Majo Granatto aportó su gol

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral
Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral
En escuelas y facultades de La Plata hay paro docente contra la reforma laboral
Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata
Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia
Las últimas horas de Rocío Alvarito: la versión del acusado de tirarla por el balcón, en la mira judicial
Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia
VIDEO.- Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias
Uniformes escolares: la vuelta al aula puede salir hasta $120 mil
Qué se sabe de la confusa muerte de una nena de un año en La Plata
El dólar tocó mínimos en casi tres meses y el Central sumó reservas
Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados
Dolor en La Plata por la muerte del abogado Juan Pedro Merbilhaa
Los números de la suerte del miércoles 11 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Cambios en los Registros del Automotor: el Gobierno les quitó el manejo de los legajos inactivos
Crece la tensión por datos de empleo, la inflación y el impacto de la IA
Pareja mete mano en el armado territorial de La Libertad Avanza
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El seleccionado argentino femenina de hockey sobre césped comenzó el año de la mejor manera. En su debut en la Pro-League, Las Leonas se impusieron con autoridad por 5 a 0 frente a Irlanda, demostrando solidez colectiva, efectividad ofensiva y un nivel que ilusiona desde el inicio de la temporada.
El encuentro marco el estreno oficial del conjunto argentino en este nuevo calendario internacional y desde el primer minuto el dominio albiceleste fue claro. Con intensidad en la presión, buena circulación de la bocha y una defensa firma, Argentina fue construyendo su victoria sin sobresaltos ante el seleccionado europeo.
Los goles del triunfo fueron convertidos por Agustina Gorzelany, Brisa Bruggesser, Juliana Jankunas, Majo Granatto y Lara Casas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí