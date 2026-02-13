Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Festejos en diferentes barrios y localidades

La Plata vive el carnaval con desfile de comparsas, música y murgas

La Plata vive el carnaval con desfile de comparsas, música y murgas
13 de Febrero de 2026 | 01:28
Edición impresa

La Plata ya entró en “modo carnaval” con una propuesta que combina el desfile tradicional de murgas, música en vivo y la participación activa de los vecinos.

Tras las sucesivas propuestas del fin de semana pasado y de este jueves, mañana, a las 15, la acción se traslada a Altos de San Lorenzo (134 entre 81 y 82). Hacia la tarde-noche, la oferta se diversifica: Gorina tendrá su corso a las 18, mientras que a las 19 la actividad se repartirá entre Villa Elisa (419 entre 5 y 6), El Rincón y el Casco Urbano, que recibirá el colorido “Carnaval de Barranquilla” en Avenida 1. El cierre de la jornada llegará a las 20 con celebraciones en City Bell y San Carlos.

El domingo 15, los festejos arrancan a las 15 en Altos de San Lorenzo (calle 91 entre 6 y 7). A las 17, el Casco Urbano se suma con el “Carnaval Bicicletero” en 40 y 117, seguido por Gorina y Casa Unclan a las 18. Desde las 19, el epicentro se trasladará a las calles 17 y 53, sumando los festejos en Melchor Romero y Olmos. En La Hermosura (calle 641 y diagonal 131) habrá un Tablado de Murgas a las 19.30.

El lunes 16 habrá actividades desde el mediodía en Romero; desfile en Meridiano V (17 y 71) a las 16; festejos en el Casco Urbano (35 entre 17 y 53), Arana y los Carnavales de Abasto (522 y 211) desde las 19. En La Hermosura (Ruta 11, entre 641 y 642) a las 19.30.

El martes 17, el desfile será en el playón de Meridiano V a las 16 y en El Rincón (443 bis y 138) a las 19.

 

