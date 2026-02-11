Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y acumula un pozo de $5.000.000: ¿cuándo sale la nueva tarjeta?

Política y Economía |Cambia coordinadores en varias secciones

Pareja mete mano en el armado territorial de La Libertad Avanza

Pareja mete mano en el armado territorial de La Libertad Avanza

pareja junto a andrea vera y el nuevo coordinador olivera / X

11 de Febrero de 2026 | 01:31
Edición impresa

Algunos fueron reflejo del resultado electoral que impuso la necesidad de reacomodar piezas en la conducción de los territorios. Otros, en cambio, apuntaron a otorgar responsabilidades a nuevos dirigentes. De una u otra forma, La Libertad Avanza en la Provincia transita por una etapa de movimientos internos que se verifica en varias de las secciones electorales.

El encargado de ejecutarlos es Sebastián Pareja, el presidente de LLA en territorio bonaerense y hombre de confianza de Karina Milei. Foto de por medio, los movimientos se comunican a través de las cuentas de La Libertad Avanza de la Provincia.

El proceso se fue acelerando en los últimos días pero, en rigor, arrancó allá por finales de noviembre en la Séptima sección electoral donde LLA obtuvo en los comicios de septiembre un resultado muy por debajo de lo esperado, al punto que el peronismo se quedó con los tres senadores que estaban en juego.

Pareja metió mano y designó allí a Pablo Disalvo. Oriundo de Chillar, es un dirigente que responde al presidente de LLA que hace un tiempo lo había designado como director de Asuntos Municipales del gobierno nacional.

Disalvo llega para reemplazar a Alejandro Speroni, líder de la agrupación La Púrpura que congrega a profesionales libertarios, que quedó apuntado por el resbalón electoral.

Antes de fin de año se produjo otro de los cambios. Con muy poco ruido, quien se hizo cargo de la coordinación de la Octava sección (La Plata) fue Micaela Fragasso, funcionaria en el Anses. Quedó a cargo de la sección Capital luego de que tanto Juanes Osaba como Matías De Urraza, anteriores coordinadores, fueran electos legisladores provinciales.

LE PUEDE INTERESAR

Inédita protesta policial en Santa Fe

LE PUEDE INTERESAR

Plazas, una nueva avenida y refacción de escuelas

En los últimos días ese proceso se aceleró. En la Segunda Sección Analía Corvino, quien asumió como diputada provincial, dejó su lugar en manos de Ezequiel Saccani, ex dirigente del PRO y referente libertario de Pergamino.

Ese cambio hizo ruido del fuerte hacia adentro de LLA: Saccani enfrentó a los libertarios en los comicios de septiembre con la lista seccional de Hechos que impulsaron los hermanos Passaglia.

El último movimiento se produjo hace algunas horas y tuvo como epicentro la Primera sección electoral. El senador provincial Luciano Olivera tomará el mando de esa región y reemplazará a Andrea Vera, hija del legislador provincial Ramón “Nene” Vera, actual diputada nacional.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento

VIDEO. A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

VIDEO. El Lobo tuvo demasiados errores y sufrió una derrota justa

VIDEO. “Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata

Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes

El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado
+ Leidas

Confusa muerte de una nena de un año

Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis

Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño

Murió el médico policial represor Jorge Bergés

Garibaldi - Sicardi: la vida más allá del Casco

“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío

Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia

El dólar tocó mínimos en casi tres meses y el Central sumó reservas
Últimas noticias de Política y Economía

Inflación de 2,9%: sigue con el pie en el acelerador

El dólar tocó mínimos en casi tres meses y el Central sumó reservas

Crece la tensión por datos de empleo, la inflación y el impacto de la IA

Di Tullio a Caputo: “Traé la que tenés afuera”
Información General
Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis
Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral
Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres
Espectáculos
Wanda Nara liquidó a la China Suárez: “Que deje de usar mi ropa”
La Corte Suprema rechazó una demanda a Martín Cirio de su ex pareja
Moria Casán volvió a llamar “Escupidero” a Silvina Escudero en vivo
“No me salen las palabras”, Romina Gaetani y el estremecedor relato tras declarar en la fiscalía
Ricardo Arjona, nueva función y récord en Argentina: ¿cuándo y dónde comprar las entradas?
Deportes
Clásico: obligaciones de un partido caliente pero no tanto
Yael Falcón Pérez dirigirá el clásico platense
Renzo Giampaoli busca su revancha personal
Mañana saldrán las sanciones y Manuel Panaro podrá jugar el clásico
Igualdad de la Reserva ante Instituto con gol de Bolzán
Policiales
“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío
Perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño
Confusa muerte de una nena de un año

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla