VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados
VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados
El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones desde el 1 de diciembre
El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después
VIDEO. Fernández y Núñez palpitaron el clásico del domingo en el Zerillo
La Provincia ofreció un aumento del 3% y los estatales lo rechazaron
Día D para “La Toretto”: una audiencia clave antes del debate oral
Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
VIDEO. Reforma laboral: el oficialismo apura el debate y la oposición no quiere que la pasen por arriba
“El superávit fiscal de Milei es deuda con las provincias”, dijo Kicillof
La Justicia pidió el decomiso del departamento donde vive Cristina
La patente se pagará mensual y en 10 cuotas a partir de marzo
Edad de imputabilidad: la reacción del padre de Kim Gómez en Diputados
La Plata vive el carnaval con desfile de comparsas, música y murgas
Visitas guiadas a la muestra por los 150 años de la Suprema Corte de Justicia
Reunión informativa para padres de ingresantes en la Facultad de Ingeniería
Actividades: patín, carnaval, feria, acrobacia en tela y free dance infantil
Los padres de la beba fallecida en Ensenada, cara a cara con el fiscal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Axel Kicillof volvió a apuntar contra las políticas del gobierno nacional. Y lo hizo por partida doble, durante un acto vinculado a la seguridad en Berazategui y luego en una visita a Quequén.
“Desde que asumió Milei se perdieron casi 300 mil puestos de trabajo, además han cerrado 30 empresas por día. Es el resultado y la consecuencia deliberada de las políticas económicas nacionales”, sostuvo el mandatario provincial al encabezar una nueva conferencia de verano donde realizó un nuevo y crítico balance de la marcha de la temporada estival.
Desde Berazategui, en tanto, cuestionó la ley de baja de imputabilidad que anoche tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. “Instrumentamos el programa Entramados para detectar señales de alerta temprana y cortar trayectorias delictivas de los menores. No es motosierra ni ajuste, es política pública y presencia del Estado. Quieren solucionar los problemas con marketing pero no es así, hay que trabajar todos los días, no un ratito en los canales de televisión y en las redes sociales”, dijo.
“Hay sectores que viven hablando de la seguridad, pero luego vienen con sus ideas de ajuste: para tener una Policía mejor hay que contar con un Estado que invierta más y mejor”, señaló el Gobernador y añadió: “Con un solo día de los intereses de deuda que paga el Gobierno nacional se podría equipar a todas las fuerzas de seguridad. Por eso, lo que Javier Milei denomina superávit fiscal constituye en realidad una deuda con las provincias y con todo el pueblo argentino”.
Finalmente dijo que “comenzamos a revertir muchos años de deterioro de nuestra Policía, que no contaba con las herramientas ni la capacitación necesarias, y lo seguimos haciendo incluso ahora, con mucho más esfuerzo, luego de que el Gobierno nacional nos quitara ilegalmente los fondos que nos corresponden”.
LE PUEDE INTERESAR
La Justicia pidió el decomiso del departamento donde vive Cristina
LE PUEDE INTERESAR
Indigencia y pobreza: crecen más que la inflación
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí