Zaniratto mantiene una duda para el gran partido

El DT pondrá a Panaro desde el arranque, pero evalúa incluir en el once a Augusto Max en lugar de Miramón. Los detalles
A dos días del clásico, Fernando Zaniratto mantiene una sola duda en el once de cara al choque con Estudiantes. La idea que tiene en mente es la de poner un equipo más combativo, para tener mayor presencia en el mediocampo.
La buena noticia que tuvo el entrenador fue que volverá a contar con Manuel Panaro, quien cumplió las dos fechas de suspensión luego de la expulsión ante River. Y se meterá en el partido del domingo, en lugar de Jeremías Merlo.
El juvenil atacante no tuvo la regularidad necesaria en los últimos partidos y saldrá del once, para esperar su oportunidad en el banco de suplentes.
Max podría meterse por Miramón o inclusive, formar un doble cinco con él
Por su parte, Zaniratto también tiene en mente un cambio en el mediocampo: Augusto Max podría meterse por Nacho Miramón, para que el equipo tenga mayor contención en el mediocampo. Esta duda podría empezar a tener mayor claridad en el entrenamiento de hoy.
Después y más allá de su actuación ante Barracas Central, Nelson Insfrán seguirá siendo titular. Para el DT, nunca estuvo en discusión su salida más allá del flojo inicio de año que tuvo el arquero. Y tiene toda la confianza en él para que pueda revertir su mal momento y en un partido bisagra.
Después la defensa será la misma mientras que las fijas serán Nacho Fernández y Nicolás Barros Schelotto, dos de los grandes puntos altos que tiene el Lobo.
Por lo pronto, la práctica de hoy será clave, ya que el DT terminará de darle forma al equipo y buscará disipar las dudas de cara a un partido que puede ser trascendental para el futuro.
Como dijo Zaniratto en distintas conferencias de prensa, el esquema no es fijo y puede ir cambiando dependiendo de los partidos y también ,de las situaciones de juego.
Más allá que el 4-2-3-1 predomina, también podría variar para el clásico en un 4-4-2 si apuesta a cerrar espacios en el mediocampo o inclusive, a la presencia de un doble cinco. El objetivo del DT es que Gimnasia sea el dominador de la pelota ante Estudiantes, por lo que los pases filtrados de Barros Schelotto y Nacho Fernández serán claves.
Después, la otra opción es arrancar con dos jugadores que jueguen más por afuera o implementarlo en el segundo tiempo, dependiendo de la situaciones que vayan generando el juego.
Una de las complicaciones que notó Zaniratto y por la cuál hubo autocrítica puertas adentro fue la poca generación de juego que tuvo el Lobo ante Barracas Central. Y que por momentos, le sucedió ante Aldosivi, más allá que lo terminó ganando en el complemento gracias a la eficacia.
Y como todo clásico, los espacios serán más reducidos, si se toma de ejemplo el último que se disputó en el Bosque por los playoffs del Torneo Clausura.
En caso de jugar desde entrada, será el segundo clásico de Ignacio Miramón con la camiseta de Gimnasia. Y su único antecedente hace ilusionar al Lobo, ya que jugó en la última victoria que consiguió el mens sana ante Estudiantes.
El 19 de marzo de 2023, el Lobo logró un triunfo recordado por 2-1 en el Juan Carmelo Zerillo, por los tantos de Alan Lescano y Cristian Tarragona (Mauro Boselli marcó para el Pincha).
En aquella jornada, Nacho Miramón disputó los 90 minutos y fue una de las grandes figuras que tuvo Gimnasia. En aquella tarde, el equipo dirigido por Chirola Romero formó con: Tomás Durso; Bautista Barros Schelotto, Felipe Sánchez, Leonardo Moráles, Matías Melluso; Maximiliano Comba, Alan Lescano, Ignacio Mirmaón, Benjamón Domínguez; Franco Soldano y Cristian Tarragona.
