Reforma laboral: el oficialismo apura el debate y la oposición no quiere que la pasen por arriba

Aprobada la reforma laboral en el Senado, el oficialismo en la Cámara de Diputados saca cuentas para acelerar el tratamiento del proyecto que el miércoles obtuvo su media sanción. Números preliminares dicen que La Libertad Avanza no tendría tiempo para lograr la otra media sanción rápido, porque el propio reglamento de la Cámara señala que se requieren 10 días entre un dictamen de comisión y su tratamiento en el recinto cuando se da en el marco de un proceso de sesiones extraordinarias, como se está transitando ahora.

Una de las primeras opciones que manejaron los violetas fue citar a las comisiones correspondientes en los feriados de carnaval de la semana próxima. Pero se enfrentaron con el conflicto de los que se querían ir por el fin de semana largo y, en verdad, hasta la posibilidad de que algunos de los propios faltara para participar en los eventos de carnaval en sus provincias, siempre una vitrina agradable.

Así, el bloque de La Libertad Avanza quiere hacer un plenario de comisión el próximo miércoles y dictaminar ese mismo día la reforma laboral. En paralelo, esperan que el presidente Javier Milei firme un decreto extendiendo las sesiones hasta el 28 de febrero y así poder cumplir con el reglamento. Creen incluso que con buena voluntad se podría hacer aun sin usar los 10 días reglamentarios pero el tema es muy sensible y tiene polémica asegurada incluso con los aliados.

LA OPOSICIÓN, AGAZAPADA

La oposición está a la espera de ver lo que pasa. Pero existe una idea entre muchos sectores y es que un solo día de discusión en comisión es insuficiente. Dato: en el Senado llevó dos meses de debate en comisiones; un tratamiento exprés en Diputados, donde incluso hay más voces, suena a ligereza.

Hay mucho malestar de parte de la oposición, pero también de algunos de los socios de los libertarios. En especial desde el macrista PRO.

Los amarillos vienen reclamando que las billeteras virtuales puedan ser utilizadas para el cobro de los salarios, algo que no se aprobó en el Senado. “Nosotros vamos a solicitar en la agenda de cambios que se vuelva a incluir, como lo planteamos inicialmente; que las billeteras virtuales y los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata. Vos con tu plata hacés lo que querés, es tu sueldo, no es el sueldo del Estado ni de ninguna empresa que pueda decidir”, señaló Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO.

Los macristas habían insistiendo con ese cambio ante la presidente del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich (ex amarilla), y a través de las redes sociales. No fueron oídos.

LA POSTURA LIBERTARIA

En La Libertad Avanza dicen que no hay margen para meter cambios porque implicaría que el proyecto vuelva a la Cámara Alta. Y, si eso sucede, el oficialismo no podría cumplir de ninguna manera con la idea de que el Presidente tenga la ley aprobada para su discurso de apertura de sesiones ordinarias, a realizarse el próximo 1º de marzo.

Ayer, las miradas de la Casa Rosada apuntaban a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien como titular del Senado debe girar a la otra cámara el proyecto aprobado. “Seguramente será mañana (por hoy)”, explicaban cerca de ella. Es verdad que la votación terminó de madrugada. Pero hay mucha expectativa por la pésima relación entre la dama y Balcarce 50.