Dólar en mínimos y compra el Central

En un escenario de estabilidad cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estiró a 29 las jornadas consecutivas con saldo positivo en sus intervenciones, tanto dentro como fuera del mercado oficial, tras comprar U$S141 millones este jueves.

De esta manera, desde el inicio de 2026 la autoridad monetaria ya acumula adquisiciones por más de U$S2.000 millones, lo que representa algo más del 20% de la meta anual de acumulación de reservas.

El dólar oficial cayó 0,3% a $1.415 en la pizarra del Banco Nación. En el segmento mayorista, la divisa perforó los $1.400 y se negoció a $1.396, con una baja del 0,7%. De esta manera, se ubica en su menor valor en tres meses y se aleja todavía más del techo de la banda cambiaria, que se ubica en $1.583,39.

En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación se vendió a $1.470 (+0,4%), y el MEP se ubicó a $1.422, sin variantes. Por último, en el segmento informal, el blue se negoció a $1.440.

El S&P Merval en dólares se desplomó 4% y anotó su mayor caída de 2026.