La Ciudad |Día de los Enamorados

Los comercios esperan por el flechazo de Cupido

El 14 de febrero se celebra “San Valentín”. Bombones, flores, regalos y cenas románticas encabezan las propuestas para regalar

Los comercios esperan por el flechazo de Cupido

El ramo de rosas no pierde vigencia como gesto de amor / Demian Alday

13 de Febrero de 2026 | 01:29
Edición impresa

El 14 de febrero llega “San Valentín” y los comercios de la Ciudad se preparan para el tradicional festejo de los enamorados. Florerías, bombonerías, locales de regalos y gastronómicos ya registran consultas anticipadas, en una fecha que renueva expectativas de ventas y reafirma una tradición que, pese a la crisis, todavía se mantiene vigente.

Entre las opciones para quienes buscan agasajar a su pareja, las flores siguen siendo un clásico que no pasa de moda y continúan como símbolo de amor y romanticismo.

“Los chicos ya están preguntando precios”, indicó Dora, a cargo de un puesto de flores situado en 7 y 49, en pleno centro platense. “Principalmente consultan por las rosas”, agregó. La docena cuesta 60 mil pesos, mientras que la unidad se vende a 5 mil pesos.

Asimismo, se registran consultas por lirios, que por vara cuestan entre 10 y 15 mil pesos, y por ramitos chicos de astromelias y lisianthus, que salen alrededor de 10 mil pesos. En el caso de las margaritas, el precio ronda los 15 mil pesos, según el diseño.

Para complementar los ramos se suman los peluches, también tradicionales a la hora de hacer un regalo en esta fecha. Hay perritos, ositos, capibaras y corazones con la inscripción “Te amo”. Los precios van de 10 mil a 20 mil pesos, mientras que los más chicos cuestan 8 mil pesos.

“También tenemos la oferta de media docena de rosas más un peluche chiquito por 40 mil pesos”, señaló Dora.

Otra opción es la clásica caja de bombones. En un local de chocolate artesanal situado en 5 y 51, la venta es por kilo y ronda los 120 mil pesos. Aunque todavía no se registran muchas consultas, desde el comercio señalaron que la mayoría de las compras suelen realizarse el mismo 14 de febrero. “Si bien con los años un poco se fue perdiendo, la tradición sigue vigente”, comentó la empleada.

En la panadería “El Mortero”, situada en 64 entre 1 y 2, se ofrecen “box” para desayuno o merienda con masitas, facturas, galletitas, alfajores, muffins y sándwiches de miga, entre otras delicias. Los precios van de 48 mil a 64 mil pesos. “Son para compartir”, se explicó.

Otra alternativa para sorprender en el “Día de los Enamorados” son los regalos personales.

“Lo que más se regala son perfumes. Tenés marcas nacionales que van de los 30 a los 60 mil pesos, y después importados que rondan los 250 mil”, explicó Valentín Gilitchensky integrante de la Asociación Comercial de Calle 8.

También se eligen carteras de material sintético, con precios entre 60 y 100 mil pesos, y de cuero, que van de 150 a 250 mil. Las opciones más accesibles son las billeteras, con valores que oscilan entre 12 mil y 40 mil pesos.

La cena para dos es otro clásico para festejar San Valentín. “El amor sigue latente. El consumo está bajo, pero hay reservas”, afirmó Martín Bizet, referente del sector gastronómico en la Ciudad. En los comercios esperan que el dios del amor Cupido lance hoy su flecha, enamore y avancen las ventas.

“En City Bell hay propuestas de menú fijo con entrada, plato principal, postre y bebida por entre 35 mil y 45 mil pesos por persona”, explicó, y agregó que en La Plata una cena a la carta, incluso con show, ronda entre los 32 mil y 35 mil pesos.

“Estamos intentando captar la mayor cantidad de gente posible en estos días de facturación. Enero y febrero vienen muy duros, pero esperamos que esto reactive”, señaló Bizet.

 

