Una empresaria quedará procesada por un incendio

Para el fiscal de La Plata Juan Cruz Condomí Alcorta, la empresaria Roxana Aloise, en su carácter de propietaria del depósito que colapsó luego de un incendio en Diagonal 77 y 48, el 16 de julio pasado, fue responsable del delito de “estrago culposo agravado”.

En su resolución le endilgó haber desobedecido dos disposiciones municipales, que le habían prohibido el uso del inmueble para los fines de acopio de electrodomésticos, por carecer de habilitación y medidas de seguridad adecuadas. Por eso la citó a indagatoria para el próximo 19 de febrero, a las 08.30, acto en el que quedará formalmente procesada en el expediente.

Si bien el inmueble corresponde a una sucesión familiar, cabe aclarar que Roxana Aloise es quien detentaba el uso del mismo, aparentemente bajo la figura de un acuerdo contractual con su propia madre, en el rol de albacea de los bienes.

Por eso Condomí Alcorta le endilgó a Roxana Aloise toda la carga penal de lo ocurrido: “La propietaria del depósito siniestrado, demostrando una actitud imprudente, negligente, inobservando reglamentos e incumpliendo los deberes a su cargo, explotaba comercialmente la firma sin contar con la correspondiente habilitación municipal”.

A continuación el fiscal aclaró que fue “primero incumpliendo la clausura preventiva dispuesta por el funcionario municipal (inspector) Martín Mila, quien concurrió al depósito a verificar una denuncia de ruidos molestos y comprobó que el local funcionaba sin contar con habilitación legal, labrando el acta 14.748, colocando faja de clausura; y posteriormente incluso la orden del Juez de Faltas quien confirmó la clausura del depósito, siendo dicho acto notificado por el mismo inspector en fecha 03/07/25, labrando en esta oportunidad el acta 108.391 y colocando nuevamente faja de clausura que fue ignorada por orden directa de la referida dueña de la empresa -quien claramente tenía conocimiento y/o debía tenerlo de las falencias de seguridad en el depósito, las cuales estaba obligada a subsanar para continuar con la actividad comercial- y por el contrario asumió el riesgo no permitido al seguir con la explotación comercial activa”.

Se sabe que los daños fueron millonarios. En mercadería pérdida y por afección de otras propiedades linderas.

Aloise es presidenta de la firma “Al Tecno”. Dicha empresa es la que tenía los electrodomésticos en el depósito que se derrumbó parcialmente a causa del fuego y motivó un cinematográfico operativo de demolición controlada.

“Creó un riesgo jurídicamente desaprobado, asumiendo su responsabilidad al obligar a sus empleados a continuar con el funcionamiento del depósito sin habilitar y sin contar con las medidas de seguridad obligatorias para prevenir incendios; actividad que constituía una fuente de peligro en sí misma, lo cual fue determinante en la ejecución y magnitud del resultado lesivo descripto arriba”, concluyó el fiscal.