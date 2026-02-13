Edad de imputabilidad: la reacción del padre de Kim Gómez en Diputados

“Estamos luchando por futuras víctimas”. Con esa frase, Marcos Gómez, padre de Kim Gómez —la nena asesinada en La Plata durante un robo cometido por adolescentes— sintetizó el sentido de su presencia en el Congreso tras la media sanción del proyecto que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Gómez siguió el debate desde los palcos junto a otros familiares de víctimas. Minutos después de la votación, describió el impacto emocional de la jornada. “Tengo el corazón acelerado, fue un día largo. Estoy contento por una parte y no tan contento por la otra, pero son etapas y procesos que tienen que ocurrir”, dijo, todavía atravesado por la tensión.

Para el padre de Kim, la modificación de la ley responde a una realidad que, según sostiene, ya se manifiesta en la calle. “Con respecto a la edad, está bien la baja a los 14. A esa edad los chicos empiezan a marcar la diferencia con respecto a la delincuencia. Estoy haciendo una lucha para tratar de cambiar algo en la sociedad, en los chicos”, afirmó.

Aunque apoyó el proyecto, Gómez cuestionó con dureza la conducta de los legisladores durante la sesión. El cruce de gritos en el recinto, dijo, contrastó con el dolor de los familiares presentes.

“Ver cómo se trataban, se gritaban como animales… Ellos no entienden del dolor, tanto los que están a favor como los que están en contra, y eso a uno le molesta”, señaló. En ese marco recordó el encuentro con la madre de otra víctima: “Me abrazó y estaba rota, como yo lo estuve en su momento”.

El hombre aclaró que la ley no tiene efectos retroactivos y que su participación en el debate no busca un beneficio personal. “Esta ley no es retroactiva. El chico de 14 años no va a modificar nada. Hoy acá no gano nada, pero de alguna forma estoy representando a mi hija, como tantas otras madres”, expresó.

Más allá de la discusión penal, Gómez puso el foco en la responsabilidad estatal sobre el futuro de los menores que cumplen condena. Si bien defendió la pena de encierro, advirtió que sin herramientas de reinserción el sistema puede agravar el problema.

“El que se equivoca tiene que estar encerrado y cumplir una pena, pero también tienen que tener las herramientas”, dijo.

Y agregó: “Va a tener que salir cuando cumpla los 18 años y yo le exijo al Estado que le dé las herramientas como para que se inserte”, sostuvo.

“No puede estar en un lugar de tránsito tanto tiempo donde no recibe ningún tipo de ayuda; eso alimenta algo que va a salir peor”, aseguró.