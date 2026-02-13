Los salarios perdieron frente a la suba de precios

Los salarios registrados de los trabajadores aumentaron 2% promedio en diciembre de 2025, lo que los colocó 0,8 puntos porcentuales por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último mes del año, que fue de 2,8%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En la carrera de largo plazo, los sueldos formales -tanto del sector público, como privado- no pudieron contra la inflación. Mientras el IPC acumulado fue de 31,5% en 2025, los sueldos se ajustaron en un 28,8 por ciento. Esto significó 2,7 puntos porcentuales menos que el aumento general en los bienes de consumo.

La pérdida de poder adquisitivo resultó transversal a todos los sectores. Según los datos oficiales, el salario de los trabajadores privados registrados creció 28,7% en el año, el del sector público 28,9% y el de los empleados no registrados 27,5 por ciento. En todos los casos, los aumentos quedaron por debajo de la suba de precios acumulada.