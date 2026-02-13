Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |En 30 y 695

Avanza la obra de la primera secundaria de Correas

Avanza la obra de la primera secundaria de Correas
13 de Febrero de 2026 | 01:52
Edición impresa

El intendente, Julio Alak, recorrió ayer la construcción del edificio de la primera escuela secundaria de Ignacio Correas, un proyecto reactivado por la actual gestión municipal y financiado por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, destinado a unos 300 alumnos de la zona.

Con un plazo de ejecución de 365 días, el nuevo establecimiento estará ubicado en 30 y 695, contará con dos plantas y 6 aulas con capacidad para unos 30 estudiantes cada una por turno. Además, se instalarán dos grupos de sanitarios para varones, mujeres y personas con discapacidad.

Conjuntamente, tendrá un Salón de Usos Múltiples (SUM), sala multimedios, gabinete, sala de profesores, dirección, secretaría, preceptoría, cocina – buffet, un patio de recreo con vereda perimetral con rampa de acceso al establecimiento, acceso semicubierto, un hall de entrada, sala de máquinas y depósitos.

Cabe destacar que la escuela secundaria se suma al polo educativo de las ya existentes Escuela Primaria N°108 y Jardín de Infantes N°970 de la zona, y que hasta la culminación del edificio funcionará en el espacio de la institución primaria.

“Esta obra se suma a la refacción de otras 200 escuelas de la Ciudad y demuestran que para esta gestión la educación es una prioridad”, dijo el jefe comunal.

 

