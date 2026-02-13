La patente se pagará mensual y en 10 cuotas a partir de marzo

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmó que, a partir de marzo de 2026, el impuesto automotor dejará de ser bimestral y pasará a pagarse en cuotas mensuales. El nuevo esquema contempla diez vencimientos consecutivos, de marzo a diciembre, o la posibilidad de realizar un pago anual anticipado.

El cambio forma parte de una actualización del calendario y del sistema de cálculo establecido en la Ley Impositiva 2026, que también redujo la cantidad de escalas para determinar el monto a abonar.

La primera fecha de vencimiento será el 10 de marzo de 2026, día en el que se podrá pagar tanto la cuota 1 como el total anual.

Las fechas confirmadas por ARBA son: Cuota 1 y pago anual a partir del 10 de marzo; Cuota 2 el 9 de abril; Cuota 3 el 7 de mayo; Cuota 4 el 9 de junio; Cuota 5 el 8 de julio; Cuota 6 el 11 de agosto; Cuota 7 el 10 de septiembre; Cuota 8 el 9 de octubre; Cuota 9 el 10 de noviembre y la Cuota 10 desde el 10 de diciembre.

El organismo explicó que el objetivo es distribuir la carga tributaria a lo largo del año, evitando la acumulación de dos meses en una sola boleta, como ocurría con el esquema anterior.

Según el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, la modificación busca facilitar la organización financiera de las familias y brindar mayor previsibilidad.

La Ley Impositiva 2026 introdujo cambios en el sistema de determinación del impuesto. El esquema pasó de 15 tramos a solo cinco escalas, con alícuotas progresivas según la valuación fiscal del vehículo.

Según explicó Girard, tres de cada cuatro propietarios pagarán nominalmente menos que el año pasado. En 2025 se produjo un desajuste por la falta de aprobación de la ley impositiva, situación que -según el funcionario- quedó regularizada con la normativa vigente.

La excepción son los vehículos de mayor valuación fiscal, que seguirán tributando montos más elevados.

Los tramos vigentes son: hasta $14.100.000 un 1% sobre el valor fiscal; de $14.100.000 a $18.700.000, $141.000 fijos + 2% sobre el excedente; de $18.700.000 a $26.100.000 son $233.000 fijos + 3% sobre el excedente; de $26.100.000 a $53.900.000 son $455.000 fijos + 4% sobre el excedente; más de $53.900.000 pagará $1.567.000 fijos + 4,5% sobre el excedente.

El sistema es progresivo, es decir, la alícuota se aplica únicamente sobre el excedente de cada tramo y no sobre el valor total del vehículo.

Las pickups, utilitarios y otros vehículos afectados a actividades productivas pueden acceder a un régimen alternativo, con alícuotas generalmente más bajas.

Para tributar bajo este esquema se debe tener la actividad declarada en Ingresos Brutos; acreditar el destino laboral del rodado; cumplir con el Impuesto de Sellos, cuando corresponda; y si no se reúnen estos requisitos, el vehículo queda automáticamente en el régimen general.

ARBA administra el impuesto durante los primeros diez años desde el patentamiento, siempre que el vehículo esté radicado en la Provincia.

Superado ese plazo, la recaudación pasa a los municipios, aunque se mantiene el mismo sistema de cálculo provincial.

Los contribuyentes pueden abonar el impuesto automotor 2026 a través de la plataforma digital oficial de ARBA; con tarjetas de crédito y débito; códigos electrónicos de pago. Las boletas se descargan online y pueden pagarse desde cualquier dispositivo, sin necesidad de trámites presenciales.

Las claves de la patente 2026 en la Provincia de Buenos Aires son que se paga mensualmente desde marzo; hay opción de pago anual anticipado; se redujeron las escalas a cinco tramos progresivos.; se mantiene un régimen diferencial para vehículos de trabajo; los municipios cobran la patente después de los 10 años de antigüedad; con el nuevo calendario ya publicado, ARBA apunta a un sistema más previsible y digitalizado para el cumplimiento del impuesto automotor en la provincia de Buenos Aires.