circuito Internacional de Bahréin.
Majo Granatto aportó su gol
La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzará a principios de marzo con el Gran Premio de Australia, que se llevará a cabo en el Circuito de Albert Park, ubicado en la ciudad de Melbourne.
Colapinto buscará dejar atrás el flojo 2025 que tuvo, en el que fue uno de los dos pilotos (junto al australiano Jack Doohan) que no pudo sumar puntos.
