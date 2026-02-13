El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después

Como en 1973, en mar del plata. Parte del equipo en una de las giras reeditadas tras medio siglo / el dia

Una leyenda milenaria reza que toda persona está destinada a otra a través de un hilo rojo del destino. El conducto, puede estirarse, enredarse, pero nunca romperse. Algo así parece haber unido a más de 30 hombres platenses de entre 70 y 71 años que, hace 50 años fueron compañeros en un equipo de rugby y hoy, se reúnen para comer asados y lentejas, y replicar los viajes, las giras y las anécdotas de la adolescencia.

Se trata de la camada 1955/1956 del Club de Rugby San Luis que, en 1973, se unieron para formar la cuarta división bajo la conducción de Dawen Almeida.

En el equipo estaban Gustavo Orazi, Pablo Juanes, Miguel González, Alejandro Vampa, Juan Alconada, Eduardo Abadie, Gonzalo Albarracín, Bernardo Mendy, José Demarco, Nestor Galán, Guillermo Lacunza, Martín Urrutia, Marcelo Boffi, Rufino Almeida, Marcelo Arteaga, Carlos Roa, Justo Arauz, Ludovico Tedeschi, Gustavo Rey, Mauricio Pereira, Juan Püleston, Daniel Bermúdez, Gabriel Zurita, Luis Lussoni, Jorge Parra, Juan Solari, José Dillon, Oscar Varas, Gonzalo Inchusti, Horacio Seillant, Carlos Isla, Miguel Lombardi, Alberto Zambozco, Beltrán Gambier, Daniel Prenassi, Alejandro Zingoni, Hugo Contini, Gustavo Rucci y Sergio Jalo. “Éramos jóvenes de 17 o 18 años. No sabíamos que estábamos sembrando algo mucho más grande que resultados deportivos”, contó Pablo Juanes, a EL DIA.

Y así fue. Al principio llegaron los triunfos: el ingreso de la división A a “Ganadores” y la obtención del campeonato de la Zona Intermedia de la División B. Además, en 1975, algunos integraron el plantel que logró el ascenso del club a primera división. Pero, lo trascendental fue el proceso: “Lo verdaderamente importante no figuraba en ninguna tabla. En esas canchas se forjaron amistades inquebrantables. Lo valorable es que siendo chicos de 17 años, haya sido tan fuerte el arraigo y la unión de una división”, reflexionó Juanes.

Luego de los flashes del éxito y las celebraciones, lo obvio: “Llegó la vida, la universidad, el trabajo, las responsabilidades, las mudanzas, el silencio, algún saludo esporádico, encuentros aislados y nada más”, expresó Juanes. Inexorablemente, pasó fue el tiempo.

El reencuentro

La leyenda expresa, además, que no importan las circunstancias o el momento en el que las personas estén destinadas a conocerse: el hilo rojo siempre prevalece. Medio siglo después, en plena pandemia, fue cuando un mensaje de WhatsApp los despertó del letargo: “¿Y si nos volvemos a juntar?”

“La excusa fue recordar los 50 años de aquellas gestas juveniles. En abril del 2021 nos juntamos por primera vez”, narró Juanes.

Así, todos los que pudieron, se juntaron a comer un asado en las inmediaciones del club. Luego otro. Y otro más. “Las conversaciones empezaron tímidas, pero pronto recuperaron el tono de siempre. Las risas volvieron a sonar conocidas”, recordó Juanes y sumó: “Algunos no nos reconocimos. Estaban las peladas, las canas: las marcas del tiempo”. El hilo rojo, deshilachado, comenzó el periodo de reconstrucción de sus fibras más íntimas.

“Lo impensado”

La propuesta estaba sobre la mesa: replicar aquella gira a Mar del Plata que habían realizado en la juventud. “Ocurrió lo impensado: veintiocho hombres dijeron presente para la gira”, dijo Juanes y resaltó: “Sí, veintiocho”.

Así fue como casi tres decenas de hombres, en 2023 y con una remera diseñada para la ocasión, replicaron una caminata que hicieron hace 50 años: “Caminamos de Colón y Güemes a Playa Grande. La gente nos miraba pasar. Decíamos que éramos una delegación de PAMI. Éramos más que veteranos compartiendo un viaje: nos reencontramos con quienes fuimos”, manifestó Pablo Juanes.

La historia no terminó allí. Los encuentros de asados y las lentejas cada dos meses de forma ininterrumpida en el club marista, continuaron. Al año siguiente, 51 años después, realizaron una segunda gira y en 2025, una tercera. Todas a Mar del Plata y siempre el último fin de semana de noviembre. Un dato no menor: el entrenador Almeida, apenas 6 años más grande, también participó de esa primera gira y de todas las siguientes.

Para Pablo, miembro de los 28 maristas que repiten viajes 50 años después, el rugby hizo más que formar un equipo para la cancha: lo hizo para la vida. Actualmente, 53 años después de conocerse, están ultimando los detalles de la cuarta gira cuyo destino será a Valeria del Mar. Para ello, ya reservaron 14 habitaciones y “cerraron” un hotel solo para ellos. “Cambié el destino para renovar el entusiasmo”, agregó Juanes.

La leyenda del hilo rojo habla de relaciones irrompibles por obra del destino. En estos veintiocho hombres cuyo génesis radica en la ovalada, el destino se llama amistad. A Pablo Juanes, otros círculos le preguntan si es posible replicar la unión en otros grupos. Él, entonces responde: “Con buena voluntad y ganas de pasarla bien, todo es posible”.