Actividades: patín, carnaval, feria, acrobacia en tela y free dance infantil

13 de Febrero de 2026 | 01:25
Patín en el club Libertad

En el Club Libertad (51, entre 16 y 17) en marzo inician las clases de patín. Se dictan martes y jueves en dos turnos: inicial/intermedio de 14.45 a 18.45 y avanzado de 18.45 a 19.45. Cupos limitados. Consultas e inscripción: 221 552-5040.

Tercera Edad: carnaval

El viernes 20 de febrero, a las 20, en el “Centro de la Tercera Edad, Pétalos de Rosas de Abril”, ubicado en 13 (ex70) y 122 Norte (ex122 bis), Berisso se festejará la “Noche de Carnaval”. Habrá buffet a precios módicos y actuarán Marcelo Gabriel y la comparsa “Ivy Maraey”. La entrada cuesta $ 3.000 para socios y $ 5.000 para no socios. Atención en administración, de lunes a viernes, de 10 a 12. Consulta telefónica: 221 637 3338. Llevar vajilla completa.

Feria en City Bell

El Club Atlético City Bell (Cantilo y Jorge Bell) invita a participar de la Feria Artesanal a realizarse el 7 de marzo. Los interesados pueden comunicarse al 221 654-8004 o por Instagram @feriaclubatletico.

Clases de acrobacia en tela

En el Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) comenzaron las clases de acrobacia en tela, una propuesta recreativa y deportiva destinada a niños desde los 5 años y adolescentes. Las actividades se desarrollarán los miércoles de 19 a 20.30 y los viernes de 18.30 a 20. Para más información e inscripciones, comunicarse al 221 604-0235.

Clases de free dance infantil

En el Club Atlético Abastense (520 y 208) hay clases de free dance infantil para niños de 6 a 11 años. Se dictan los miércoles y viernes a las 17.30. Consultas: 221 481-4336.

 

