Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Cambio de sistema en la provincia

La patente se pagará mensual y en 10 cuotas a partir de marzo

La Ley Impositiva 2026 también redujo la cantidad de escalas para determinar el monto a abonar según el valor del vehículo

La patente se pagará mensual y en 10 cuotas a partir de marzo
13 de Febrero de 2026 | 01:57
Edición impresa

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmó que, a partir de marzo de 2026, el impuesto automotor dejará de ser bimestral y pasará a pagarse en cuotas mensuales. El nuevo esquema contempla diez vencimientos consecutivos, de marzo a diciembre, o la posibilidad de realizar un pago anual anticipado.

El cambio forma parte de una actualización del calendario y del sistema de cálculo establecido en la Ley Impositiva 2026, que también redujo la cantidad de escalas para determinar el monto a abonar.

La primera fecha de vencimiento será el 10 de marzo de 2026, día en el que se podrá pagar tanto la cuota 1 como el total anual.

Las fechas confirmadas por ARBA son: Cuota 1 y pago anual a partir del 10 de marzo; Cuota 2 el 9 de abril; Cuota 3 el 7 de mayo; Cuota 4 el 9 de junio; Cuota 5 el 8 de julio; Cuota 6 el 11 de agosto; Cuota 7 el 10 de septiembre; Cuota 8 el 9 de octubre; Cuota 9 el 10 de noviembre y la Cuota 10 desde el 10 de diciembre.

El organismo explicó que el objetivo es distribuir la carga tributaria a lo largo del año, evitando la acumulación de dos meses en una sola boleta, como ocurría con el esquema anterior.

Según el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, la modificación busca facilitar la organización financiera de las familias y brindar mayor previsibilidad.

LE PUEDE INTERESAR

Dólar en mínimos y compra el Central

LE PUEDE INTERESAR

Los salarios perdieron frente a la suba de precios

La Ley Impositiva 2026 introdujo cambios en el sistema de determinación del impuesto. El esquema pasó de 15 tramos a solo cinco escalas, con alícuotas progresivas según la valuación fiscal del vehículo.

Según explicó Girard, tres de cada cuatro propietarios pagarán nominalmente menos que el año pasado. En 2025 se produjo un desajuste por la falta de aprobación de la ley impositiva, situación que -según el funcionario- quedó regularizada con la normativa vigente.

La excepción son los vehículos de mayor valuación fiscal, que seguirán tributando montos más elevados.

Los tramos vigentes son: hasta $14.100.000 un 1% sobre el valor fiscal; de $14.100.000 a $18.700.000, $141.000 fijos + 2% sobre el excedente; de $18.700.000 a $26.100.000 son $233.000 fijos + 3% sobre el excedente; de $26.100.000 a $53.900.000 son $455.000 fijos + 4% sobre el excedente; más de $53.900.000 pagará $1.567.000 fijos + 4,5% sobre el excedente.

El sistema es progresivo, es decir, la alícuota se aplica únicamente sobre el excedente de cada tramo y no sobre el valor total del vehículo.

Las pickups, utilitarios y otros vehículos afectados a actividades productivas pueden acceder a un régimen alternativo, con alícuotas generalmente más bajas.

Para tributar bajo este esquema se debe tener la actividad declarada en Ingresos Brutos; acreditar el destino laboral del rodado; cumplir con el Impuesto de Sellos, cuando corresponda; y si no se reúnen estos requisitos, el vehículo queda automáticamente en el régimen general.

ARBA administra el impuesto durante los primeros diez años desde el patentamiento, siempre que el vehículo esté radicado en la Provincia.

Superado ese plazo, la recaudación pasa a los municipios, aunque se mantiene el mismo sistema de cálculo provincial.

Los contribuyentes pueden abonar el impuesto automotor 2026 a través de la plataforma digital oficial de ARBA; con tarjetas de crédito y débito; códigos electrónicos de pago. Las boletas se descargan online y pueden pagarse desde cualquier dispositivo, sin necesidad de trámites presenciales.

Las claves de la patente 2026 en la Provincia de Buenos Aires son que se paga mensualmente desde marzo; hay opción de pago anual anticipado; se redujeron las escalas a cinco tramos progresivos.; se mantiene un régimen diferencial para vehículos de trabajo; los municipios cobran la patente después de los 10 años de antigüedad; con el nuevo calendario ya publicado, ARBA apunta a un sistema más previsible y digitalizado para el cumplimiento del impuesto automotor en la provincia de Buenos Aires.

Ley impositiva
El esquema pasó de 15 tramos a solo cinco escalas, con alícuotas progresivas según la valuación fiscal del vehículo. Tres de cada cuatro propietarios pagarán nominalmente menos que el año pasado. En 2025 se produjo un desajuste por la falta de aprobación de la ley

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Athletico Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré

El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después

Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar

La Provincia ofreció un aumento del 3% y los estatales lo rechazaron

VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados

Zaniratto mantiene una duda para el gran partido

Edad de imputabilidad: la reacción del padre de Kim Gómez en Diputados

Con obligaciones diferentes: el Lobo tiene prohibido volver a perder
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO. Reforma laboral: el oficialismo apura el debate y la oposición no quiere que la pasen por arriba

VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados

La Provincia ofreció un aumento del 3% y los estatales lo rechazaron

“El superávit fiscal de Milei es deuda con las provincias”, dijo Kicillof
Deportes
VIDEO. Fernández y Núñez palpitaron el clásico del domingo en el Zerillo
Con obligaciones diferentes: el Lobo tiene prohibido volver a perder
Athletico Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré
Zaniratto mantiene una duda para el gran partido
En caída libre: River, otra vez fue una sombra
Información General
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
El Conicet crea un material innovador para remover el arsénico del agua
Un fuerte sismo en Chile hizo temblar a Mendoza imagen
Los números de la suerte del viernes 13 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Argentina fue sede del AVA Summit, el encuentro internacional que impulsa cambios en defensa de los animales
Policiales
Día D para “La Toretto”: una audiencia clave antes del debate oral
Una empresaria quedará procesada por un incendio
Quiso regalarle caramelos a dos chicos: está detenido
La arrastraron de los pelos en medio de un feroz robo
Quedó libre el hijo del jefe de la barra de Gimnasia
Espectáculos
VIDEO. “En el barro”: las capas de la cárcel cuentan los secretos de La Quebrada
¿Quién hace las lanzas y espadas de un mundo fantástico?: detrás de la armería de “El caballero de los Siete Reinos”
Furor por Bad Bunny: el artista del momento llega al país
Tini y Emilia, enfrentadas “Me crucé con tantas víboras”
“Era déspota y pagaba poco”: Fernanda Iglesias mandó al frente a Nancy Pazos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla