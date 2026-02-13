Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Ya suma 120 mil habitantes

Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar

La localidad fundada en 1883 festeja un nuevo aniversario con actos oficiales, misa, cena comunitaria, muestra histórica y un gran cierre con espectáculos artísticos en 60 y 137. Un homenaje a la identidad forjada desde la producción, el comercio y una red de instituciones con sello propio

Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar

La torre del reloj de 137 y 60, en los días de su creación, en 1973. Un emblema / archivo

13 de Febrero de 2026 | 01:31
Edición impresa

Hoy, 13 de febrero, Los Hornos celebra su 143° aniversario. Nacida en 1883 al calor de la construcción de La Plata como nueva capital, la localidad creció entre hornos de ladrillos, vías ferroviarias y familias trabajadoras que moldearon su identidad.

Con una pujante vida social y económica, la localidad conmemora su historia con un cronograma que comienza hoy y continúa durante todo el fin de semana.

Las actividades prometen unir tradición, memoria y festejo popular, con espectáculos que se extenderán durante dos jornadas.

Los Hornos debe su nombre a los primeros hornos de ladrillos instalados el 13 de febrero de 1883, fundamentales para abastecer la construcción de la flamante capital bonaerense.

Aquella actividad industrial no solo dio identidad al lugar, sino que atrajo a los primeros pobladores. Al principio, solo mil o dos mil residentes, la mayoría inmigrantes italianos, trabajaban en algo más de 80 hornos de manera incansable.

El ferrocarril fue clave en el desarrollo de la zona, facilitando el transporte de materiales y consolidando el crecimiento urbano. Con el correr de las décadas, el perfil productivo inicial dio paso a una comunidad organizada, con fuerte entramado comercial e institucional.

LE PUEDE INTERESAR

El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después

LE PUEDE INTERESAR

Los comercios esperan por el flechazo de Cupido

De aquel puñado de habitantes a los 120 mil habitantes de hoy, se cuenta casi un siglo y medio de avances. Clubes, asociaciones barriales, centros de jubilados y cámaras comerciales de la localidad de Los Hornos trabajan a diario en proyectos que buscan mejorar sus propias prestaciones ante una creciente lista de demandas sociales y también mantener el impulso de una localidad que ya forma parte del corazón de la producción y el comercio a nivel regional.

Se calcula que hay un poco más de medio centenar de asociaciones civiles que trabajan en el mundo del deporte, el arte y el refuerzo de los vínculos comunitarios. Buena parte forma parte del Consejo de Instituciones de Los Hornos (CILHO).

La economía local se apuntala en industrias, centros de logística y el poderoso sector fruti hortícola. A la vez, el comercio empuja fuerte. La avenida 137, en particular de 60 a 66, se transformó en el corazón comercial, con negocios históricos que aún hoy forman parte de la vida cotidiana. El crecimiento se derramó hacia las avenidas 60 y 66 y sus transversales, acompañando la consolidación de clubes, parroquias, centros culturales y espacios de encuentro.

La localidad exhibe rubros esenciales como panadería y supermercados, hasta tiendas de indumentaria, calzado, perfumería, bazar, consultorios y hasta natatorios. Cada vez hay menos necesidad de salir del pago chico, afirman en Los Hornos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La agenda de actividades para dos días de festejo
Multimedia

La torre del reloj de 137 y 60, en los días de su creación, en 1973. Un emblema / archivo

La avenida 137, en pocas cuadras, concentra unos 300 negocios / el dia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Athletico Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré

El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después

Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar

La Provincia ofreció un aumento del 3% y los estatales lo rechazaron

VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados

Edad de imputabilidad: la reacción del padre de Kim Gómez en Diputados

El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones desde el 1 de diciembre

Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
Últimas noticias de La Ciudad

El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones desde el 1 de diciembre

El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después

Los comercios esperan por el flechazo de Cupido

La Plata vive el carnaval con desfile de comparsas, música y murgas
Información General
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
El Conicet crea un material innovador para remover el arsénico del agua
Un fuerte sismo en Chile hizo temblar a Mendoza imagen
Los números de la suerte del viernes 13 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Argentina fue sede del AVA Summit, el encuentro internacional que impulsa cambios en defensa de los animales
Policiales
Día D para “La Toretto”: una audiencia clave antes del debate oral
Una empresaria quedará procesada por un incendio
Quiso regalarle caramelos a dos chicos: está detenido
La arrastraron de los pelos en medio de un feroz robo
Quedó libre el hijo del jefe de la barra de Gimnasia
Espectáculos
VIDEO. “En el barro”: las capas de la cárcel cuentan los secretos de La Quebrada
¿Quién hace las lanzas y espadas de un mundo fantástico?: detrás de la armería de “El caballero de los Siete Reinos”
Furor por Bad Bunny: el artista del momento llega al país
Tini y Emilia, enfrentadas “Me crucé con tantas víboras”
“Era déspota y pagaba poco”: Fernanda Iglesias mandó al frente a Nancy Pazos
Deportes
VIDEO. Fernández y Núñez palpitaron el clásico del domingo en el Zerillo
Con obligaciones diferentes: el Lobo tiene prohibido volver a perder
Athletico Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré
Zaniratto mantiene una duda para el gran partido
En caída libre: River, otra vez fue una sombra

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla