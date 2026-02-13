VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados
VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados
El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones desde el 1 de diciembre
El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después
VIDEO. Fernández y Núñez palpitaron el clásico del domingo en el Zerillo
La Provincia ofreció un aumento del 3% y los estatales lo rechazaron
Día D para “La Toretto”: una audiencia clave antes del debate oral
Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
VIDEO. Reforma laboral: el oficialismo apura el debate y la oposición no quiere que la pasen por arriba
“El superávit fiscal de Milei es deuda con las provincias”, dijo Kicillof
La Justicia pidió el decomiso del departamento donde vive Cristina
La patente se pagará mensual y en 10 cuotas a partir de marzo
Edad de imputabilidad: la reacción del padre de Kim Gómez en Diputados
La Plata vive el carnaval con desfile de comparsas, música y murgas
Visitas guiadas a la muestra por los 150 años de la Suprema Corte de Justicia
Reunión informativa para padres de ingresantes en la Facultad de Ingeniería
Actividades: patín, carnaval, feria, acrobacia en tela y free dance infantil
Los padres de la beba fallecida en Ensenada, cara a cara con el fiscal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Ley Impositiva 2026 también redujo la cantidad de escalas para determinar el monto a abonar según el valor del vehículo
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmó que, a partir de marzo de 2026, el impuesto automotor dejará de ser bimestral y pasará a pagarse en cuotas mensuales. El nuevo esquema contempla diez vencimientos consecutivos, de marzo a diciembre, o la posibilidad de realizar un pago anual anticipado.
El cambio forma parte de una actualización del calendario y del sistema de cálculo establecido en la Ley Impositiva 2026, que también redujo la cantidad de escalas para determinar el monto a abonar.
La primera fecha de vencimiento será el 10 de marzo de 2026, día en el que se podrá pagar tanto la cuota 1 como el total anual.
Las fechas confirmadas por ARBA son: Cuota 1 y pago anual a partir del 10 de marzo; Cuota 2 el 9 de abril; Cuota 3 el 7 de mayo; Cuota 4 el 9 de junio; Cuota 5 el 8 de julio; Cuota 6 el 11 de agosto; Cuota 7 el 10 de septiembre; Cuota 8 el 9 de octubre; Cuota 9 el 10 de noviembre y la Cuota 10 desde el 10 de diciembre.
El organismo explicó que el objetivo es distribuir la carga tributaria a lo largo del año, evitando la acumulación de dos meses en una sola boleta, como ocurría con el esquema anterior.
Según el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, la modificación busca facilitar la organización financiera de las familias y brindar mayor previsibilidad.
LE PUEDE INTERESAR
Dólar en mínimos y compra el Central
LE PUEDE INTERESAR
Los salarios perdieron frente a la suba de precios
La Ley Impositiva 2026 introdujo cambios en el sistema de determinación del impuesto. El esquema pasó de 15 tramos a solo cinco escalas, con alícuotas progresivas según la valuación fiscal del vehículo.
Según explicó Girard, tres de cada cuatro propietarios pagarán nominalmente menos que el año pasado. En 2025 se produjo un desajuste por la falta de aprobación de la ley impositiva, situación que -según el funcionario- quedó regularizada con la normativa vigente.
La excepción son los vehículos de mayor valuación fiscal, que seguirán tributando montos más elevados.
Los tramos vigentes son: hasta $14.100.000 un 1% sobre el valor fiscal; de $14.100.000 a $18.700.000, $141.000 fijos + 2% sobre el excedente; de $18.700.000 a $26.100.000 son $233.000 fijos + 3% sobre el excedente; de $26.100.000 a $53.900.000 son $455.000 fijos + 4% sobre el excedente; más de $53.900.000 pagará $1.567.000 fijos + 4,5% sobre el excedente.
El sistema es progresivo, es decir, la alícuota se aplica únicamente sobre el excedente de cada tramo y no sobre el valor total del vehículo.
Las pickups, utilitarios y otros vehículos afectados a actividades productivas pueden acceder a un régimen alternativo, con alícuotas generalmente más bajas.
Para tributar bajo este esquema se debe tener la actividad declarada en Ingresos Brutos; acreditar el destino laboral del rodado; cumplir con el Impuesto de Sellos, cuando corresponda; y si no se reúnen estos requisitos, el vehículo queda automáticamente en el régimen general.
ARBA administra el impuesto durante los primeros diez años desde el patentamiento, siempre que el vehículo esté radicado en la Provincia.
Superado ese plazo, la recaudación pasa a los municipios, aunque se mantiene el mismo sistema de cálculo provincial.
Los contribuyentes pueden abonar el impuesto automotor 2026 a través de la plataforma digital oficial de ARBA; con tarjetas de crédito y débito; códigos electrónicos de pago. Las boletas se descargan online y pueden pagarse desde cualquier dispositivo, sin necesidad de trámites presenciales.
Las claves de la patente 2026 en la Provincia de Buenos Aires son que se paga mensualmente desde marzo; hay opción de pago anual anticipado; se redujeron las escalas a cinco tramos progresivos.; se mantiene un régimen diferencial para vehículos de trabajo; los municipios cobran la patente después de los 10 años de antigüedad; con el nuevo calendario ya publicado, ARBA apunta a un sistema más previsible y digitalizado para el cumplimiento del impuesto automotor en la provincia de Buenos Aires.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí