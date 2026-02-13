Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar

La torre del reloj de 137 y 60, en los días de su creación, en 1973. Un emblema / archivo

Hoy, 13 de febrero, Los Hornos celebra su 143° aniversario. Nacida en 1883 al calor de la construcción de La Plata como nueva capital, la localidad creció entre hornos de ladrillos, vías ferroviarias y familias trabajadoras que moldearon su identidad.

Con una pujante vida social y económica, la localidad conmemora su historia con un cronograma que comienza hoy y continúa durante todo el fin de semana.

Las actividades prometen unir tradición, memoria y festejo popular, con espectáculos que se extenderán durante dos jornadas.

Los Hornos debe su nombre a los primeros hornos de ladrillos instalados el 13 de febrero de 1883, fundamentales para abastecer la construcción de la flamante capital bonaerense.

Aquella actividad industrial no solo dio identidad al lugar, sino que atrajo a los primeros pobladores. Al principio, solo mil o dos mil residentes, la mayoría inmigrantes italianos, trabajaban en algo más de 80 hornos de manera incansable.

El ferrocarril fue clave en el desarrollo de la zona, facilitando el transporte de materiales y consolidando el crecimiento urbano. Con el correr de las décadas, el perfil productivo inicial dio paso a una comunidad organizada, con fuerte entramado comercial e institucional.

De aquel puñado de habitantes a los 120 mil habitantes de hoy, se cuenta casi un siglo y medio de avances. Clubes, asociaciones barriales, centros de jubilados y cámaras comerciales de la localidad de Los Hornos trabajan a diario en proyectos que buscan mejorar sus propias prestaciones ante una creciente lista de demandas sociales y también mantener el impulso de una localidad que ya forma parte del corazón de la producción y el comercio a nivel regional.

Se calcula que hay un poco más de medio centenar de asociaciones civiles que trabajan en el mundo del deporte, el arte y el refuerzo de los vínculos comunitarios. Buena parte forma parte del Consejo de Instituciones de Los Hornos (CILHO).

La economía local se apuntala en industrias, centros de logística y el poderoso sector fruti hortícola. A la vez, el comercio empuja fuerte. La avenida 137, en particular de 60 a 66, se transformó en el corazón comercial, con negocios históricos que aún hoy forman parte de la vida cotidiana. El crecimiento se derramó hacia las avenidas 60 y 66 y sus transversales, acompañando la consolidación de clubes, parroquias, centros culturales y espacios de encuentro.

La localidad exhibe rubros esenciales como panadería y supermercados, hasta tiendas de indumentaria, calzado, perfumería, bazar, consultorios y hasta natatorios. Cada vez hay menos necesidad de salir del pago chico, afirman en Los Hornos.