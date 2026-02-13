Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Una nueva batalla, ahora en la cámara de Diputados

Reforma laboral: el oficialismo apura el debate y la oposición no quiere que la pasen por arriba

La Libertad Avanza buscará un dictamen la próxima semana. En la vereda de enfrente intentan evitar que haya un tratamiento exprés

Carlos Barolo

13 de Febrero de 2026 | 02:03
Edición impresa

Aprobada la reforma laboral en el Senado, el oficialismo en la Cámara de Diputados saca cuentas para acelerar el tratamiento del proyecto que el miércoles obtuvo su media sanción. Números preliminares dicen que La Libertad Avanza no tendría tiempo para lograr la otra media sanción rápido, porque el propio reglamento de la Cámara señala que se requieren 10 días entre un dictamen de comisión y su tratamiento en el recinto cuando se da en el marco de un proceso de sesiones extraordinarias, como se está transitando ahora.

Una de las primeras opciones que manejaron los violetas fue citar a las comisiones correspondientes en los feriados de carnaval de la semana próxima. Pero se enfrentaron con el conflicto de los que se querían ir por el fin de semana largo y, en verdad, hasta la posibilidad de que algunos de los propios faltara para participar en los eventos de carnaval en sus provincias, siempre una vitrina agradable.

Así, el bloque de La Libertad Avanza quiere hacer un plenario de comisión el próximo miércoles y dictaminar ese mismo día la reforma laboral. En paralelo, esperan que el presidente Javier Milei firme un decreto extendiendo las sesiones hasta el 28 de febrero y así poder cumplir con el reglamento. Creen incluso que con buena voluntad se podría hacer aun sin usar los 10 días reglamentarios pero el tema es muy sensible y tiene polémica asegurada incluso con los aliados.

LA OPOSICIÓN, AGAZAPADA

La oposición está a la espera de ver lo que pasa. Pero existe una idea entre muchos sectores y es que un solo día de discusión en comisión es insuficiente. Dato: en el Senado llevó dos meses de debate en comisiones; un tratamiento exprés en Diputados, donde incluso hay más voces, suena a ligereza.

Hay mucho malestar de parte de la oposición, pero también de algunos de los socios de los libertarios. En especial desde el macrista PRO.

Los amarillos vienen reclamando que las billeteras virtuales puedan ser utilizadas para el cobro de los salarios, algo que no se aprobó en el Senado. “Nosotros vamos a solicitar en la agenda de cambios que se vuelva a incluir, como lo planteamos inicialmente; que las billeteras virtuales y los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata. Vos con tu plata hacés lo que querés, es tu sueldo, no es el sueldo del Estado ni de ninguna empresa que pueda decidir”, señaló Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados

LE PUEDE INTERESAR

La Provincia ofreció un aumento del 3% y los estatales lo rechazaron

Los macristas habían insistiendo con ese cambio ante la presidente del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich (ex amarilla), y a través de las redes sociales. No fueron oídos.

LA POSTURA LIBERTARIA

En La Libertad Avanza dicen que no hay margen para meter cambios porque implicaría que el proyecto vuelva a la Cámara Alta. Y, si eso sucede, el oficialismo no podría cumplir de ninguna manera con la idea de que el Presidente tenga la ley aprobada para su discurso de apertura de sesiones ordinarias, a realizarse el próximo 1º de marzo.

Ayer, las miradas de la Casa Rosada apuntaban a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien como titular del Senado debe girar a la otra cámara el proyecto aprobado. “Seguramente será mañana (por hoy)”, explicaban cerca de ella. Es verdad que la votación terminó de madrugada. Pero hay mucha expectativa por la pésima relación entre la dama y Balcarce 50.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Los puntos centrales de la reforma laboral aprobados en el Senado

Para Bullrich, “no destruye empleos ni empresas”

Piumato: “Se aprobó porque corrió la Banelco”
Multimedia

El momento en que el senado aprobó el proyecto de reforma laboral / web

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Athletico Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré

El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después

Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar

La Provincia ofreció un aumento del 3% y los estatales lo rechazaron

VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados

Edad de imputabilidad: la reacción del padre de Kim Gómez en Diputados

El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones desde el 1 de diciembre

Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados

La Provincia ofreció un aumento del 3% y los estatales lo rechazaron

“El superávit fiscal de Milei es deuda con las provincias”, dijo Kicillof

La Justicia pidió el decomiso del departamento donde vive Cristina
Policiales
Día D para “La Toretto”: una audiencia clave antes del debate oral
Una empresaria quedará procesada por un incendio
Quiso regalarle caramelos a dos chicos: está detenido
La arrastraron de los pelos en medio de un feroz robo
Quedó libre el hijo del jefe de la barra de Gimnasia
Información General
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
El Conicet crea un material innovador para remover el arsénico del agua
Un fuerte sismo en Chile hizo temblar a Mendoza imagen
Los números de la suerte del viernes 13 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Argentina fue sede del AVA Summit, el encuentro internacional que impulsa cambios en defensa de los animales
Deportes
VIDEO. Fernández y Núñez palpitaron el clásico del domingo en el Zerillo
Con obligaciones diferentes: el Lobo tiene prohibido volver a perder
Athletico Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré
Zaniratto mantiene una duda para el gran partido
En caída libre: River, otra vez fue una sombra
Espectáculos
VIDEO. “En el barro”: las capas de la cárcel cuentan los secretos de La Quebrada
¿Quién hace las lanzas y espadas de un mundo fantástico?: detrás de la armería de “El caballero de los Siete Reinos”
Furor por Bad Bunny: el artista del momento llega al país
Tini y Emilia, enfrentadas “Me crucé con tantas víboras”
“Era déspota y pagaba poco”: Fernanda Iglesias mandó al frente a Nancy Pazos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla