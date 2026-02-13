Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Inauguran una obra de pavimentación en la Ciudad

Inauguran una obra de pavimentación en la Ciudad
13 de Febrero de 2026 | 01:53
El intendente de La Plata, Julio Alak, inauguró la obra de pavimentación asfáltica de la calle 12, entre 80 y 85, intervención que forma parte del plan de obras públicas y mantenimiento urbano, que lleva adelante la Comuna. La obra contempló la ejecución de una nueva carpeta asfáltica, la demarcación de las sendas peatonales, optimización en el alumbrado público de todo el sector y la puesta en valor del espacio público lindante.
 

