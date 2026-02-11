Majo Granatto aportó su gol

El seleccionado argentino femenina de hockey sobre césped comenzó el año de la mejor manera. En su debut en la Pro-League, Las Leonas se impusieron con autoridad por 5 a 0 frente a Irlanda, demostrando solidez colectiva, efectividad ofensiva y un nivel que ilusiona desde el inicio de la temporada.

El encuentro marco el estreno oficial del conjunto argentino en este nuevo calendario internacional y desde el primer minuto el dominio albiceleste fue claro. Con intensidad en la presión, buena circulación de la bocha y una defensa firma, Argentina fue construyendo su victoria sin sobresaltos ante el seleccionado europeo.

Los goles del triunfo fueron convertidos por Agustina Gorzelany, Brisa Bruggesser, Juliana Jankunas, Majo Granatto y Lara Casas.