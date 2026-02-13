Athletico Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré

VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados
Edwuin Cetré atraviesa días decisivos en Estudiantes. Mientras el plantel ajusta detalles para el clásico del domingo frente a Gimnasia, el extremo colombiano continúa entrenándose con normalidad en el Country Club, aunque todo indica que podría estar viviendo sus últimos entrenamientos con la camiseta albirroja. El teléfono volvió a sonar en City Bell, y un arrepentido viene a la carga.
Tal como había adelantado este medio, luego de frustrarse su transferencia a Boca, el atacante se reincorporó al grupo y volvió a trabajar a la par de sus compañeros. Sin embargo, el regreso tuvo clima de despedida: en las últimas horas la dirigencia recibió un nuevo llamado desde Brasil y el destino del futbolista parece encaminarse nuevamente hacia el exterior.
El interesado es otra vez Athletico Paranaense. El club de Curitiba reactivó las negociaciones para intentar concretar la contratación que semanas atrás se había caído. En aquella oportunidad, según informaron los propios medios oficiales del Furacão, el oriundo de Cali no había superado la revisión médica y por eso decidieron abortar la operación.
La situación tuvo un capítulo similar días atrás en Boca, donde tampoco terminó de prosperar el pase por cuestiones físicas. Aun así, desde el Departamento de Fútbol del conjunto brasileño mantienen su postura: consideran que Cetré es un futbolista desequilibrante, con características difíciles de encontrar en el actual plantel, y por eso volvieron a la carga.
En consecuencia, Paranaense presentó una nueva oferta, con una estructura diferente a la anterior y sujeta al cumplimiento de objetivos. La propuesta contempla la compra del 100% de la ficha, aunque mediante un esquema de pago en dos etapas.
Según trascendió, una vez que Athletico Paranaense, Estudiantes y el Deportivo Independiente Medellín —dueño de la otra mitad los derechos económicos— terminen de pulir los detalles, el club brasileño abonaría de inmediato una suma superior a los tres millones y medio de dólares por el 70% del pase. Mientras que el 30% restante quedaría pactado para dentro de seis meses.
Esta segunda cuota dependerá de una condición puntual: que el futbolista no presente inconvenientes en su rodilla derecha, la misma que frenó anteriormente su salida cuando todo parecía acordado.
Athletico Paranaense elevó una nueva propuesta por Edwuin Cetré
De esta manera, se vienen horas calientes para definir el futuro del colombiano. Por su parte, Paranaense cuenta con más tiempo para seguir negociando, ya que el mercado de pases en el país vecino finaliza el próximo mes.
Así, mientras el Pincha piensa en el clásico, el colombiano también juega su propio partido. Podría disputar uno de sus últimos encuentros con la camiseta de Estudiantes antes de emigrar definitivamente al fútbol brasileño.
Por otro lado, de concretarse la venta, Estudiantes haría un esfuerzo económico para mantener a sus otras figuras, teniendo en cuenta la triple competencia que se le avecina al equipo conducido técnicamente por Eduardo Domínguez.
