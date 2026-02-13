Avanza la obra de la primera secundaria de Correas

El intendente, Julio Alak, recorrió ayer la construcción del edificio de la primera escuela secundaria de Ignacio Correas, un proyecto reactivado por la actual gestión municipal y financiado por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, destinado a unos 300 alumnos de la zona.

Con un plazo de ejecución de 365 días, el nuevo establecimiento estará ubicado en 30 y 695, contará con dos plantas y 6 aulas con capacidad para unos 30 estudiantes cada una por turno. Además, se instalarán dos grupos de sanitarios para varones, mujeres y personas con discapacidad.

Conjuntamente, tendrá un Salón de Usos Múltiples (SUM), sala multimedios, gabinete, sala de profesores, dirección, secretaría, preceptoría, cocina – buffet, un patio de recreo con vereda perimetral con rampa de acceso al establecimiento, acceso semicubierto, un hall de entrada, sala de máquinas y depósitos.

Cabe destacar que la escuela secundaria se suma al polo educativo de las ya existentes Escuela Primaria N°108 y Jardín de Infantes N°970 de la zona, y que hasta la culminación del edificio funcionará en el espacio de la institución primaria.

“Esta obra se suma a la refacción de otras 200 escuelas de la Ciudad y demuestran que para esta gestión la educación es una prioridad”, dijo el jefe comunal.