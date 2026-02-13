Furor por Bad Bunny: el artista del momento llega al país

A Argentina le va mal en muchas cosas, pero tiene estrella, no hay dudas: Bad Bunny está de gira mundial, una gira que va de Lima a Sidney, de Tokio a Bélgica. Pero, justo después de ganar el Grammy a mejor disco del año, y justo después de hacer un show en el entretiempo del Super Bowl que puso a hablar al mundo entero, se presentara en nuestro país.

Lo hará durante tres noches, desde hoy hasta el domingo, en el estadio Monumental de River Plate. Todo agotado, desde ya, y eso que agregó entradas y sumó sectores para vender algunas entradas más después de colgar por primera vez el cartelito de “agotado”. No duraron mucho los nuevos tickets, desde ya. Y como el conejo es también bueno, una parte de la recaudación de las entradas se donará a la Fundación Good Bunny, que se dedica a apoyar a niños y jóvenes de comunidades con menos recursos para fomentar el desarrollo del talento en la música, las artes y los deportes.

Así, con el cartelito de “sold out”, ha sido con todos los conciertos que el conejo boricua realizó en el marco de la gira donde presenta su último disco, el galardonado “Debí tirar más fotos”, que arrancó el 21 de noviembre en Dominicana y tiene como fecha final el 22 de julio en Bruselas. Sin embargo, se espera que con el furor que ha generado el Super Bowl, el artista sume más fechas, sobre todo en Estados Unidos. Podría girar durante dos o tres años, si quisiera.

Es el artista del momento, está claro. Su último y aclamado material ubicado en el #1 del Billboard 200 y Top 100. Batió records con su Tiny Desk, convirtiéndose en la premiere más vista en la historia de la serie. También se hizo viral al ser la nueva cara de la campaña de primavera de Calvin Klein Underwear, fotografiado por el legendario Mario Sorrenti. Apareció en “Saturday Night Live”. El hombre que globalizó el reguetón se volvió, finalmente, global él mismo: conquistó EE UU y vuelve a Europa por primera vez en 7 años. Y con un disco que celebra la esencia y cultura de las raíces puertorriqueñas, nada menos. De eso se trató su ya célebre show de medio tiempo: una celebración de latinidad en el corazón del establishment estadounidense, la tradicional final de la liga profesional de fútbol americano, y en un momento particular en la historia del país del norte, con la persecución a inmigrantes en plena marcha en manos del ICE. Bad Bunny desafió ese orden con música, referencias y corazón: Trump trinó y los republicanos lo quieren multar, pero con el desafío Benito se ganó el corazón de muchos otros, incluso aquellos que no disfrutan demasiado de su mezcla de trap y ritmos caribeños.

ORGULLO Y REPRESENTACIÓN

Hoy, el mundo latino, sobre todo el centroamericano, siente furor por Bunny: cuando dijo “God bless America”, una expresión habitual en inglés para referirse a EE UU, durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y luego comenzó a nombrar a los países de todo el continente, la frase funcionó a la vez como un juego de palabras y como una declaración. En español, América suele referirse a todo el hemisferio, no a un solo país, y esa diferencia importó para millones de personas que observaban desde lejos. En un abarrotado bar de Ciudad de México, por ejemplo, el momento desató aplausos tan fuertes que se imponían sobre la música, según contó la agencia AP.

En México, Puerto Rico y comunidades latinas en Estados Unidos, el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny fue recibido como algo más que entretenimiento. Varias personas lo describieron como un momento de orgullo y reconocimiento: un artista que canta en español dominando uno de los escenarios más vistos de la cultura pop estadounidense sin traducirse, en un contexto en el que, afirman los latinos, la visibilidad cultural convive con la vulnerabilidad política.

Por todo esto, Bad Bunny no cobró. O cobró el mínimo, 1.000 dólares, no está del todo claro. Cobró poco o nada, es decir: apostó a dejar un legado cultural. Y también apostó de otra manera: el lunes, las reproducciones en streaming de su catálogo aumentaron un 175% en Estados Unidos, un día después del Super Bowl, en comparación con el lunes anterior, 2 de febrero. Bad Bunny registró casi 100 millones de reproducciones en streaming el lunes en Estados Unidos —99,6 millones en un solo día—, frente a 36,2 millones de reproducciones el lunes anterior.

Eso también es destacable porque el lunes 2 de febrero fue el día después de los Grammy de 2026, cuando el artista, cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio, ganó el premio al álbum del año. Fue la primera vez que un álbum íntegramente en español se llevó el máximo galardón. Y, como resultado, se produjo un importante aumento en las reproducciones: el 2 de febrero, sus reproducciones bajo demanda en Estados Unidos se dispararon un 117% respecto al lunes anterior, 26 de enero.

Spotify constató que las reproducciones en Estados Unidos de la música del artista aumentaron un 470% en la plataforma. Eso se observó al analizar el incremento por hora de las reproducciones en Estados Unidos entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana, hora del Este, el domingo 8 de febrero, en comparación con el mismo intervalo horario de la semana anterior. Y Amazon Music informó que las reproducciones en Estados Unidos de la música de Bad Bunny aumentaron un 480% tras su actuación.

Fue la estrategia de Bad Bunny para convertirse en un artista local, sin deponer su identidad: la mayoría de los artistas latinos que han conquistado el mercado estadounidense lo hicieron “cruzando”, cantando en inglés versiones de sus clásicos para mover la cadera, mudándose a Miami. Benito lo hizo todo hablando en castellano. Y con un disco que habla de la colonización de su patria, nada menos.