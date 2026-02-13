Día D para “La Toretto”: una audiencia clave antes del debate oral

La cuenta regresiva llegó a su punto más caliente. Esta jornada, desde las 8.00 de la mañana, se desarrollará en tribunales de La Plata la tercera instancia preliminar en la causa que tiene como principal imputada a Felicitas Alvite por la muerte del motociclista Walter Armand. Según pudo confirmar EL DIA a través de voceros judiciales, la jornada se presenta cargada de tensión y definiciones, con la expectativa de que finalmente se anuncie la fecha del debate oral que se realizará durante este 2026.

La audiencia -que se llevará a cabo ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata- tiene como objetivo terminar de pulir el esquema probatorio que será utilizado durante el debate. Se trata de una instancia clave dentro del proceso, ya que todavía quedan cuestiones pendientes tras las reuniones anteriores, donde hubo planteos de las defensas, cruces con la fiscalía y discusiones técnicas que impidieron cerrar completamente la etapa preparatoria.

De acuerdo con la información a la que accedió este medio, las partes están citadas desde temprano y se espera una jornada extensa, con posibles resoluciones importantes para el avance del expediente. Voceros vinculados al caso confirmaron además que durante la convocatoria se anticiparía el calendario definitivo del proceso oral, lo que implicaría poner fin a meses de especulaciones y fijar de manera concreta cuándo comenzará el debate que busca esclarecer responsabilidades por el trágico hecho ocurrido en abril de 2024.

Alvite llega a esta instancia imputada por “homicidio simple con dolo eventual”, acusada de haber embestido al motociclista en la esquina de 13 y 532 el pasado 12 de abril de 2024. Desde entonces, el expediente avanzó entre pericias técnicas, reconstrucciones del hecho y una extensa lista de testigos que incluye profesionales de la salud, peritos accidentológicos, personal policial y allegados a la imputada. Mientras tanto, la joven continúa bajo una morigeración de la prisión preventiva, cumpliendo arresto domiciliario.

En paralelo, también se encuentra imputada Valentina Velázquez por el delito de prueba ilegal de velocidad con un vehículo automotor. Su situación procesal se sigue de cerca dentro del expediente, y en ámbitos judiciales no descartan que durante esta etapa puedan evaluarse alternativas procesales para su caso, aunque por el momento la convocatoria tiene carácter general y está enfocada en la organización del debate principal.

Fuerte atención pública

Tal como este diario viene informando en ediciones anteriores, la primera instancia preliminar estuvo marcada por fuertes tensiones entre las partes, con cuestionamientos de la defensa respecto del manejo de la investigación y denuncias por presuntas irregularidades en la incorporación de pruebas. En la segunda reunión hubo avances en la reducción de testigos y en la delimitación de los temas que se discutirán durante el debate, pero quedaron cuestiones abiertas que obligaron al tribunal a fijar una nueva convocatoria para cerrar definitivamente la etapa preparatoria.

Fuentes explicaron que la audiencia de este viernes podría ser determinante para ordenar el tramo final previo al debate oral. Allí se buscará definir con precisión qué pericias, testimonios y elementos técnicos serán utilizados durante el proceso, además de establecer los tiempos y la dinámica que tendrá el futuro juicio.

La expectativa también está puesta en los posibles planteos de las defensas y en la reacción de la querella, que representa a la familia de la víctima. Lo cierto es que el expediente genera una fuerte atención pública desde el inicio, atravesado por la polémica, el dolor de la familia y una causa que nunca salió del foco mediático.