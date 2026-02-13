El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones desde el 1 de diciembre

Los cortes de luz son un clásico de verano en la Ciudad y la idea de que ocurren casi a diario dejó de ser una sensación de los vecinos para convertirse en una realidad: de diciembre a inicios de febrero hubo al menos un corte por día en La Plata y la Región.

El dato surge de un informe de la Secretaría de Energía bonaerense sobre el servicio que presta Edelap en los partidos de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen y Punta Indio en el periodo comprendido entre el 1° de diciembre de 2025 y el 5 de febrero de 2026.

Durante diciembre, la empresa acumuló un total de 530 cortes de suministro, mientras que en enero se contabilizaron 512. En los primeros cinco días de febrero ya se acumularon otros 100 episodios. Esto, en lo que refiere a cortes no programados, ya que a ese número también deben sumarse otra cantidad de interrupciones que ya estaban previstas por cuestiones de mantenimiento.

La cantidad de usuarios afectados varió considerablemente según cada evento. Por ejemplo, el 31 de enero alrededor de mil usuarios se quedaron sin luz, una cifra que, dentro de un universo de aproximadamente 400 mil clientes, puede parecer menor. Claro está, menor cuantitativamente porque en lo que es el impacto cualitativo al menos mil familias sufrieron las consecuencias.

Distinta fue la situación ocurrida entre el 13 y el 15 de enero, cuando se registraron cortes que alcanzaron a entre 80 mil y 90 mil usuarios por día, respectivamente.

Un vistazo sobre los números permite ver que en al menos 20 días de diciembre y de enero, los cortes rondaron o superaron los 20 mil medidores.

Los problemas también llegan a los usuarios de media tensión, un servicio orientado a grandes comercios e industrias, por ejemplo. En diciembre solo el lunes 8 (feriado) no hubo corte en ese renglón y en enero, el 31. El segmento es más chico y la afectación va de 1 al pico del orden de 40 usuarios.

El panorama se agravó aún más entre el 3 y el 4 de febrero, en plena ola de calor. En esos días, vecinos de Barrio Norte, La Loma y Tolosa permanecieron más de 12 horas sin suministro eléctrico. En un primer momento, se habló de unos 15.200 usuarios afectados en esos barrios, aunque los registros posteriores indican que el número real osciló entre las 90 mil y 140 mil personas sin servicio.

Desde Edelap señalaron que el 4 de febrero el sistema de monitoreo “asentó un evento en alta tensión por problemas de software”. Por esas horas también se indicó que el sistema era afectado como derivación de la ola de calor.

Lo ocurrido ese día no fue un corte más. Fue una jornada caótica para los miles de vecinos que pasaron más de 12 horas sin luz entre la noche del lunes 2 y la mañana del martes 3 de febrero. Cuando pensaron que todo estaba solucionado, pasado el mediodía las interrupciones volvieron.

Todo se dio en dos jornadas en las que la temperatura superó ampliamente los 30 grados. Fue así que junto a las horas de corte se fue acumulando también la bronca de los vecinos. Terminó de explotar en horas de la noche cuando decidieron llevar su protesta a las calles.

Los frentistas se reunieron en varios puntos de 32, entre 13 y 20. En el día no anduvieron los semáforos y el tránsito sumó más caos a una jornada que prometía terminar peor de lo que comenzó. Y así fue, los vecinos salieron de sus casas a protestar, cortaron la circulación de vehículos y prendieron fuego varios elementos en plena calle.

Para la mañana del 4 de febrero la situación terminó de regularizarse, dejando tras de sí el pico de mayor cantidad de usuarios afectados de la temporada.

En ese momento, desde el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) informaron que intimarían a Edelap “a fin de evaluar las causas que motivaron los cortes” y que llevarían adelante “el correspondiente sumario para investigar la efectiva aplicación del Plan de Contingencia y los posibles incumplimientos en la calidad del servicio, conforme al contrato de concesión vigente”. Pero advirtieron que de haber multas, los usuarios no recibirían ningún tipo de resarcimiento.

Ahora, tras el pedido de información de este diario, desde Oceba manifestaron que ampliarán su solicitud a la compañía. Según indicaron, requerirán “un nuevo descargo para mayor detalle respecto de los sucesos acaecidos, las instalaciones afectadas, las causas que los originaron y las acciones adoptadas para minimizar el impacto negativo en la prestación del servicio”.

“En ese marco, la distribuidora debe informar, entre otros aspectos, los recursos humanos y materiales afectados a la contingencia, las medidas de contención y atención implementadas para los usuarios, así como las previsiones adoptadas para evitar la reiteración de eventos de similares características”, añadieron y detallaron que esa base de datos será la que les permitirá “dictaminar las sanciones que resulten aplicables, establecer los planes de acción correctivos que correspondan”.

En total, desde el 1° de diciembre al 5 de febrero se registraron 1.142 cortes no programados (en diferentes zonas y momentos del día) y 325 programados. Desde Edelap argumentaron que “las interrupciones pueden responder a una amplia variedad de factores, entre ellos condiciones climáticas, eventos fortuitos, interferencias de terceros, fallas puntuales de la red, tareas operativas necesarias para resguardar la seguridad de la red, trabajadores o comunidad en general, así como también algunas situaciones vinculadas a picos de demanda”.

En un mundo ideal todo funcionaría perfecto, pero teniendo en cuenta que esto no es así, este diario le consultó a la distribuidora cuál es el margen de tolerancia con respecto a las fallas establecido en el contrato de concesión a lo que respondieron que hay ciertos “parámetros de calidad y continuidad del servicio que son monitoreados de manera permanente por el organismo de control”, pero evitaron dar detalles de los mismos.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros del Distrito V advirtió hace una semana que el sistema eléctrico regional está operando “al límite de su capacidad”.

Esto no es algo nuevo, se apuntó. Es de varios veranos atrás. Según la entidad, los cortes son el resultado de la “combinación entre picos de demanda y una infraestructura exigida al máximo”. El colegio precisó que el problema es que los equipos trabajan al 100% de su capacidad cuando deberían hacerlo al 70%, como máximo.

Para los especialistas, “sería necesario duplicar la cantidad de transformadores existentes y aumentar la potencia instalada”.