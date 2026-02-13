VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados
VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados
El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones desde el 1 de diciembre
El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después
VIDEO. Fernández y Núñez palpitaron el clásico del domingo en el Zerillo
La Provincia ofreció un aumento del 3% y los estatales lo rechazaron
Día D para “La Toretto”: una audiencia clave antes del debate oral
Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
VIDEO. Reforma laboral: el oficialismo apura el debate y la oposición no quiere que la pasen por arriba
“El superávit fiscal de Milei es deuda con las provincias”, dijo Kicillof
La Justicia pidió el decomiso del departamento donde vive Cristina
La patente se pagará mensual y en 10 cuotas a partir de marzo
Edad de imputabilidad: la reacción del padre de Kim Gómez en Diputados
La Plata vive el carnaval con desfile de comparsas, música y murgas
Visitas guiadas a la muestra por los 150 años de la Suprema Corte de Justicia
Reunión informativa para padres de ingresantes en la Facultad de Ingeniería
Actividades: patín, carnaval, feria, acrobacia en tela y free dance infantil
Los padres de la beba fallecida en Ensenada, cara a cara con el fiscal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La localidad fundada en 1883 festeja un nuevo aniversario con actos oficiales, misa, cena comunitaria, muestra histórica y un gran cierre con espectáculos artísticos en 60 y 137. Un homenaje a la identidad forjada desde la producción, el comercio y una red de instituciones con sello propio
Hoy, 13 de febrero, Los Hornos celebra su 143° aniversario. Nacida en 1883 al calor de la construcción de La Plata como nueva capital, la localidad creció entre hornos de ladrillos, vías ferroviarias y familias trabajadoras que moldearon su identidad.
Con una pujante vida social y económica, la localidad conmemora su historia con un cronograma que comienza hoy y continúa durante todo el fin de semana.
Las actividades prometen unir tradición, memoria y festejo popular, con espectáculos que se extenderán durante dos jornadas.
Los Hornos debe su nombre a los primeros hornos de ladrillos instalados el 13 de febrero de 1883, fundamentales para abastecer la construcción de la flamante capital bonaerense.
Aquella actividad industrial no solo dio identidad al lugar, sino que atrajo a los primeros pobladores. Al principio, solo mil o dos mil residentes, la mayoría inmigrantes italianos, trabajaban en algo más de 80 hornos de manera incansable.
El ferrocarril fue clave en el desarrollo de la zona, facilitando el transporte de materiales y consolidando el crecimiento urbano. Con el correr de las décadas, el perfil productivo inicial dio paso a una comunidad organizada, con fuerte entramado comercial e institucional.
LE PUEDE INTERESAR
El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después
LE PUEDE INTERESAR
Los comercios esperan por el flechazo de Cupido
De aquel puñado de habitantes a los 120 mil habitantes de hoy, se cuenta casi un siglo y medio de avances. Clubes, asociaciones barriales, centros de jubilados y cámaras comerciales de la localidad de Los Hornos trabajan a diario en proyectos que buscan mejorar sus propias prestaciones ante una creciente lista de demandas sociales y también mantener el impulso de una localidad que ya forma parte del corazón de la producción y el comercio a nivel regional.
Se calcula que hay un poco más de medio centenar de asociaciones civiles que trabajan en el mundo del deporte, el arte y el refuerzo de los vínculos comunitarios. Buena parte forma parte del Consejo de Instituciones de Los Hornos (CILHO).
La economía local se apuntala en industrias, centros de logística y el poderoso sector fruti hortícola. A la vez, el comercio empuja fuerte. La avenida 137, en particular de 60 a 66, se transformó en el corazón comercial, con negocios históricos que aún hoy forman parte de la vida cotidiana. El crecimiento se derramó hacia las avenidas 60 y 66 y sus transversales, acompañando la consolidación de clubes, parroquias, centros culturales y espacios de encuentro.
La localidad exhibe rubros esenciales como panadería y supermercados, hasta tiendas de indumentaria, calzado, perfumería, bazar, consultorios y hasta natatorios. Cada vez hay menos necesidad de salir del pago chico, afirman en Los Hornos.
La torre del reloj de 137 y 60, en los días de su creación, en 1973. Un emblema / archivo
La avenida 137, en pocas cuadras, concentra unos 300 negocios / el dia
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí