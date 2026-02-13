“El superávit fiscal de Milei es deuda con las provincias”, dijo Kicillof

Axel Kicillof volvió a apuntar contra las políticas del gobierno nacional. Y lo hizo por partida doble, durante un acto vinculado a la seguridad en Berazategui y luego en una visita a Quequén.

“Desde que asumió Milei se perdieron casi 300 mil puestos de trabajo, además han cerrado 30 empresas por día. Es el resultado y la consecuencia deliberada de las políticas económicas nacionales”, sostuvo el mandatario provincial al encabezar una nueva conferencia de verano donde realizó un nuevo y crítico balance de la marcha de la temporada estival.

Desde Berazategui, en tanto, cuestionó la ley de baja de imputabilidad que anoche tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. “Instrumentamos el programa Entramados para detectar señales de alerta temprana y cortar trayectorias delictivas de los menores. No es motosierra ni ajuste, es política pública y presencia del Estado. Quieren solucionar los problemas con marketing pero no es así, hay que trabajar todos los días, no un ratito en los canales de televisión y en las redes sociales”, dijo.

“Hay sectores que viven hablando de la seguridad, pero luego vienen con sus ideas de ajuste: para tener una Policía mejor hay que contar con un Estado que invierta más y mejor”, señaló el Gobernador y añadió: “Con un solo día de los intereses de deuda que paga el Gobierno nacional se podría equipar a todas las fuerzas de seguridad. Por eso, lo que Javier Milei denomina superávit fiscal constituye en realidad una deuda con las provincias y con todo el pueblo argentino”.

Finalmente dijo que “comenzamos a revertir muchos años de deterioro de nuestra Policía, que no contaba con las herramientas ni la capacitación necesarias, y lo seguimos haciendo incluso ahora, con mucho más esfuerzo, luego de que el Gobierno nacional nos quitara ilegalmente los fondos que nos corresponden”.