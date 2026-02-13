Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |El colapso del depósito de Diagonal 77 y 48

Una empresaria quedará procesada por un incendio

Roxana Aloise fue citada a declaración indagatoria el 19 de febrero, a las 8.30. Es por el delito de estrago culposo agravado

Una empresaria quedará procesada por un incendio

El depósito colapsó el 16 de julio. Las pérdidas, millonarias / web

13 de Febrero de 2026 | 02:01
Edición impresa

Para el fiscal de La Plata Juan Cruz Condomí Alcorta, la empresaria Roxana Aloise, en su carácter de propietaria del depósito que colapsó luego de un incendio en Diagonal 77 y 48, el 16 de julio pasado, fue responsable del delito de “estrago culposo agravado”.

En su resolución le endilgó haber desobedecido dos disposiciones municipales, que le habían prohibido el uso del inmueble para los fines de acopio de electrodomésticos, por carecer de habilitación y medidas de seguridad adecuadas. Por eso la citó a indagatoria para el próximo 19 de febrero, a las 08.30, acto en el que quedará formalmente procesada en el expediente.

Si bien el inmueble corresponde a una sucesión familiar, cabe aclarar que Roxana Aloise es quien detentaba el uso del mismo, aparentemente bajo la figura de un acuerdo contractual con su propia madre, en el rol de albacea de los bienes.

Por eso Condomí Alcorta le endilgó a Roxana Aloise toda la carga penal de lo ocurrido: “La propietaria del depósito siniestrado, demostrando una actitud imprudente, negligente, inobservando reglamentos e incumpliendo los deberes a su cargo, explotaba comercialmente la firma sin contar con la correspondiente habilitación municipal”.

A continuación el fiscal aclaró que fue “primero incumpliendo la clausura preventiva dispuesta por el funcionario municipal (inspector) Martín Mila, quien concurrió al depósito a verificar una denuncia de ruidos molestos y comprobó que el local funcionaba sin contar con habilitación legal, labrando el acta 14.748, colocando faja de clausura; y posteriormente incluso la orden del Juez de Faltas quien confirmó la clausura del depósito, siendo dicho acto notificado por el mismo inspector en fecha 03/07/25, labrando en esta oportunidad el acta 108.391 y colocando nuevamente faja de clausura que fue ignorada por orden directa de la referida dueña de la empresa -quien claramente tenía conocimiento y/o debía tenerlo de las falencias de seguridad en el depósito, las cuales estaba obligada a subsanar para continuar con la actividad comercial- y por el contrario asumió el riesgo no permitido al seguir con la explotación comercial activa”.

Se sabe que los daños fueron millonarios. En mercadería pérdida y por afección de otras propiedades linderas.

LE PUEDE INTERESAR

Quiso regalarle caramelos a dos chicos: está detenido

LE PUEDE INTERESAR

La arrastraron de los pelos en medio de un feroz robo

Aloise es presidenta de la firma “Al Tecno”. Dicha empresa es la que tenía los electrodomésticos en el depósito que se derrumbó parcialmente a causa del fuego y motivó un cinematográfico operativo de demolición controlada.

“Creó un riesgo jurídicamente desaprobado, asumiendo su responsabilidad al obligar a sus empleados a continuar con el funcionamiento del depósito sin habilitar y sin contar con las medidas de seguridad obligatorias para prevenir incendios; actividad que constituía una fuente de peligro en sí misma, lo cual fue determinante en la ejecución y magnitud del resultado lesivo descripto arriba”, concluyó el fiscal.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Athletico Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré

El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después

La Provincia ofreció un aumento del 3% y los estatales lo rechazaron

Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar

VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados

El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones desde el 1 de diciembre

Edad de imputabilidad: la reacción del padre de Kim Gómez en Diputados

En caída libre: River, otra vez fue una sombra
Últimas noticias de Policiales

Día D para “La Toretto”: una audiencia clave antes del debate oral

Quiso regalarle caramelos a dos chicos: está detenido

La arrastraron de los pelos en medio de un feroz robo

Quedó libre el hijo del jefe de la barra de Gimnasia
La Ciudad
El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones desde el 1 de diciembre
Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar
El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después
Los comercios esperan por el flechazo de Cupido
La Plata vive el carnaval con desfile de comparsas, música y murgas
Espectáculos
VIDEO. “En el barro”: las capas de la cárcel cuentan los secretos de La Quebrada
¿Quién hace las lanzas y espadas de un mundo fantástico?: detrás de la armería de “El caballero de los Siete Reinos”
Furor por Bad Bunny: el artista del momento llega al país
Tini y Emilia, enfrentadas “Me crucé con tantas víboras”
“Era déspota y pagaba poco”: Fernanda Iglesias mandó al frente a Nancy Pazos
Información General
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
El Conicet crea un material innovador para remover el arsénico del agua
Un fuerte sismo en Chile hizo temblar a Mendoza imagen
Los números de la suerte del viernes 13 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Argentina fue sede del AVA Summit, el encuentro internacional que impulsa cambios en defensa de los animales
Deportes
VIDEO. Fernández y Núñez palpitaron el clásico del domingo en el Zerillo
Con obligaciones diferentes: el Lobo tiene prohibido volver a perder
Athletico Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré
Zaniratto mantiene una duda para el gran partido
En caída libre: River, otra vez fue una sombra

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla